Friedrich Merz und Roland Koch haben mit der Bundeskanzlerin abgerechnet. Dabei klingen diese Feiglinge so, wie jener Teil besorgter Bürger zuweilen klingt, der auf jede schlechte Entwicklung im Land mit »Danke Merkel!« kontert.

Nach der Landtagswahl in Thüringen, bei der die CDU nicht nur erstmals nicht mehr stärkste Kraft im Bundeslande wurde, sondern sogar auf den dritten Rang abrutschte, erblühte kurzzeitig rege Kritik am Kurs und der Haltung der Kanzlerin. Sie wäre zu ruhig, zu zurückhaltend, habe aber gleichzeitig die Partei um ihr konservatives Portfolio gebracht. Da war sie wieder: Die Mär von der sozialdemokratisierten Union.

Zitiert wurden hierbei die bekanntesten, die berüchtigsten Kritiker des Moments: Friedrich Merz und Roland Koch. Zwei Wiedergänger eines längst verrauchten Konservatismus‘, zwei Wirtschaftsdelegierte und Interessensvertreter, die noch immer eine Parteimitgliedschaft halten. Für sie liegt das gesamte Dilemma ihrer Partei in nur einer Person: Angela Merkel. Dabei klingen diese beiden Prototypen eines Konservatismus‘, der schon zu ihrer Zeit längst keiner mehr war, wie jene besorgten Bürger, die auch alles und jedes der Kanzlerin in die Schuhe schieben wollen.

Danke Merkel!



Nicht dass wir uns falsch verstehen. Die Bundeskanzlerin ist sicher eines nicht: Opfer der Umstände. Ihre Politik hat schwere Verwerfungen in Politik und Gesellschaft erzeugt. Das von ihr gerne praktizierte Aussitzen von Problemen ist oft schlimmer als das Problem selbst. Aber für alles kann man sie nun nicht verantwortlich machen. Sie ist ja keine Diktatorin, die sich über alle hinweggesetzt, ihrer Partei und dem Land ihren Willen aufgenötigt hätte. Nein, sie wurde gewählt. Von ihren Parteikollegen ebenso wie von den Bürgern. Ihr wurde die Stellung anvertraut, dann hat man sie mehrfach bestätigt und ganz lange, als schon klar war, dass ihre Politik böse Konsequenzen haben wird, exzessiv gelobt.

Man erinnere hierbei nur mal an ihre Europapolitik, an den Sparkurs für die südliche Hemisphäre der Europäischen Union, Euro-Rettung genannt. In den Medien wurde sie gefeiert, als eiserne Kanzlerin belobigt. Die Bürger schätzten sie als Retterin des Kontinents, als Schutzbemächtigte eines strikten Leistungsgedankens, die die Folgen der kollektive Faulheit eines ganzen Volkes abwendet von den Fleißigen Europas.

Das war der Höhepunkt ihrer Macht. Seinerzeit war sie angesehen bei den meisten Menschen hierzulande. Mit der Flüchtlingskrise fiel ihr Ansehen drastisch. Innerhalb weniger Wochen waren jene stolzen Fleißteutonen, die Merkels Kurs gegen die faulen Griechen mit Anerkennung honorierten, von ihr abgefallen. Die Kritik an der unkontrollierten Grenzöffnung ist zwar berechtigt, zeigt aber auch, dass man als Staatsfrau genau so lange etwas gilt, wie man gefällige Außenpolitik als schmeichelnde Innenpolitik betreibt.

Wir haben doch nichts gewusst



Plötzlich wähnten sich viele im Lande in einer Art Diktatur. Die Kanzlerin, deren aufmontierter Kopf auf einer SS-Uniform auf griechischen Plakaten oder polnischen Magazinen, als unangemessen noch scharf kritisiert wurde, galt jetzt plötzlich als Diktatorin, als Hitlers Nachfolgerin oder Honeckers Nachhut. Es schien, als würden vielen Menschen plötzlich die Augen geöffnet: Mensch, die hat uns ja überrumpelt. Wer hätte das denn ahnen sollen? Merz und Koch greifen dieses diffuse Gefühl jetzt auf. Sie kommen in dieser Geschichte als die Anständigen weg, die nichts mit der ganzen Entwicklung der Merkel-CDU zu tun haben.

Wieder mal jemand, der behauptet, nichts davon gewusst zu haben. Das ist ja ein beliebter Kniff unter deutschen Konservativen immer gewesen. Ohne jetzt Merkel, die einer wüsten Theorie nach, die Tochter des Führers sein soll, mit eben »ihren Vater« gleichsetzen zu wollen. Aber die Endlagerung der ganzen Verantwortung in der Führung: Damit hat man wirklich Erfahrung. Erst haben sie die Kanzlerin eingerahmt, sie angetrieben, gelobt und für einen Glücksfall erklärt – und nun tun sie so, als habe sie den ganzen Laden alleine zertrümmert. Die armen wehrlosen alten weißen Männer der Union: So machtlos wie sie waren …

Der Kanzlerinnenwahlverein, zu dem sich die Union in der Ära Merkel hat herunterwirtschaften lassen, kann doch jetzt nicht so tun, als habe man ihn zur Nibelungentreue verpflichtet und erpresst. Das war doch alles freiwillig. Friedrich Merz hat freiwillig Angela Merkel die Union überlassen. Er musste ja Geld scheffeln. Bei aller berechtigten Kritik an der Frau: So einfach ist es ja nun echt nicht.

Friedrich Merz: Hoffnung und Schisser

Die Richtlinienkompetenz in der Politik braucht immer Gefolgschaft. Mehrheiten, die sie legitimiert. All das hatte sie erworben. Man lief ihr nach, ließ sie und ihre Entourage wirken – dass ihr ihre Politik auf die Füße fallen würde, haben Kritiker schon früh angemerkt. Gekümmert hat es die Gefolgschaft nicht. Sie hat sie gepusht und bejubelt, sie zur grünen, zur eisernen, zur bedächtigen Kanzlerin stilisiert. Nichts davon war sie je. Was man mit bedächtig meinte, war ihr Phlegma, das ihrer Aussitzerinnenqualität entgegenkam. Grün? Eisern? Das eine stimmte letztlich nie, wurde per Fake-Software erzeugt. Das andere war als Euphemismus verwendet worden, um armutserzeugende Politik als großen Wurf im Namen deutscher Wirtschaftsinteressen in Europa zu verkaufen.

Man kann Angela Merkel fürwahr einiges vorwerfen. Ganz gut zusammengefasst wird das von Stephan Hebel, der sie »Mutter Blamage« nennt. Aber Einzelkämpferin war sie nie. Und nicht alles, was an Bösen in der Welt oder mindestens in Deutschland geschieht, kann man der Frau in die Schuhe schieben. Menschen haben ja auch Eigenverantwortung – so will es jedenfalls das Weltbild der Aufklärung.



Natürlich trifft auch Friedrich Merz manchen Punkt, den man unterschreiben kann. Die Kanzlerin sediert das Land ja wirklich. Aber ausgerechnet er, der noch mehr wirtschaftsliberale Reformen angeschoben sehen wollte, ist ja nicht die Alternative zu der Frau. Er ist bestenfalls die eloquente, adrette Verschärfung der Misere. Ein Feigling zudem, der erst jetzt aus seiner Blackrock-Höhle kriecht, da er die Kanzlerinnenmacht schwinden sieht. Vorher hätte er scheitern können. Aber bei der geschwächten Kanzlerin traut er sich halt auszuteilen. Die Hoffnung der Union, als die er gilt, ist nichts als ein berechnender Schisser.