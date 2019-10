Ein Glücksspiel namens Pauschaltourismus

Auf einen Rückflug wartende Passagiere. Reisewillige, die es nicht mal bis zum Flughafen schafften und nun auf Entschädigung hoffen. Das Ende von Thomas Cook inszeniert Touristen als Opfer. Aber diese Rolle steht in dieser Täterökonomie nun wahrlich keinem zu. Außer den wahren Opfern.

Dieser Tage wurde wieder an einer Tragödie gestrickt. Es ging um die vielen Urlauber, die genauer gesagt keine Urlauber sein konnten, sein durften, weil der Reiseanbieter Thomas Cook die Grätsche machte. Nicht nur, dass der schöne Urlaub nicht mal ins Wasser fiel – denn man landete ja nicht am Urlaubsort, um dort dann über Regenwetter zu klagen -, nein, noch nicht mal entschädigt wird man für den Verlust wohl werden. Ja, nicht mal die Reisekosten gibt es zurück. Ohne finanziellen Verlust kommt aus der Nummer wohl kein Kunde.

Da regt sich Mitleid, die Empörungspublizistik kann sich gut hineinversetzen in die Daheimgebliebenen. Schließlich kann dieses Schicksal jeden von uns ereilen. Wenn Ungerechtigkeit auch nur leicht an der eigenen Haut schubbert, nimmt man es persönlich. Die Frage ist halt eigentlich nur, ob da Ungerechtigkeit vorliegt. Und wenn ja: Gegenüber wem?

Mehr für Ihr Geld, lieber Kunde: Kampfpreistourismus

Zwei Wochen Türkei ab 299 Euro. Und das mit Ultra-All-Inclusive. Geht nicht? Doch – das gibt es. Solche Angebote sind gar nicht so selten. Bei Sonnenklar TV sind solche Angebote fast alltäglich. »Teurere Angebote« sind im Regelfall auch noch günstig. Der kritische Kunde fragt sich durchaus noch zwischendurch, wenn die Begeisterung und die Schnäppchenlaune mal kurz abflauen, wie sich das noch rechnen kann. Verdrängt aber gleich wieder. Kampfpreise ruinieren doch gemeinhin die Rentabilität; wenn es heißt, dass man als Kunde mehr für sein Geld bekommt, muss jemand ja weniger für seine Arbeit erhalten.

Oft sind noch Upgrades im Preis inbegriffen. Ausflüge etwa oder Massagen. Exklusiv für Sie, liebe Kunden. Die Urlaubsindustrie, die Produktverkäufer und -aufschwätzer (wobei nicht alle einem was aufschwatzen wollen), stellen es gerne als besonderen Service am erholungswütigen Kunden dar, wenn sie besonders viele Leistungen mit in den Paketpreis einrechnen können. Als sei menschliche Arbeitskraft, die all diese Leistungen ja erzeugt, ein nicht weiter nennenswerten Posten in der Gesamtkalkulation.

Gemeinhin nimmt man als Pauschaltourist Piloten, Stewardessen, Zimmermädchen, Reinigungspersonal, Servicemitarbeiter, Köche, Fremdenführer, Pool- oder Bademeister und Shuttlefahrer in Anspruch. Hinzu kommen manchmal noch Wellness-Angestellte. All diese Menschen, die vom Tourismus leben müssen, können das immer seltener. Je günstiger die Pauschalangebote, desto weniger bleibt für jeden hängen. Der Preiskampflimbo treibt gnadenlos den Wert von menschlicher Arbeit nach unten – und das, während gleichzeitig die Tätigkeiten nicht weniger werden. Am Ende beklagt sich der Kunde dann jedoch über Personal, das nicht ausreichend motiviert schien.

Neben der ökonomischen Belastung kommt für die Ausgebeuteten oftmals auch noch ein eklatanter Verlust an Lebensqualität hinzu. Ihre Heimatorte sind überlaufen, bis in die Nacht spielt laute Musik, die Umweltbelastung nimmt massiv zu. Ressourcen werden überzogen. Overtourism nennt sich dieses Phänomen. Entstanden ist der durch einen günstigen Massentourismus, der immer mehr für immer weniger anbieten möchte.

Alles für Ihr Wohlergehen, lieber Gast: Prekarität und Armut



Wer schon mal eine Reise gemacht hat, kennt das. Mittags schwirrt das Servicepersonal aus, es eilt zurück nach Hause. Vor dem Abendessen kommt es zurück an den Arbeitsplatz. Abends heißt es wieder: Bestellungen aufnehmen, das Buffett neu befüllen und unzähliges Geschirr abräumen. Lächeln nicht vergessen: Der Gast muss sich wohlfühlen, gute Laune vermittelt bekommen. Auch wenn die Arbeitsbedingungen schwer sind, der Alltag in den touristischen Hotspots streng nach touristischen Abläufen getaktet ist. Inklusive gesplitteten Arbeitstag und teilweise einer Sechs-Tage-Woche. Die Bezahlung ist schlecht, Trinkgeld nicht nur »nice to have«, sondern ein »must have«, wenn man überleben will.

Eine Animateurin aus Puerto de la Cruz de Tenerife, erzählte mir vor Jahren, wie das Gehaltsniveau in den Keller ging. »La crisis«, sagte sie gedankenschwanger, so wie man das in Spanien in den schwersten Jahre der Wirtschaftskrise tat, als sei »la crisis« irgendeine Naturgewalt, die über die Spanier gekommen sei. Sie erzählte nur ein bisschen, wie sich ihr Einkommen halbiert habe, die Ansässigen kaum mehr vom Tourismus leben könnten. Dazu käme der Klimawandel, es würde ungeahnt kalt im Winter. Bei 12 Grad Innentemperatur bräuchte man direkt eine Heizung – was die meisten, quasi alle kanarischen Häuser nicht haben.

Man merkte der Frau an, dass Arbeitskräfte in der Tourismusbranche nicht gerne Überlauniges kundtun. Sie zögerte sehr bei ihren Erzählungen. Was sollen denn die Leute denken? Die Leute, die ja eigentlich die Ausbeuter sind. Die Kampfpreise und das All-Inclusive-System schaffen Armut vor Ort. Die Taxifahrer von Santa Cruz de Tenerife, der Inselhauptstadt, konnten früher ankommende Kreuzfahrtgäste mit dem Taxi über die Insel kutschieren. Mittlerweile stellen die Reiseveranstalter vor Ort Busse zwecks Besichtigung. Die im Gesamtpreis inkludierten Ausflüge machen die Taxifahrer nahezu arbeitslos.

Eduardo Galeano beschrieb den südamerikanischen Kontinent einst als eine »offene Ader« voller Rohstoffe, auf denen die Menschen lebten, von denen sie aber nichts hätten, weil andere sie ausbeuteten. Ein bisschen so ist es auch beim modernen Pauschaltourismus. Die Ansässigen haben etwas, was andere wollen: Sonne, Strand, Panorama und Erholungspotenzial. Die Urlaubsnationen wollen es aber zu den günstigsten Konditionen, denn Geiz ist noch immer geil.

Nie war das Reisen so günstig, lieber Tourist: Dumping bis einer verliert



Diese »unsere Art zu leben«, die immer wieder als Parole in die Debatte geworfen wird, hat – gleichgültig ob beim Abbau von Erzen oder beim Verwerten von Strand und Meer – einen äußerst bedenklichen Makel: Die reichen Industriestaaten betrachten die Welt als ihren Vorhof, aus dem sie sich recht günstig und ohne viel Aufwand genau das holen und sichern dürfen, was sie für ihre bequeme Lebensführung benötigen. Sie gleichen hierbei den alten Römern, die ihr Weltreich vor allem als einen Provinzverbund von Zulieferern begriffen. Die hatten die materiellen Ansprüche zu stillen, sollten liefern und so der Urbs einen fortwährenden Wohlstand garantieren.

Auch wenn Tourismus damals wegen fehlender Mobilität noch kaum praktiziert wurde, könnte man diese Lebensweise, als die wirkliche »spätrömische Dekadenz« bezeichnen. Zu der gehört auch, dass man eine relativ selbstgerechte, mindestens aber selbstvergessene Herangehensweise an Problematiken praktiziert. So eben auch, als Thomas Cook auf dem Scherbenhaufen des Geiztourismus‘ geworfen wurde. Denn in dieser Rechnung galt der Tourist als Opfer, als jemand, der geprellt, um seine Ansprüche gebracht wurde. Der brav arbeitende Bürgerkonsument aus unserer Mitte: Abgezockt und verarscht. Und das alles ganz ohne Schuld.

So einfach ist es ja gerade nicht. Immer billiger, immer weiter und immer mehr Features raffend über die Welt zu kariolen, hat seinen Preis. Thomas-Cook-Kunden, die die Reise nicht mehr antreten konnten, kriegen ja nun nicht den vollen Preis erstattet. Das Gefühl, dass die Geprellten jetzt verspüren, ist übrigens in etwa dasselbe, dass all die Prekärbeschäftigten im Pauschaltourismus an sich bemerken, wenn sie mal wieder finden, dass sie nicht angemessen entschädigt werden für ihren Körper-und Arbeitseinsatz.



Letztlich ist es wie beim Schwarzen Peter, man zieht Karten und wähnt sich während des gesamten Spiels als Sieger. Wenn man aber kurz vor dem Ende doch noch die Arschkarte zieht, endet es auf der Verliererstraße. Einen musste es am Ende halt erwischen. Dass es von der Insolvenz betroffene Kunden sein würden, war klar. Nur wann das sein würde und wen es genau trifft: Das war offen. Jetzt weiß man es. Den Prekärbeschäftigten vor Urlaubsort hilft das freilich nichts, das Dumpingkonzept geht weiter. Auch ohne Thomas Cook …