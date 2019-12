Wir sehen uns!

Frohes Fest! … Oder was soll man eigentlich wünschen? Schöne Feiertage vielleicht? Aber wer feiert Weihnachten eigentlich wirklich dem Wortsinn nach? Mir fehlen regelmäßig die Worte am Jahresende.

Jedes Jahr dieses Dilemma: Wie soll ich zu den Leuten sagen? »Frohes Fest« oder »Schöne Weihnachten«? Aber feiern die Leute eigentlich, ist Weihnachten denn wirklich ein Fest? Und ist Weihnachten ihnen auch als Weihnachten wichtig? Meist ziehe ich mich dann auf den Standpunkt zurück, dass ich den Leuten Ruhe wünschen möchte – denn das ist im Grunde die einzige Qualität, die ich aus diesen Tagen ziehen kann: Ruhe. Besinnlichkeit nicht. Die kriege ich meist nur nach einer Bukowski-Story hin oder wenn ich was geraucht habe. Also sage ich dann irgendwas wie »Ruhige Zeit«.

Ich weiß schon, ganz schön affektiert, sich über so einen Mumpitz Gedanken zu machen. Einerseits. Andererseits rührt das aber aus einer Wahrnehmung her, die mir vor Augen führt: Das was dieses Weihnachten sein sollte, ist es ja nicht. Und ich meine jetzt nicht, dass man nicht mehr dem Krippen-Script folgt, ans Jesus-Baby denkt und sich auf Maria und ihrem gehörnten Josef besinnt. Diese Weihnachtlichkeit gibt es eh schon lange nicht mehr. Ich meine diesen Synkretismus, den man noch halbwegs ertragen konnte: Zusammensein, was essen, sich ausklinken aus der Welt; Geschenke zwar auch, aber keine ganz zwanghafte Konsumfixierung dabei. Und dann natürlich diese Freude auf diese exklusive Zeit des Jahres …

Keine Exklusivität mehr

Ende August waren die ersten Lebkuchen in den Supermärkten zu finden. Ende August! Das muss man sich mal vorstellen! Nun ist das nichts Neues, jedes Jahr wieder entrüsten sich die Leute, dass es immer früher wird mit dem Weihnachtsgeschäft. Stimmt wahrscheinlich sogar. Das müsste man mal verifizieren – vielleicht sammeln wir mal für eine Studie. Aber dass da keine Laune auf Weihnachten entstehen kann, dass ich da keinen Bock drauf kriege, mal abgesehen von dem ganzen christlichen Input, der mich nicht sonderlich juckt, liegt doch nahe. Die Werbeindustrie versucht uns ja bei allen möglichen Dingen absolute Exklusivität anzudrehen, die aber nichts als Banalität ist. Mit Weihnachten ist es im Grunde ganz genauso.

Ich meine, was Besonderes ist ja was Besonderes, weil es besonders selten ist, sich rar macht. Wenn ich ab und an Steak esse, weiß ich das zu schätzen. Wenn ich es jeden Tag verdrücke, tue ich eben genau das: Es verdrücken. Nicht genießen, nicht es mir auf der Zunge zergehen lassen. Wir leben in einer schrecklich banalen Zeit, in der man uns dauernd Feuer unter den Arsch macht und Alltäglichkeiten als absolute Rarität verkauft, bei denen wir zugreifen müssen. Weihnachten ist tatsächlich alltäglich geworden. Es findet immer statt, so wie wir heute alles immer jetzt und gleich haben können. Das ist so öde!

Nun bin ich kein Weihnachtsmoralist, mir geht es ja auch gar nicht um dieses Ereignis an sich. Sondern darum, wie ich mich in diese Tage verabschiede. »Frohes Fest« scheint mir einfach zu plump, wenn man bedenkt, dass wir uns quasi schon seit vier Monaten darauf vorbereiten. »Feiern Sie schön mit Ihren Lieben!« Bei solchen spießigen Sätzen würge ich. Ganz reflexhaft. Schlimmer geht es nicht mehr. Mir hängen die Lebkuchen und der Stollenkonfekt außerdem schon seit Mitte September zum Hals raus.

Stille Zeit: Wenn die Hektik fremde Wohnzimmer füllt

Wobei wahrscheinlich viele mit ihren Lieben feiern werden. Die Straßen sind ja meist recht leer von Heiligabend an. Das mag ich an Weihnachten. Diese Ruhe, die Hektik fällt ab. Nun, eigentlich ist das zu optimistisch, ich bin mir sicher, diese ganzen Hektiker, die einem den Alltag vermiesen, sind es auch zu jener Zeit. Nur eben im Kreise der Familie, ihrer ach so Lieben. Die gehen sich dann alle gegenseitig auf den Sack, bleiben am Tisch zusammen und entvölkern die Straßen und sorgen so für Ruhe. Hören Sie das? Sie hören nichts? Genau das meine ich ja! Besinnlich ist da nichts, nur eben verlagert in die Wohnzimmer voller Lichterglanz, in denen Leute in Weihnachtspulli sitzen und Punsch trinken. Punsch! Das muss man sich mal vorstellen! Wahrscheinlich noch alkoholfrei und vegan. Wie soll das ein frohes Fest geben?

Also, ich gebe zu, ich verheddere mich gerade ziemlich, halte mich mit Nichtigkeiten auf. Ich will den Leserinnen und Lesern kein »frohes Fest« wünschen. Punkt. Wir sehen uns! Das klingt doch besser, oder? Und zwar sehen wir uns wieder im nächsten Jahr. Anfang Januar. Wenn die ersten Schokoladenosterhasen im Regal stehen.



Ob Sie feiern oder nicht, das ist Ihre Sache. Ich will Sie nur nicht ermutigen dazu. Wenn das allerdings dazu führt, dass die ganzen Hektikerinnen und Hektiker, die Lauttelefonierer, Drängler, Rücksichtslosen und Egomanen bei Ihnen als Familie vorstellig werden und diese unsere hektische Zeit damit für eine ganz kurze Weile durch Abwesenheit beruhigen, bin ich schon dafür, dass Sie feiern. Laden Sie diese Leute nur ein – je mehr, desto besser. Das bisschen Ruhe tut uns gut. Insofern wünsche ich auch eine ruhige Zeit. Das dann allerdings mir, denn bei Ihnen hockt ja das Übel auf dem Sofa. Halten Sie es aus. Auch so kann man sich in diese so genannten Festtage verabschieden.