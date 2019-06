Die Politiker der Anderen

Ihre besten Leute hat unsere politische Funktionselite im Ausland sitzen. In Russland, den Vereinigten Staaten, der Türkei, Ungarn oder Österreich. Ohne sie sähe sie wesentlich schlechter aus. Daher ist das das Pfund, mit dem unsere Politiker wuchern.

Donald Trump ist ein Wahnsinniger, ein rassistischer Elitarist oder elitärer Rassist. Ekelhafter geht es kaum. Ach, wie gut waren die Zeiten noch, als Barack Obama im Weißen Haus drohnte. Wladimir Putin ist jederzeit für ein Scharmützel, ja vielleicht sogar für einen Krieg aufgelegt. Homophob ist er außerdem. Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache: Schon viele sind auf einer der Balearen-Insel abgestürzt – selten aber so sehr wie diese beiden Vetternwirtschaftler. Viktor Orbán hat Ungarn zu einer illiberalen Gesellschaft umgebaut. Die polnische Administration schielt neidisch auf Budapest. Matteo Salvini pfeift auf die Europäische Union und will nicht sparen. Recep Erdoğan spart hingegen: An Demut. Wie Boris Johnson wohl in die Sache reingehen wird, sieht man hier recht bildlich. Über Kim Jong-un müssen wir nicht reden – es reicht wenn wir uns fürchten. Und unter Nicolás Maduro gibt es nicht mal ausreichend Klopapier.

Außerhalb deutscher Grenzen scheint seit einiger Zeit eine Wahnsinnsseuche ausgebrochen zu sein: Eben eine, die mit Wahnsinn verseucht. Lauter unumgängliche, brutale und ignorante Männer haben sich in Position gebracht. Puh, was wir doch für ein Glück haben in Deutschland! Denn unsere Politikerinnen und Politiker sind sehr sehr gut.

Die Nulpen der Anderen

Was wie eine launige Auflistung des global-politischen Niedergangs aussieht, ist eigentlich etwas ganz anderes: Das Kapital der deutschen Politik. Es hat sich in den letzten Jahren eine Haltung im politisch-journalistischen Milieu herauskristallisiert, die nicht mehr mit nüchterner Distanz die politischen Geschehnisse im Ausland abhandelt, sondern mit chauvinistischer Überbetonung hantiert. Denn neben diesen zugegeben teils recht zweifelhaften Politikern, wenn man deren Eskapaden richtig betont und gleichzeitig deren berechtigte Anliegen ausblendet, gelingt es recht gut, die politischen Kader Deutschlands als einen Segen zu verkaufen.

Neben so ausgefransten Figuren sieht mancher unserer unübertrefflichen Funktionäre plötzlich so aus, als hätte er Kontur und Profil. Das ist der Kniff, mit dem man hierzulande arbeitet und seine eigenen Unzulänglichkeiten kaschiert. Es gibt im Ausland immer noch jemanden, der schlimmer ist als die Twitter-Grinse von Barley, das gegelte Geltungsbewusstseins von Maas oder der Arbeitsverweigerer Altmaier. Und wenn es dort ad hoc keinen gibt, schraubt man lange genug an den Stereotypen, bis der ausländische Vertreter seiner Zunft wie eine Witzfigur aussieht. In dem Moment hat dann sogar bescheuerte Rollerfahrer aus dem Verkehrsministerium Chancen, wie ein halbwegs vernunftbegabter Primat auszusehen.

Die fehlende Kompetenz, die ökonomische Ahnungslosig- oder Verschlagenheit derer, die sich in der hiesigen Politik tummeln, sind überhaupt kein Problem, solange im uns umgebenden Ausland Modelle dieser Zunft zu bewundern sind, die recht einfach zu mahnden Beispielen stilisiert werden können.

Gewichtsabnahme mittels Fotogestaltung

Viel Phantasie braucht man nicht, um Trump, Putin, Strache, Orbán, Salvini oder bald Johnson als die eigentlich treibenden politischen Kräfte in Deutschland zu enttarnen. Die Verschwörungstheoretiker haben recht: Wir sind fremdgesteuert. Nur irgendwie ganz anders, als sie meinen. Nicht durch Bilderberger-Konferenzen, die einen perfiden Plan aushecken. Sondern durch den perfiden Vergleich mit jenen im Ausland, die auch mies sind.

Der römische Historiker Tacitus, hat in seiner Germania die Völkerschaften jenseits des Rheins und der Donau ein wenig geschönt und idealisiert skizziert. Vermutlich wollte er seinen dekadenten Landsleuten so den Spiegel vorhalten. Heute läuft das andersherum: Man macht die ohnehin hässlichen Volksvertreter anderer Völker hässlicher und erklärt sie zu Leuten, die von unseren idealisierten Volksvertretern gebändigt werden müssen.



Eigentlich ein uralter Trick: Wer als Dicker schlanker wirken will, sollte sich beim Fotographieren neben einen noch Dickeren hinstellen. Ich würde mich jedenfalls automatisch neben jemanden wie Calmund stellen, denn neben ihm sehe ich gleich zwanzig Kilo leichter aus. Eitelkeit ist nun mal menschlich. Jeder sieht gerne besser aus er es in Wirklichkeit tut. Wenn ich auf einem Foto dünner aussehe als ich bin, tut es aber keinem weh. Nicht mal dem Calli, der steht da drüber. Aber wenn man nach diesem Credo Politik macht, dann ist das schädlich für uns alle. Ausgenommen für die, die von dieser Masche profitieren und sich so über Wasser halten, obwohl auch uns das Wasser bis zum Halse steht.