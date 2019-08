Nicht gleich den Hitler an die Wand malen

Hitlervergleiche und NS-Parallelen: Selten hat man sie so inflationär gebraucht wie heute. Was wie ein besonders rücksichtsvoller Umgang mit der deutschen Geschichte aussehen soll, bewirkt das Gegenteil: Die Banalisierung der Erinnerung.

Vor drei Wochen hat Jens Berger einen Artikel über Greta Thunberg geschrieben. Über Facebook hat er kurz danach eine an ihn gerichtete Mail zitiert. In der entgegnete Bergers Leser, dass ihm »ein eiskalter Schauer über den Rücken« laufe, nachdem er die Reaktionen auf den Artikel bei den NachDenkSeiten gelesen habe. Ja, »beinahe sprachlos« sei er: Wegen der Hetze gegen das Mädchen. »Viele erinnern in Art und Duktus an die Ausfälle eines Roland Freisler«, schob er nach. Tja, da war er wieder: Der beliebte Rückgriff auf Hitler und Nationalsozialismus. Godwin’s law greift einfach immer wieder. Manchmal schneller als man »SS« tippen kann. Es ist schon erstaunlich, wie schnell das in unseren Breitengraden geht. Offenbar können wir uns die Gegenwart gar nicht mehr ohne jene tausend Jahre vorstellen, die nur zwölf andauerten.

Seit es die AfD gibt, hat sich der Nazi-Vergleich im öffentlichen Diskurs etabliert. Da fungiert ein Mann namens Höcke als Goebbels, wird aus dem Bundestagseinzug der Fraktion eine neue Machtergreifung und die Partei ganz grundsätzlich zur NSDAP erklärt. Schon bevor es diese Rechtspartei gab, hatten sich die Rückgriffe auf jene deutschen Jahre zwischen 1933 und 1945 zu einer Art polemischen Popkultur entwickelt. Der Journalist Daniel Erk, der jahrelang für die taz den Hitlerblog betrieben hatte, behauptete in seinem gleichnamigen Buch, dass »so viel Hitler […] selten« war.

Als er das Buch 2012 veröffentlichte, gab es die AfD noch gar nicht. Aber die Nazivergleiche florierten trotzdem. Das konnte jedem auffallen, der genau darauf achtete. Alle waren irgendwie Hitler – nur schlimmer. Wahrscheinlich entwickelte sich das so, analysierte Erk in seinem Buch, weil kaum ein Tag verging, in dem dieser Teil der deutschen Vergangenheit nicht Thema war. Die Knoppisierung der Nazi-Zeit schritt voran, bei Bild legte man reißerisch nach. Harald Schmidt, der in seinen Shows viel, oft auch sehr gelungen, »mit Hitler spielte«, meinte mal in einem Interview, dass sein Bedarf gedeckt sei. Sein »Speicher sei momentan gut gefüllt mit Führer-Infos«, jene Story, dass sich Hitler auch Kokain ins Auge träufelte, konnte er daher nicht mehr verfolgen.

Der deutsche Alltag scheint gar nicht mehr zu laufen, wenn nicht mindestens einer mit irgendeinem Nazi von dunnemals verglichen wird. Was man früher dem Teufel in den Schuh schob – an seinem Pferdefuss trägt er wahrscheinlich keinen -, wird heute zu einem Fall für Hitler und seine Nazis. Selbst Werbung macht man heute mit ihm: Er hat seinen eigentlichen Schrecken verloren und ist zu einer banale Figur geworden. Zu einem fast scherzhaft bösen Spießbürger mit Zweifingerbart, der gar nichts mit dem historischen Diktator gemein hat. Ja, während man verschiedensten Zeitgenossen schon nachsagte, sie seien wie Hitler, ist das Bild des Banalhitler, mit dem wir hantieren, so gar nicht mehr wie Hitler. Und wenn nicht mal mehr Hitler wie Hitler ist, dann stimmt da was nicht.

Jetzt sind die, die Greta Thunberg kritisieren für einen Leserbriefschreiber also wie Freisler. Nun gebe ich ihm ja recht, viele der Kritikpunkte, die man gegen Greta ins Feld führt sind lächerlich. Manche sind nicht nur dumm, sonder böse und nicht angemessen im Urteil. Aber Freisler? Die Trolle klimpern lahm in die Tasten – Freisler war hingegen Richter, er hatte die Macht Menschen dem Tode zu überantworten. Dieser hanebüchene Vergleich zielt darauf ab, die Trolle als Leute hinzustellen, die junge widerständige Leute der Enthauptung überstellen würden, wenn sie dürften. Wie Freisler halt – so wie er es mit der Weißen Rose tat. Mag ja sein, dass es solche Typen unter den Greta-Bashern gibt. Aber nicht jeder, auch wenn er sich kräftig aus dem Fenster lehnt beim Abwatschen der jungen Schwedin, ist deswegen gleich wie ein Massenmörder.

So ein Vergleich, so markig er gemeint sein will, sei es um aufzurütteln, sei es um politisch anders denkende Menschen zu diskreditieren, ist eine ausgemachte Respektlosigkeit. Er wird dem, was der Antifaschismus mal wollte, nämlich Andenken bewahren und für den aktuellen Alltag begreifbar, ja nutzbar zu machen, indem man unmenschliche Zustände auch in der Gegenwart anprangert, in gar keiner Weise gerecht. Ganz im Gegenteil, hier wird der Bluthund der Nazis banalisiert, zu einem anonymen Tastaturtroll herabgemindert. Der Freisler, auch nur ein Orientierungsloser im Ideologiedschungel?

Ich gebe zu, der Rückgriff auf den Nazi, als Überbegriff wie als konkreter historischer Name, ist eine bequeme Angelegenheit. Man kann politisch unliebsame Zeitgenossen nicht elegant, dafür aber recht effektiv in eine Ecke drängen, aus der sie dann nur noch schwer rauskommen. Und ja, das habe ich auch schon gemacht. Ich behaupte aber: Früher häufiger als heute. Ich versuche mittlerweile weitestgehend ohne diese Rückschauen auszukommen, wenn ich über die Gegenwart urteile. Natürlich ist da dieses Erbe, man muss damit verantwortungsvoll umgehen – aber das darf nicht dazu führen, die Welt von heute dauernd mit der Schablone von diesen kürzesten tausend Jahren aller Zeiten abzustimmen. Wer es doch tut, ist eben auch ein Ewiggestriger.

Daniel Erk glaubt, dass »die linke Losung, Faschismus sei keine Meinung, sondern ein Verbrechen […] zunehmend als Ausrede [erscheine], sich erst gar nicht inhaltlich und argumentativ mit Faschismus und Neonationalsozialismus auseinanderzusetzen«. Ich neige dazu, ihm beizupflichten. Man sollte nicht immer den Hitler an die Wand malen. Denn nicht jedes Arschloch ist ein Hitler. Zu dieser ans Ende seines Buches gestellten Einschätzung kam Erk einige Zeit, bevor die AfD gegründet wurde. Heute sind wir dann auch so weit, dass sich diese Losung tatsächlich verfestigt hat – selbst in der Mitte der Gesellschaft. Der Zeitgeist ist halt ein bisschen wie Hitler …