Bratwürste für 2,99? Bin ich Krösus, oder was?

Deutsche Handelsketten bieten Lebensmittel so günstig an, wie man sie sonst fast nirgends in Europa bekommt. Dieses vermeintliche deutsche Wirtschaftswunder ist ein Raubbau an anderen Volkswirtschaften und an unseren eigenen Ressourcen.

Mein Vater war Gastarbeiter. Er lebte länger in Deutschland als in Spanien. Eines der größten Rätsel der deutschen Existenz sah er darin, dass die Deutschen keinen gesteigerten Wert auf Essen legten. Dass ihre Autos glänzen und die Fassaden ihrer Häuser gepflegt aussehen: Dafür gaben sie Geld aus, dafür investierten sie Zeit. Aber ihr Essen musste billig sein. Das Wort »Abendbrot« empfand mein Vater als Ausdruck dieser Sparsamkeit. Wie frugal und traurig das klang – wenn die spanische Verwandtschaft zum Abendessen schritt, hatte man alles vor Augen: Spartanisches eher nicht. In den Siebzigern und Achtzigern aß man in Deutschland freilich nicht so oft auswärts. Dafür wollte man sein Geld nicht weggeben, seine Ration könne man billiger daheim essen. Mein Vater schüttelte nur den Kopf. Etwas Existenzielles als Essen konnte man doch nicht so billig mit seiner Sparsamkeit abspeisen.

Natürlich hat sich seither einiges in Deutschland verändert, die Gastronomie jammert zwar, aber es wird Essen gegangen. Bewusste Ernährung ist mittlerweile das It-Thema. In Läden kriegt man Waren, die man damals aus dem Urlaub anschleppen musste. Oh, was hat es in unserem Auto nach Chorizo gestunken, weil mein Vater sich für den Rest des Jahres damit einzudecken gedachte! Die Deutschen haben seit der Zeit, da mein Vater in diesem Land lebte, gastronomisch und kulinarisch enorm hinzugewonnen. Sie sind weltläufiger geworden und verstehen sich nicht mehr als die Bauern, die bloß das vertilgen, was sie auch kennen. Was sich allerdings nicht geändert hat: Essen hat weiterhin billig zu sein, teure Lebensmittelpreise hält man für Wucher. Man greift lieber zu günstiger Discounter-Ware und findet es nur fair, dass vier grobe Bratwürstchen für 0,99 Cent weggeben werden. Bei Essen, so scheint es, haben die Deutschen das verwirklicht, was Utopisten stets fordern: Menschenrecht muss erschwinglich sein.

Für ein Deutschland, wo wir gut und billig essen: Das ist der Wahlspruch. Fast nirgends in Europa, schon gar nicht in den reichen Industrieländern, sind Lebensmittel so preiswert zu haben. Mit dem Fleischpreis kann kaum eine andere Volkswirtschaft mithalten. In einem belgischen Carrefour zahlt man gut und gerne 3,33 Euro für 200 Gramm Kochschinken – bei Rewe oder Edeka, bei denen die Lebensmittel bekanntlich lieben, steht man zuweilen schon mit 1,29 Euro in vollem Fleischessaft. Neulich beobachtete ich eine Familie, der Vater wollte ein Paket mit Brühwürste in den Einkaufswagen legen, 750 Gramm tierisches Produkt. Die Mutter verneinte, der Liebste sollte es zurücklegen, denn 2,99 Euro sei zu teuer – sie sei ja doch kein Krösus! Selbst die kulinarischen Höhepunkte verschiedener europäischer Nachbarn kriegt man bei uns günstiger als dort, wo man sie voller Stolz der halben Welt auf die Teller schöpft. Ob nun Chorizo oder Jamón Serrano: In Deutschland sind sie billiger zu haben als in Spanien selbst.

Hierzulande haben wir eine aldisierte Lebensmittelbranche. Deutschland hat nicht nur den größten Niedriglohnsektor des Kontinents, es hat auch die günstigsten Verkaufsregale. Dieses Land stellt eine einzige Dumpinggesellschaft dar. Wie neulich auch Oxfam feststellte. Der deutsche Billigheimer-Kurs verlange den Produzenten in den Schwellenländern enorme Belastungen ab. Arbeitssicherheit spielt dort keine Rolle, die Löhne sind gering, lange Arbeitstage normal. Die Erzeuger in Deutschland selbst waren nicht Teil der Oxfam-Studie. Sie leiden nicht so sehr wie ihre Kollegen in jenem Teil der Welt, den wir als Zulieferzone für unsere Wohlstandssphäre betrachten. Aber gut geht es denen, die in diesem Sektor arbeiten auch nicht.

Sehr wahrscheinlich dürften die Erzeuger in kaum einem europäischen Staat so sehr in die Enge getrieben werden, wie in diesem Discounterdeutschland. Wie Aldi das handhabt, konnte man mehrfach lesen, die Praxis füllt ganze Schwarzbücher. Billigheimer zu sein wurde salonfähig, Geiz wurde im Grunde gar nicht erst geil – bei der Sparsamkeit beim Essen waren wir noch nie großzügig. Für fast alles war man in diesem Land von jeher finanziell aufgeschlossener als für Essen. Autos kosten Geld, hübsche Häuschen auch – da muss man sich was vom Mund absparen, den Gürtel enger schnallen. Beide Sprichwörter: Typisch Deutsch.

Das merkt man jetzt während der Weltmeisterschaft. Ein Sechser Bierplörre und Würstchen für einen schlappen Euro. Chips günstig in Riesentüten. Grillgut in rauen Mengen für kleines Geld: Man muss sich das nötige Kleingeld vom Mund absparen, um sich einen Flachbildfernseher holen zu können oder um den neuen SUV mit Seitenspiegelgamaschen in Deutschland-Optik auszustatten.

Als Kind eines spanischen Gastarbeiters habe ich die Essenszeit in Deutschland für die Deutschen selbst nie als soziale Komponente empfunden, sondern mehr so als Verrichtung einer biologischen Tätigkeit, die man möglichst effizient und kostengünstig über die Bühne bringt. Freilich stimmt das ja auch, nichts anderes ist es ja, wenn man speist. Man muss den Organismus füttern. Aber irgendwie hätte man sich ja den Zauber bewahren können und wenigstens so tun können, als komme es auf mehr an, als auf günstige Sättigunsbeilagenpreise und preiswertes Sattkriegen. Klar fanden auch die spanischen Verwandten, die hier in Deutschland waren, dass die Häuschen alle hübsch aussahen. Aber das Discounter-Fleisch, das in den schmucken Kästchen zuweilen kredenzt wird, würden sie eher nicht als Ausdruck von Lebensqualität ansehen.

Unser deutsches Zufriedenheitswunder hat freilich mit diesen günstigen Lebensmittelpreisen zu tun. Friede geht nun mal durch den Magen! Der Begriff von der Wohlstandssphäre, den die Japaner mit der Eroberung ihrer umliegenden Nachbarn in den Vierzigerjahren prägten, halte ich für sehr treffend für einige Entwicklungen, die wir in diesem Europa und in diesem Deutschland erleben. Wir wähnen uns als das Zentrum der Welt, wollen das irdische Leben erträglich machen, locker, flockig, günstig und mit reichlich Auswahl: Aber eine solche Wohlstandssphäre braucht Lieferanten, die uns unsere Vorstellungen zum Freundschaftspreis befriedigen.



Und das ist, was auch die Oxfam-Studie hervorhob – in diesem Dilemma steckt noch so viel mehr: Fluchtverursachung – und Hybris. Besonders Hybris. Lebensmittel müssen etwas wert sein. Und eine anständige und nachhaltige Politik sorgt dafür, dass jeder mehr oder weniger das aufbringen kann, um sich selbst so viel wert sein zu können. Das Dumping von Essen ist jedenfalls eines nicht: Verständige Politik.