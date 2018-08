Der Zeitgenosse, ein Wahnsinnstyp

Weltverschwörung, Tatsachenleugnung, Fake-News und zuletzt QAnon: Die Menschheit scheint täglich ein wenig mehr durchzudrehen. Vielleicht ist die Aufklärung an unserer Ernüchterung schuld. Vielleicht hat sie falsche Erwartungen genährt, obwohl der moderne Mensch nur als jemand denkbar ist, der erst im Wahnsinn die nächste Evolutionsstufe erlangt.



Irgendwie ist der Wurm drin. Die Stimmen des Wahnsinns nehmen nicht ab. In den letzten Jahren war das Irrationale fast durchgängig ein Bullenmarkt. Jedenfalls hat es den Anschein. Postfaktisch dreht sich die Welt täglich weiter – und noch ein bisschen weiter weg von Faktenbezügen. Vom zunehmenden Hass spricht man seit einigen Jahren. Aber das ist nur eine Seite der Medaille, denn gleichzeitig dreht mancher da draußen durch. Entweder läuft er Verschwörungsphänomenen wie QAnon nach, leugnet Tatsachen oder aber engagiert sich fanatisch bis zum Zähnefletschen in so schönegutewahre Lehren wie dem Antisexismus, den Genderismus und dem Celebrate Diversity! und wird im Namen dieses Guten dann selbst zu einem Hassprediger.

In einer Großstadt wie Frankfurt laufen viele Spinner herum. Ganz offensichtliche Selbstgesprächige, Pöbler, Vegetierer etc. – die meisten von denen sind obdachlos. Aber mehr und mehr erkennt man kaum noch einen Unterschied zwischen denen, die man als normal einstufen würde und solchen, die aufgrund einer medizinischen Diagnose auch als psychisch angeschlagen bezeichnet werden können. Die vermeintlichen Normalos spinnen sich durch den Tag, führen laute, belanglose, überdrehte, wichtigtuerische Telefonate, rumpeln einen an, weil sie in das Teil gaffen und mosern, motzen und wüten sich durch die Straßenbahn. Mütter benutzen Kinderwägen als Waffe, drücken andere Fahrgäste gewaltsam zusammen, sie haben ja ein Recht auf Beförderung und Recht muss Recht bleiben, daher darf man wohl ganz legal und immer voll druff Schienbeine lädieren. Jemand dreht laut Musik auf, keinen scheint es zu stören – man redet einfach noch lauter. Was für ein Affenzirkus im liberalen Deutschland, in dem jeder macht was er will und wie er will und in dem Freiheit heißt, die Grenzen des Nächsten zur open border zu erklären.

Dazu die Spinner, die sich in diversen Organisationen vereinen. Die einen erzählen die große Story vom Organraub an den spirituellen Falun-Gong-Jüngern in China, eine etwas hanebüchene Erzählung, die aber Menschen an jedem Samstagvormittag anspricht. Keine Ahnung, ob da was dran ist, es gibt Berichte die es bestätigen und solche, die es als Märchen abtun: Aber kritische Distanz scheint nicht ganz so etabliert zu sein, da wird schattengeboxt und Unterschriften werden eingeholt, ganz so, als sei die Erzählung vom Organraub unumstößliche Wahrheit. Oder eine andere Gruppe wirbt groß damit, dass Krebstherapien Mordanschläge sein. Bei aller berechtigten Kritik an der Pharmaindustrie: Das führt ja nun wirklich zu weit, das kommt bei rum, wenn man nur Schwarz und Weiß im Malkasten seiner Weltanschauung mit sich führt. Natürlich sprechen allerlei esoterische Angebote Sinnsuchende und solche, denen der Sinn nicht nach Sinn steht, mit vagen Verheißungen an.

Rechts, links – links, rechts: Die politischen Richtungen vereinen sich im Durchknallen. Ideologien werden durchgeboxt, Fakten ignoriert und deren Auswertung verschleppt. Und sprechen auch Erfahrungen, Zahlen und Berichte gegen eine weltanschauliche Grundsätzlichkeit: Scheißegal! Dann heißt es aushalten, den Gleichmut aktivieren. Und laut brüllen, wenn der politische Gegner so tut, als wisse er es besser.

Ich gebe zu, es ist schwierig in einen Text zu bannen, welches Lebensgefühl man da spürt. Aber ich bin mir sicher, fast jede Leserin, fast jeder Leser, stellt in den letzten Monaten, vielleicht auch Jahren fest, dass da was im Argen liegt. Der Wahnsinn ist ja keine Wahrnehmungsstörung. Man sieht, man spürt, hört und bestaunt ihn. Im Begriff des Postfaktischen hat man in den letzten Monaten versucht, das Phänomen zu benennen und zu definieren. Dabei war das nur ein Teilbereich des gesamten Menschheitsdarbens. Da steckt viel mehr drin. Überheblichkeit und Hybris mindestens. Wut und Hass sicher auch – aber auch brutale Indiviualisierung und Entsozialisierung. Verkappte Affekte, Zwangsverhalten und Unterdrückung. Die große Sinnstiftung fehlt, seitdem Gott tot ist.

»Nicht nur die Vernunft von Jahrtausenden – auch ihr Wahnsinn bricht an uns aus. Gefährlich ist es, Erbe zu sein.« So schrieb einst der Gottestöter Friedrich Nietzsche in »Also sprach Zarathustra«. Und der Mann musste es wissen, er war ja selbst ein Wahnsinnstyp. Spätestens seit 1890, damals fing er einen philosophischen Diskurs mit einem Pferd an. Seit Zitat kommt mir in letzter Zeit recht häufig in den Sinn. Nie war unsere Gesellschaft so reich, nie gab es so viele Angebote an den Verstand und an die Vernunft. Die Aufklärung hat auf ganzer Linie gesiegt, Bildung ist manchmal nur einen Klick entfernt. Und trotzdem unerreichbar.

Vielleicht ist es diese falsche Erwartung an die Aufklärung, die uns Probleme bereitet. Mag sein, dass der Mensch, der auf dem Weg ins wissenschaftliche Zeitalter war, Grund zur Hoffnung gab. Endlich würde alles besser werden. Doch in ihm angekommen hat er sich an vielen Stellen entfremdet, er ist flexibel und mobil und allzeit erreichbar. Ruhephasen schwinden, er ist nicht alleine, auch wenn er alleine ist. Die Angebote für die Tagesgestaltung sind unzählbar, die möglichen Lebensentwürfe verunsichern viele: Habe ich was verpasst? Gibt es ein besseres Leben in meinem schlechten? Wars das? Es kann ja durchaus möglich sein, dass der moderne, der zeitgenössische Mensch, der zwischen Technologie und seiner eigenen unzureichenden Körperlichkeit, zwischen knallhart kalkulierenden Algorithmen und seinen menschlichen Sehnen und Wünschen, gar nicht als von der Aufklärung begrüßter Vernunftsmensch denkbar ist. Unter Umständen ist die nächste Evolutionsstufe unserer Gattung nicht in der mentalen Verbesserung zu suchen, sondern im Durchdrehen und Irrewerden.



Eventuell ist ja das die Entwicklung, die unser Geschlecht nehmen muss, um ganz auf evolutionärer Linie zu liegen. Der Mensch, der sein Leben unter allen Berechnungen und Eventualitäten ausrichtet, entzieht sich durch einen evolutionären Kniff: In dem er stilvoll verdummt, sich einen Wahn kultiviert. Wenn alles keinen höheren Sinn mehr hat, kein Himmel wartet, kann man ja auch auf das, was den Menschen qua Verstand ausmachte, pfeifen und in den Aggregatzustand der Debilität hinüberwechseln. Und all das, was da jetzt so aus der Menschheit tröpfelt, das ist seit Jahrtausenden in uns angelegt. Unsere schöne Technologie hat uns vielleicht nur dabei geholfen, dass das jetzt mal gepflegt zum Ausbruch schreitet.