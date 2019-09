Die Höhle der Partylöwen

Feiern. Die jungen Leute gehen feiern. So sagen sie, wenn sie an freien Tagen »auf die Piste« wollen. Also wenn sie »zum Tanzen gehen«. Sich einen schönen Abend machen wollen. Feiern? Das haben wir früher an besonderen Tagen getan. Inflationär scheint in diesen Tagen fast alles zu sein.

Was wir als junge Leute am Wochenende gemacht haben? Furt sind wir gegangen. So sagte man in unserer oberbayerischen Großstadtprovinz. Furtgehen. »Was machst du?« »I geh heit furt.« Damit meinte man einen Discobesuch, irgendwo was süffeln gehen – vielleicht stieg auch bei einem eine Party. Im Zweifelsfall stieg ich hinab in die Niederungen unserer Altstadtdisco, »Amadeus« hieß und heißt sie immer noch.

Als ich vor zwei Jahren mal wieder dort war, fühlte ich mich seltsam alt. In diesen Kellergewölben hatten wir einst so viel Freude. Dort soffen wir uns am Wochenende das Hirn raus, dort ließ ich all das Geld, das mir heute fehlt. Wir tanzten wild, es wurde neben Jamiroquai auch Klassisches gespielt, »Come On Baby, Light my Fire« und »… was a Son of a Preacher Määän«. Ich glaube, ich war nur zwei- oder dreimal in einer dieser Großraumdiscos. Mit dem Techno, der dort wummerte, wurde ich nicht warm. Man konnte dort nicht quatschen und das Bier war teurer als eine Oktoberfest-Mass.

Manche sagten damals auch, sie würden am Wochenende »auf die Piste« gehen. Für bayerisch sozialisierte Ohren klang das immer ziemlich gestelzt und wichtigtuerisch, wie einer der mal ein Wochenende in Berlin verbrachte und nun auftrumpfen wollte mit einer Sentenz aus der »Megacity«. Gemma furt – das reichte doch als Aufforderung, die Woche mit Spaß zu krönen. »Feiern gehen« hat jedoch kaum jemand gesagt. Warum auch? Wir feierten ja gar nichts. Man feierte Geburtstage oder Hochzeiten. Oder wenn die reiche Erbtante aus Wisconsin ihren Silberlöffel abgab. Aber doch nicht den Wochenendsuff.

Heute hört man diese Formulierung dauernd. Jedenfalls wirkt es so auf mich. Junge Leute und solche, die sich aus lauter Altersstarrsinn noch für Junggebliebene halten, sprechen dauernd davon, dass sie zum Feiern gehen wollen oder schon feiern waren. Lange habe ich mich gefragt, was die denn wohl feierten. Einen Geburtstag, vermutete ich. Aber da sich das Gefeier von Wochenende zu Wochenende schleppte, zweifelte ich schnell an diesem Grund. Osmanische Lieblingsprinzessinnen haben vielleicht drei Tage und drei Nächte Geburtstagsfeierlichkeiten über sich ergehen lassen müssen – aber doch nicht Verwaltungsfachleute, Mechatroniker oder Rossmann-Kassiererinnen von heute.

Und trotzdem feiern sie. Dauernd. Immer wieder. Woche für Woche. Der Duden definiert das Wort als [festlich, würdig begehen; als Fest (…) als jemanden, etwas ehren, umjubeln]. Die Feier wird dort als [festliche Veranstaltung anlässlich eines bedeutenden Ereignisses] umschrieben. Das scheint allerdings beim zeitgenössischen Umgang mit dieser Redensart völlig zu fehlen.

Irgendwann habe ich jemanden kennengelernt, der feiern noch ein bisschen anders gebrauchte. Er sagte so Sätze wie »Den Abgeordneten der PARTEI haben wir so gefeiert!« oder »Dass die Sonne schien, das haben wir gefeiert!« – diese Ausdrucksweise verwirrte mich. Ich hielt die Formulierung an diesen Stellen einfach für nicht wirklich passend. Überhaupt ganz schön inflationär, wie man hier mit der grundlegenden Bedeutung dieses Wortes hantiert. Woher kommt das denn? Warum feiert man heute fortwährend? Das erinnert ja fast ein bisschen an die roaring Zwanziger, an die großstädtische Partygesellschaft.

Damals gab es wenig, eventuell sogar nichts zu feiern. Man feierte gewissermaßen zum Trotz. Nun will ich nicht sagen, dass es heute keinen Grund gibt, ausgelassen zu sein. Gründe gibt es offenbar immer. Selbst nach dem Massenschlachten, wie in den Jahren nach der Erstauflage des Krieges der Welten. Aber für eine einzige, große, quasi nie abflauende Sause, scheint mir unsere Republik, ja unsere ganze Welt, nur wenig Berechtigung zu geben. Als junger feierwütiger Mensch ist vieles weitaus unsicherer als früher – zu viel Feierfotos im Facebook-Profil und schon kriselt es im Job. Zeitverträge machen die Zukunft ungewiss. Die nächste Krise lauert schon.

Neulich sah ich einen Rückblick auf die Neunziger. Natürlich ging es dort auch um die Love-Parade. Die Liebestechnokraten gingen damals schon feiern. Scheinbar ist das auch so ein Rave-Ding, ein Relikt der Spaßgesellschaft. Zwischendrin fragte man bei dieser Rückschau irgendwelche semiberühmten Leute, wie sie persönlich die Neunziger sahen. Vielversprechend, antworteten sie fast alle. Man glaubte, es gehe immer aufwärts, es würde immer besser. Das war wohl auch die Stimmung, die auch Francis Fukuyama ritt, als er das »Ende der Geschichte« ausrief oder Manfred Krug Aktiengewinne für jedermann. Rückblickend meinten die Befragten aber auch, dass sie deswegen schrecklich naiv gewesen seien. Diese Naivität ließ sie aber vermutlich die Welt feiern. In der Ökonomie scheint sich diese naive Partylaune bis heute gehalten zu haben.

Wörtlich scheint sich da was verfestigt zu haben. Bis heute hört sich das für mich komisch an, wenn jemand sagt, er gehe zum Feiern. Zum Feiern geht man nicht. Man organisiert seine Feierlaune nicht – man tut es einfach. Meist daheim. Gelegentlich auch mal im Lokal. Es gibt Anlässe dazu. Aber so viele Anlässe, dass man ständig feiern könnte, die gibt es eigentlich nicht. Es sei denn, man bläht alles zu einem Event, zu einem feierwürdigen Ereignis auf. Und das ist es, wohin die Partygesellschaft in den Sensationalismus der heutigen Eventgesellschaft mündete. Alles scheint heute ein Großereignis darzustellen, bei dem man zugegen sein muss. Wenn nichts zu allem wird, dann kann man eben nichts und alles feiern.



In diesem Sinne, feiern Sie schön – das Wochenende oder Ommas Geburtstag oder einfach bloß diesen Text – wonach Ihnen ist. Ich gehe solange furt …