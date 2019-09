Wissen, wo sein Platz ist

Deutschlands Geringqualifizierte landen und verharren nachhaltig im Niedriglohnsektor. Im Ausland wird dieser Effekt unter anderem durch einen höheren Mindestlohn erschwert. Deutsche Wirtschaftspolitik versteht sich aber als Gesindeordnung: Billige, jederzeit verfügbare Arbeitskraft ist das bürgerliche Ideal.

Wer nur einen Hauptschulabschluss hat, muss mit wenig Lohn rechnen. Geringqualifizierung sorgt nämlich für Mindestlohn. Das hat – Überraschung, Überraschung! – eine Studie ergeben, die von der Bertelsmann Stiftung beauftragt wurde. Man könnte den Umstand noch ein bisschen anders, in der Sache treffender umschreiben: Wer ist Deutschland keine hohe Qualifizierung erhalten hat, darf schamlos im Niedriglohnsektor ausgebeutet werden. Ob er davon leben kann, spielt überhaupt keine Rolle. Denn am Ende badet es die Allgemeinheit aus, weil man den Geringverdiener in den aufstockenden Hartz-IV-Bezug schickt etwa. Der Unternehmenssozialismus klappt bisweilen ganz gut.

Das vermeintliche Grundrecht auf billiges Hilfspersonal

Ohne Hochschulabschluss, mit einer ganz ordinären Schulkarriere, in diesem sozialisierten Niedriglohnsektor zu landen, ist allerdings keine Naturgewalt. Das hat man selbst im Wirtschaftsressort von Spiegel Online eingesehen. Normalerweise war man stets dort recht unverdächtig für einen offenen Diskurs in Fragen, die die herrschende Angebotsökonomie betreffen. Bis neulich eben. Im europäischen Ausland fängt man die geringe Qualifizierung mit Mindestlöhnen ab, die den Namen auch verdienen. Dort wirken sie nicht nur als Alibieinrichtung, um soziale Gewissensbisse ein wenig zu lindern. Sie wollen eben ein Mindeststandard sein, von dem man auch leben kann.

Für deutsche Verhältnisse ist das ein unverfrorener Gedanke. Denn gewisse Tätigkeiten hat man in unserer Republik im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte, mit purer Absicht in die Prekarität verfrachtet. Dahinter steckte ein elitaristischer Grundgedanke: Wer mir was liefert, wer für mich putzt, kocht oder aufräumt, wer meine Kinder betreut oder meinen Garten in Schuss hält, soll als billiges Hilfspersonal zur Verfügung stehen. Damit der Lebensplan finanzierbar bleibt – für die Nachfrageseite, versteht sich.

Das hat sich gewissermaßen als das Grundrecht der neuen Snobs, der neoviktorianischen Hautevolee manifestiert. Die glaubt nämlich, dass es ein Privileg ist, für sie tätig zu sein. Weshalb es ganz okay zu sein hat, dass diese Hiwis für einen Selbstkostenpreis arbeiten. Besser so eine Arbeit, als gar keine Arbeit. Hauptsache überhaupt Arbeit! Mit diesen doofen Sprüchen hat man einst die Prekarisierungswelle als neue Agenda eingeleitet. Haushaltsnahe Leistungen wurden vergünstigt, ehemalige Gesindestellen liberalisiert und flexibilisiert. Alles nur für dieses vermeintliche Grundrecht auf günstige Arbeitskraft.

Neoviktorianismus: Über handymen und cleaner, boot boys und gardener

Gerade bei diesen Jobs, die die moderne Konsumwelt zum Massensymptom gemacht hat, bei Liefer- und Bringdiensten etwa, kehrt sich das gesamte Menschenbild der herrschenden Ökonomie hervor. Es ist ein spätviktorianischer Drang, die Welt wieder in Herren und Gesinde zu teilen, wobei die Kaste der Herren freilich größer wurde – denn jeder bezahlende Kunde kann kurzzeitig eine »Herrschaft auf Zeit erwerben«. Eine, die eine Dienstleistung »als gutes Recht« in Anspruch nimmt, für die realen Kosten aber nicht aufkommen will. Soll doch die Allgemeinheit dafür sorgen, dass der Laufbursche seine Miete zahlen kann. Wofür gibt es denn Hartz IV?



Eine Popkultur der hierarchischen Prüderie ist im Begriff, den Snobismus der Vergangenheit neu zu reaktivieren. Lesenswert dazu ist etwa Christoph Bartmanns »Die Rückkehr der Diener«. Fortschritt ist dabei wie gesagt nur, dass der Laufbursche auch Herr sein kann, wenn er die Dienste eines Paketzustellers in Anspruch nimmt. Aber selbst das entspricht in trauriger Weise dem Urvater des Gedankens, dem Viktorianismus. Denn schon damals hatten manchmal Diener Diener. Bill Bryson schrieb in seiner »Kurzgeschichte der alltäglichen Dinge« deshalb auch, dass damals das »Zeitalter der Diener« herrschte.

Wer mehr über die verschiedenen Posten jener Zeit erfahren möchte, über das Gesinde und den Umgang mit diesen rastlosen Hilfarbeitern, dem sei Brysons Buch übrigens zur Lektüre empfohlen. Wie handymen, cleaner, boot boys und gardener damals als lästiges Übel einer Elite betrachtet wurde, die kostengünstige Dienste als angestammtes Grundrecht einschätzte, kann man bei Bryson nachverfolgen. All diese emsigen Hände nahm man stark in Anspruch, sie sehen, wahrnehmen, schon gar als Mensch, wollte man sie allerdings nicht. Sollten sich bei der Schilderung gewisser ausbeuterischer Praktiken von damals Ähnlichkeiten mit den Praktiken des heutigen Arbeitsmarktes ergeben, so sind diese Ähnlichkeiten weder unbeabsichtigt noch zufällig, sondern unvermeidlich.