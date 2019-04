Notre-Dame: Nicht einfach nur ein Unfall

Kaum brannte Notre-Dame in Paris, brannte es auch in den Netzwerken. Nie hätte ich gedacht, dass es so viele Verdächtige für ein Unglück geben könnte. An Ereignissen wie diesen lässt sich der allgemeine Wahnsinn messen.

Emmanuel Macron hat also Notre-Dame in Feuer legen lassen, um es den Gelbwesten in die Schuhe zu schieben oder wahlweise, um nicht zur Lage der Nation etwas sagen zu müssen, wie es eigentlich geplant war. Oder war es doch irgendwie eine CIA-Aktion? Denn wie lässt sich erklären, dass Donald Trump sechs Stunden (sic!) vor dem Brand schon zur Sache twitterte? Die Zeitverschiebung dürfte offenbar keine Erklärung bieten: Zu naheliegend. Für viele aus der AfD war klar: Das kommt davon, wenn man einen muslimischen Schreiner ins Gebälk lässt. Die Linken hatten eine andere Vorstellung: Die Rechten haben gezündelt, damit sie es dem Islam in die Sandalen schieben können. Mindestens müsse es aber eine Reichstagsbrand auf Französisch gewesen sein, also durchaus die Tat eines van der Lubbe-Muslims, der von den Rechten instruiert war. Andere vermuteten den Vatikan dahinter. Warum, das habe ich vergessen – eher verdrängt. Unter Umständen handelte es sich aber auch um russische Hacker, die per Tastenkombination die unbeaufsichtigte Flex der Renovierungsfirma aktiviert hatten, die im Dach der Kirche arbeiteten.

Christen schoben es den Atheisten in die Schuhe und Atheisten Christen. »Danke Merkel!« konnte man auch in der Kakophonie der Bestürzung lesen. Ich traue der Kanzlerin viel zu, aber ins Gebälk von Notre-Dame steigen, um dort Feuer zu legen – also ich weiß ja nicht. Nur weil sie einen Quasimodo-Haarschnitt hat, heißt das doch noch lange nicht, dass sie es bis ganz nach oben geschafft hat. Das ZDF und die ARD waren es sicher auch nicht – die haben ja nicht mal richtig davon berichtet. Könnte es RTL verbrochen haben, um die öffentlich-rechtlichen Anstalten lächerlich zu machen? Vielleicht waren es aber einfach nur die Kommunisten. Die Kommunisten gehen immer. Wer die sind, weiß ich nicht. Castro, el proximo líder, eher nicht. Der ist ja älter als der Böhmerwald. Dann doch eventuell China? Aber alte Bauwerke ansenken ist nun ja nicht gerade Betriebsspionage.

Also dann doch Putin? Aber der ist ja gar kein Kommunist. Oder doch? Waren es seine Handlanger in Frankreich? Die Al-Quaida. Oder die Gelbwesten. Ach, das ist gar nicht dasselbe? Was macht eigentlich Boko Haram? Vor Jahren hätte man so ein Unglück noch Florida-Rolf und den Langzeitarbeitslosen zugetraut. Wobei das alles was mit Kim Dings-un zu tun haben könnte. Wenn der ausatmet, fängt schon mal was Feuer. Jemand hat den Seher Alois Irlmaier zitiert, der hatte schon in den Vierzigerjahren eine Ahnung. Ob sich was bei Nostradamus findet? Der heißt ja sogar wie das Bauwerk. Erich von Däniken, übernehmen Sie! Oder der Typ von Astro TV, der mit der Glaskugel. Oder besser noch der Glatzkopf von Sonnenklar TV, der neulich einen Wochenendausflug nach Paris feilgeboten hat. Der kennt doch bestimmt die Gegebenheiten vor Ort.

Leute, ich blicke nicht mehr durch. Man wird wahnsinnig, wenn man verfolgt, was in den Netzwerken ausgeschüttet wird, immer dann, wenn man es mit solchen Ereignissen zu tun hat. Wer den Fehler macht und die Netzwerke anwirft, um kurz die Reaktionen der Leute zu verfolgen, der kriegt kein Meinungsbild: Der landet im Irrenhaus. Jeder hat eine These. Keiner hat Fakten. Und werden welche genannt, zum Beispiel, dass das Dach Feuer fing, wahrscheinlich aufgrund von Renovierungsarbeiten, dann heißt es: »Uiuiui, verdächtig. Ein Dach brennt nicht einfach so!« Schon klar, hat es doch auch nicht – da liefen die Arbeiten nicht wie geplant und … ach, lassen wir das.

Mit Skeptizismus hat das alles rein gar nichts zu tun. Eine kritische Haltung an den Tag zu legen, bedeutet nicht, dass man im Mistloch der Ahnungslosigkeit jeden Anflug von Vernunft ersäufen darf. Leuteleute, seid ihr denn total bekloppt geworden? Das kann unser Gesundheitssystem nie stemmen. Denn klar ist: Da sind Psychosen und Verfolungswahne am durchdrehen. Die Netzwerke sind aber keine therapeutische Einrichtung. Sie sind – nun ja, einfach nur Netzwerke. Viele der Stichwortgeber und Wahnsinnstypen da draußen gehören jedenfalls unbedingt behandelt. Das meine ich nicht despektierlich. Ich will das fürsorglich verstanden wissen.

Notre-Dame ist also nun gelöscht. Ich fand das Unglück schade, tue ich immer, wenn Kultur vernichtet wird. Ach ja, das war auch eine Fraktion im Widerstreit des Wahnsinns: Über brennende Kirchen würde man klagen, aber das Leid der ganzen Welt ertragen und akzeptieren, posteten sie. Moralinsaure Avatare funkelten einen an. Ich lief sofort zum Kleiderschrank, holte mein Büßerhemd hervor und wusch es nochmal. Bei der nächsten Katastrophe kann ich weichspülererfrischt hineinschlüpfen. Habe ich Weichspüler gesagt? Nun, ich gehöre wohl zu den Bösen, denn ich rieche gerne gut, auch in Zeiten unserer Klimakrise. Wahrscheinlich gilt: Nur wer stinkt, meint es ernst. Und das stinkt mir. Man sieht schon, mant dreht schier durch, wenn man diesen Diskurs an sich ran lässt.



Wie dem auch sei, Notre-Dame steht noch. Ich nicht mehr. Ich taumle. Weiß nichts mehr, fühle mich mit der Meinung, dass es halt nur ein Brand war, ein Unfall, wie ein dummer Junge, der nicht originell genug ist. Offenbar kann in diesen Zeiten nichts mehr ohne Sündenbock geschehen, ohne die lang geplante Verschwörung, ohne Inside-Job. Was diese Haltung an Diskurs gebiert, kommt jedem vogonischen Gedicht zur Ehre: Man möchte sich entleiben und erlöst sein von dieser Menschheit, die zu retten unser größtes Generationenziel sein soll. Retten vor wem? Oder wem vor ihr retten? Ich suche gleich nach Antworten in den Netzwerken …