Sich mit einer Sache gemein machen

Als progressive Plattform sollte man lieber keine Kritik an Greta üben? Warum das denn? Weil es nicht hilfreich ist – so sehen das jedenfalls nicht wenige, die sich aber sonst meckern, dass gewisse Journalisten gewissen Interessen im Lande hilfreich zur Seite stehen.

Neulich nahm ich mit zwei Sätzen Greta aufs Korn. Der Spiegel berichtete, dass sie mit einem Segelboot nach New York reise. Klimaneutral und so. Ich lobte die gute alte proletarische Tradition des Segeltörns und riet zum Kauf einer Yacht. Natürlich war ich nicht ganz so unbedarft, da steckte nicht nur Flachs drin. Ich dachte mir auch ein bisschen was was dabei. Nämlich: Daran sieht man, woran es dem gesamten Debattenkomplex zuweilen mangelt – an Realitätsbezug und an Erdung. Natürlich blieben die Reaktionen nicht aus. Die Community ist ziemlich genau in der Mitte zerrissen. Die eine Hälfte pflichtete mir bei, die andere Hälfte rückte mich in die Nähe der AfD, der parteilichen Klimaleugnerschaft und ärgerte sich, weil es nicht hilfreich für die gute Sache sei, wenn man hier Kritik übe. Zumal als linke Plattform.

Das mit dem hilfreichen Bestreben habe ich jetzt schon ziemlich oft gelesen. Die Leute finden irgendwie, man dürfe das Mädchen aus Schweden nicht zu kritisch begleiten. Sie habe schließlich ein gutes Ziel anvisiert. Als Blogger oder Journalist sollte man da nicht zu genau hingucken. Viele Journalisten der Qualitätsmedien halten sich auch dran und bleiben gekonnt unkritisch. Nur deshalb kann man Segeltörns über den Atlantik oder Zugfahrten bis nach Davos als klimarevolutionäre Taten präsentieren. Dass man dazu auch ordentlich Zeitreserven benötigt, die ein normaler erwachsener Mensch nicht vorzeigen kann, fällt bei soviel Unkritik natürlich unter den Tisch. Und ich fange jetzt noch nicht mal an, über den entfachten Generationenkonflikt zu erzählen, den ich den Gretarianern zu Lasten lege.

Überhaupt muss ich mal arrogant festhalten: Mir ist ohnehin recht egal, was Greta und Co. da anstellen. Eine gewisse Lebenserfahrung ist Grundvoraussetzung, um politische Debatten befeuern zu wollen. Nicht immer, nicht bei jedem – aber ganz ohne geht es auf keinen Fall. Was ich daher für kritikwürdig erachte, das ist der mediale Umgang mit dem Phänomen Greta. Und der ist mindestens fadenscheinig. Er ist weltfremd, elitär und bspielt mit hagiographischen Taschenspielertricks.

Egal was nun kritisiert wird, Greta selbst oder der Umgang mit ihr: Einen Empörungsansatz vernimmt man dabei immer wieder. Nämlich jenen, dass ein solcher Umgang nicht hilfreich sei. Selbst bei Jens Berger klang das letztens an, als er fragte, woher »all die Boshaftigkeit auf etwas [komme], das eigentlich doch nur positiv ist«. Hat das Positive kein Recht kritisiert zu werden? Ist es über jede Kritik erhaben? Muss man da hilfreich zur Seite stehen und beipflichten, positiv mitmischen, ermutigen, erbauen oder wenigstens dann doch schweigen?

Falls man diese letzte Frage mit Ja beantworten möchte, kann man das machen. Aber dann soll man bitte nie wieder Journalisten kritisieren, die sich mit den Zielen von Konzernen und Datenkraken, von Bellizisten oder Sozialabbaureformern gemein machen. Die meinen es zuweilen ja auch nur gut. Wer hat schon schlechte Absichten? Der Erhalt der journalistischen Distanz zum Sujet, die sich im Trachten nach dem Positiven auflöst, stellt ein positives Gut dar. Nähe erzeugt falsches Miteinander. Als ich letztens Andrea Nahles kritisiert habe, weil sie zum Abschied leise Servus, danke für die Zusammenarbeit! gestammelt hatte, sahen das viele auch so. Viele, die jetzt allerdings glauben, dass eine gute Zusammenarbeit zwischen Schreibenden und Greta das Mindeste sei, was man jetzt leisten müsse.

Ich wurde allerdings nie mit dem Auftrag betraut, jemanden hilfreich zur Seite zu schreiben. Ob Blogger oder Journalist: Ich bin der Ansicht, dass die Distanz zu den Geschehnissen, gerade auch in einer Hypestimmung, dringlicher ist als alles, was man als positiven Beitrag zu segeln vermag. Klar, im Grundsatz sind die Ziele von Greta und ihren Jüngern ja positiv. Aber meine distanzierte Haltung als Blogger, Autor, Publizist, als jemand mit Stift halt, ist es auch. Das ist mein Beitrag zu einer besseren Welt: Nüchtern sein wollen, wo andere trunken sind. Habe ich immer recht? Vielleicht nicht. Ganz sicher nicht! Aber ich mache mich mit der Sache nicht gemein. Und nein, jetzt zitiere ich nicht Hajo Friedrichs. Denn alle sieben Minuten zitiert ein Schreibknecht in Deutschland diesen Mann. Irgendwann reicht es dann auch. Totenruhe muss auch mal sein.

Nein, ich muss nicht Hilfe leisten. Niemand hat mir dazu ein Mandat übertragen. Es geht um Vielfalt, um ein pluralistisches Bild von den Ereignissen. Es ist eben nicht alles heilig und unantastbar, was aus dem Äther der Maschinerie um Greta ausflockt. Die Symbolik ihrer Auftritte, die teils vermessen und weltvergessen auf uns eindringen, darf man ruhig hinterfragen. Und das kann man trotz aller Zustimmung zu den Zielen, »das Klima zu retten«, ohne falsche Scham und Rücksichtnahme anbringen. Eben auch und gerade als Linker. Was der nächste Vorwurf war: Als Linker so eine Haltung an den Tag zu legen, das sei beschämend. Solchen Spott kenne man doch nur von der AfD. Ich indes kenne eine so stupide, einseitige, kritikunfähige Attitüde auch nur von der AfD.



Komischerweise meinen die wirklichen Anhänger dieser Partei übrigens auch, dass sie etwas Positives bewirken. Das ist die Crux an dieser Art von Argumentation. Etwas gut meinen: Das heißt noch lange nichts. Manchmal bedeutet es sogar das Gegenteil. Es gut zu meinen und die PR dieser klimatischen Popshow nicht anzusprechen: Gut kann das auf Dauer nicht sein.