Ein rundherum tolles Wochenende

An jenem Wochenende, an dem sich die beste Vorsitzendenermittlung aller Zeiten in eine Stichwahl rettete, heimst die SPD in Thüringen um die acht (in Zahlen: 8) Prozent ein. Bei den Sozialdemokraten geht echt noch was.

Die Netzwerke glühten rot in den letzten Wochen und Monaten. Sozialdemokratisch rot. Denn dort wurde um den Vorsitz gefeilscht. Team Scholz/Geywitz und Team Borjans/Esken schaffen es letztlich in den Recall. Zwischen ihnen muss der Parteitag dann entscheiden. Zwischen ihnen und zwischen Jan Böhmermann. Das Team Stegner/Schwan ist hingegen raus, hat aber am Ende immer noch mehr Prozentpunkte erhalten, als die thüringische SPD bei der Landtagswahl am Sonntag.

Ach stimmt ja, die LTW – wie man das heute netzwerkaffin abkürzt – war ja dummerweise auch noch an diesem sozialdemokratisch-lieblichen Casting-Wochenende. Wären die Genossinen und Genossen nicht schon Kummer gewöhnt, ihre Castinglaune hätte wirklich Kratzer bekommen können. Aber hey, um die acht Prozent waren es dann doch – bis zum endgültigen Exodus geht da immer noch was. Denn es scheint sich ein Muster des parteilichen Niedergangs zu etablieren: Um die acht Prozent schafft die SPD noch immer problemlos in jedem Land. Selbst dann, wenn es wirklich ganz finster aussieht. Anders gesagt: Man hat so oder so ein sattes Drei-Prozent-Polster zur Sperrklausel. Da geht also noch was für die Sozis.

Indes heißt es, dass der Favorit für den Vorsitz, Vize-GroKo-Befürworter Olaf Scholz, jetzt einen Knacks bekommen hat – eben wegen des Ergebnisses in Thüringen. Nun könnte nämlich die GroKo Thema werden – also ihr baldiges Ende. Damit könnte er der erste Vorsitzende seiner Partei werden, der sich schon vor einem potenziellen Amtsantritt zerlegt hat. Nicht mal Andrea Nahles ist damals dieses Kunststück gelungen. Und Martin Schulz hat dazu noch einen ganzen Wahlkampf benötigt.

Aber natürlich ist der Marathon zur Ermittlung eines neuen Vorsitzenden der SPD trotz schlechter Wahlergebnisse ein voller Erfolg. Das Verfahren stützt die direkte Demokratie und ist geradezu vorbildlich. Sagen jedenfalls die Kanäle der Genossen in den Netzwerken. Sie betonen das quasi täglich. Diese ganze virtuelle Begleitung des Verfahrens hat wirklich die schlimmsten Instinkte im Sozi geweckt. Gesine Schwan, einst Sozialdemokratin mit Reputation, hat sich darin völlig verloren und posierte wie eine greise Bardot. Aber egal, die ganze Angelegenheit ist so erfolgreich, dass man es bald wieder anwenden will. Also gleich nach dem Ende des nächsten Vorsitzes. Spätestens … sagen wir mal … Frühsommer ’20.



Ob dann immer noch grandiose 53 Prozent der wahlberechtigten SPD-Parteibuchinhaber abstimmen werden, ist indes fraglich. Aber andererseits hat ja auch DSDS mit jeder Staffel und Folge mit Anrufereinbußen zu kämpfen. Alles nutzt sich halt auf Dauer ab. Nur Vorsitzende der guten alten Partei nicht. Die brauchen gar keine Dauer, um sich abzunutzen. Die machen das aus dem Stand.