Ohne Donald, wärt ihr gar nicht hier!

Bloomberg also. Er ist der neue Shooting Star in der Anti-Trump-Phalanx. Er ist nicht die Lösung des Problems, sondern die Wurzel. Die Esel von der demokratischen Partei haben nichts gelernt. Sie wollen keine Alternative zu Trump sein – der ja leider an sich auch keine Alternative für irgendwas ist.

Vielleicht also dann doch nicht Oprah Winfrey oder Dwayne Johnson, den sie »the Rock« nennen. Bitte nicht verwechseln mit BlackRock, denn das wäre dann der Fritze Merz – seines Zeichens auch Schauspieler, aber in viel schlimmeren Schmierenstücken als jener Actionheld. Man setzt also bei den US-amerikanischen Demokraten vermutlich doch auf die seriöse Schiene, ein alter Sozialist und Figuren aus der Flitterwelt haben da keine Chance mehr. Wenn ein mehrfacher Milliardär antritt, um die Vereinigten Staaten zu retten, fällt die Entscheidung nicht mehr ganz so schwer.

Michael Bloomberg tritt also an. Er will es machen. Die US von der Knechtschaft erlösen, Donald Trump aus dem Amt fegen und nebenher die Demokraten aus der Krise manövrieren. Wenn der Superreiche ins Weiße Haus kommt, so wird man das bei der Democratic Party wohl sehen, dann ist das Hillary-Desaster endlich vorüber, die Talsohle durchschritten. Die Demokraten führen nicht umsonst einen Esel als inoffizielles Logo. Sie sind mindestens so störrisch wie so ein Vieh. Manche nennen diese Sturheit auch Dummheit. Was aber nur den Demokraten, nicht aber den Unpaarhufern gerecht wird.

Ohne Trump, hätten sie kein Programm

Mittlerweile kriegt man ein Bild davon, wie die Democrats die Ära des US-Präsidenten Trump wirklich werten: Sie sehen sich nämlich als Rettungsanker. Hätten sie im November 2016 gegen einen halbwegs »seriösen« Kontrahenten die Wahl verloren, sähe die Welt der Donkey Party anders aus. Schlechter. Denn das hätte sie nicht in die Rolle des vermeintlich besseren Amerika gerückt – sie hätten sich eventuell überlegen müssen, wie sie die Krise meistern. Aber wenn die Staats- und Regierungskrise größer ist, als die im Vergleich viel kleinere Parteikrise, kann man sich bequem zurücklehnen. Denn neben einer regelrechten Katastrophe sieht man selbst dann noch gut aus, wenn man kriselt.

Donald Trump ist das demokratische Parteiprogramm. So doof das klingen mag: Aber ohne ihn wären die Democrats gar nicht hier – hier als »besseres Amerika«, als Licht in Dunkel-USA. Kaum jemand würde auch nur eine Sekunde darauf verwenden, diese Esel als Alternative zu diesem Präsidenten zu betrachten.

Weil es den Duckfacing-President gibt, hat eine an sich genauso tote Partei wie es die republikanische Konkurrenz ja auch ist, nochmal Oberwasser gekriegt. Die mauen Touren, die halbgare Rhetorik, die radikalgespielte Radikalopposition: Das gründet in Trump, im wirklichen wahrsten Programm der vermeintlich Progressiven. Warum sie die Wahlen verloren haben: Scheißegal. Das schieben sie mal ganz weit weg – man muss schließlich nach vorne blicken.

Neben der gescheitelten Staatskrise aus Manhatten scheint der inhaltliche Exkurs gar keine Rolle mehr zu spielen. Man bietet einfach hanebüchene Kandidaten auf, schiebt Donald Trump jedes Desaster, Chaos und jede Ungerechtigkeit in die Schuhe und hofft, möglichst wenig ohne inhaltliche Aufarbeitung zurück ans Ruder zu gelangen.

Die kleinen Leute und Bloomberg

Die Demokraten haben für sich entdeckt, dass der Vorwurf an Trump, alleine für den Niedergang des Landes verantwortlich zu sein, eine Art Abgrenzungsstrategie zu einer Entwicklung ist, die schon weit vor dem aktuellen Präsidenten existierte – und an der die Demokraten mindestens so beteiligt waren wie die Republikaner. Indem man so tut, als sei der US-Präsident das Einfalltor des Bösen in eine vormals gute US-amerikanische Welt, wollen sie sich als Gegenentwurf zu ihm zu stilisieren.

Aber es ist letztlich so, wie Michael Moore es in seinem Film »Fahrenheit 11/9« dokumentiert hat: Die demokratische Arroganz hat sich Trump selber eingebrockt. Über Jahrzehnte hat man mit dem Big Business gekuschelt und Elitenpolitik betrieben. Moore erzählt von seiner Heimatstadt Flint in Michigan, die in einem Prozess des Niedergangs steckt. So wie viele ehemalige Industriestädte im Rust Belt, im Rostgürtel, wie man die strauchelnde Industrieregion im Nordosten nennt. Und was trieb Hillary Clinton im Wahlkampf um? Nickligkeiten mit Donald, eigentlich einem Freund der Clintons – und natürlich Putin und die Ukraine.

Die wahren Sorgen ganz normaler Amerikaner, der Arbeiter und Arbeitslosen, der Rentner und Veteranen: Das kam bei den Eseln der demokratischen Partei gar nicht mehr vor. Und tut es auch jetzt kaum. Statt einem New Deal für diese Weltmacht, die im Inneren zu einem Entwicklungsland schrumpft, gibt es nur recht billigen Antitrumpismus, der keine eigenen Akzente setzt, der nur reagiert, wo er selbst handeln müsste. Man kokettiert mir kuriosen Kandidaten aus der Glitzerwelt und jetzt schwingt sich auch noch ein Superreicher auf, die US zu retten. Alles ganz normal, bei diesen Eseln.



Man darf befürchten, dass dieser Präsident namens Trump noch nicht die unterste Latte beim Verfallslimbo dieses Landes darstellt. Die Demokraten unterbieten ihn demnächst. Darauf darf man wetten – und gewinnen.