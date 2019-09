Die SPD ist die beste Idee, die die SPD je hatte

Die Rest-Pe-De erlebt dieser Tage ihre Glaubwürdigkeitswochen. Denn wieder glaubwürdiger zu werden, darum dreht sich bei der sozialdemokratischen Pre-Election ja alles. Doch genau das Gegenteil läuft im Augenblick. Die SPD verfranst sich in egozentrischer Isolation und hat keine Zeit mehr für das, was sie vorher noch vermessen Politik nannte.

Ich erinnere mich an Zeiten, in denen die Reste der SPD wenigstens noch so taten, als ginge es ihnen auch um Politik und einen – wenigstens theoretisch beabsichtigten – Gestaltungsauftrag. Sie ersannen Vorschläge (leider oft schlecht durchdachte) und taten so, als seien sie eine Alternative zur Alternativlosigkeit. Bezeichnenderweise hielten sie es sogar noch so, als sie immer wieder mal zum Koalitionspartner der Alternativlosen wurden – womit dieses Vorgehen als Masche enttarnt war. Denn so richtig ernst konnte es den Sozialdemokraten nicht sein mit politischen Ansätzen. Es gibt einfach keine richtige Politik in der falschen. Das machte man ihr – zurecht – zum Vorwurf.

Das Rettungsscheitern der Rest-Pe-De

Dass man sie dann auch noch immer seltener wählte, ist ursächlich auf diese unglaubhafte Haltung zurückzuführen. Nachdem man die Nahles-Reißleine vor mehr als zwei Monaten zog, sollten wieder glaubwürdigere Tage anbrechen. Vertrauen sollte neu aufgebaut werden und die Rest-Pe-De sollte sich wieder auf Stärken und Herkunft konzentrieren. Seither geht es der Partei im Grunde nur noch um diese Ziele; sonst scheinen die Sozis keinen Auftrag mehr zu haben.

Seit dem 4. Juni 2019, seitdem Andrea Nahles den Vorsitz aufgegeben hat, vernimmt man wenig von der politischen Arbeit der SPD. Wenn sie medial Thema wird, geht es um das Casting zum Vorsitz, um Bewerber, die Chancen haben und solchen, die gar nicht erst antreten. Wenn Sozialdemokraten zu Wort kommen, besprechen sie das Prozedere zur Wahl, formulieren ihre Wünsche für den künftigen Vorsitz und bestärken sich selbst, indem sie die offene Neuwahl als eine Art Katharsis vorstellen. Aber politische Vorstellungen, Visionen oder Pläne – und seien es nur falsche, dumme oder bekiffte: Fehlanzeige!

Böse Zungen behaupten nun, dass das nicht so schlimm sei. Man verpasse schließlich nichts. Das mag wohl stimmen. Die SPD vergisst in der größten Rettungsphase ihrer Existenz aber, dass ihre notorische Selbstbeschäftigung nur ein Beitrag zum Scheitern einer wie auch immer gearteten Rettung sein kann.

Die SPD ist die beste Idee, die die SPD je hatte

Die Wählerinnen und Wähler sehen nämlich nur noch den Rumpf einer Partei, der vorher schon nicht bereit war, couragierte Politik zu gestalten und der jetzt völlig aufgegeben hat, überhaupt noch als Partei zu agieren. Die SPD fungiert in den letzten Wochen als reiner Selbstzweck. Sie kümmert sich nicht um politische Willensbildung, sondern bildet politischen Unwillen, indem sie sich ungeniert als egozentrische Selbsterhaltungspartei auslebt.

Die Grünen hatten in diesem Jahr ein ziemlich doofes Plakat zur Europawahl aufgestellt. Es lautete: Europa – Die beste Idee, die Europa je hatte. Leicht abgewandelt könnte man das für den Zustand der aktuellen SPD auch behaupten: Die SPD, ist die beste Idee, die die SPD je hatte. Die Partei, die sich rettet und neuformiert, wie vielleicht keine Partei jemals zuvor in der Bundesrepublik, merkt überhaupt nicht, dass die Art und Weise ihrer Rettung ins Gegenteil mündet. Sie führt sich auf, wie eine entbehrliche Gestalt, die ab und zu noch gegen die AfD schießt, um sich damit selbst zu erhöhen. Sonst aber trägt sie kaum mehr was bei zu den Debatten im Lande.



Ansonsten gibt es für sie nur die Wahl zum Vorsitzenden, die Pre-Election als Ausflucht in bessere Zeiten. Dass die in immer weitere Ferne rücken, merkt man bei soviel Selbstbeschäftigung offenbar gar nicht mehr. Vielleicht hätte man schnell jemanden zum Vorsitzenden machen sollen, um unmittelbar als politische Partei präsent bleiben zu können. Genau das ist die Rest-Pe-De aber nicht mehr. Sie wirkt wie einer dieser Kleingartenvereine, in denen ein Gerangel um den Posten des Vorstandes oder des Kassenwartes herrscht. Den wirklichen Grund des Vereins kennt aber keiner mehr so genau. Irgendwas mit Beeten. Oder doch mit Beten?