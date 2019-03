Das habt ihr brav gemacht: Wahlrecht als Belohnung

Die Bundesjustizministerin ist beeindruckt von den jungen Leuten, die für den Klimaschutz demonstrieren. Daher möchte sie sie zur Belohnung mit dem Wahlrecht ausstatten. Wahlrecht verteilen, weil man glaubt, da macht jemand etwas richtig? Man sollte denen, die was gefühlt falsch machen, das Wahlrecht entziehen. Der Bundesjustizministerin zum Beispiel.

Populisten sind natürlich die bösen alten Knochen, die den Leuten einfache Erklärungen für komplexe Abläufe bieten. Die Biester von der AfD zum Beispiel, einige linke Leute ebenso. Dass eine Bundesjustizministerin Populistin sein kann, wird kaum jemand so benennen. Auch nicht, wenn sie Jugendlichen, die für den Klimaschutz demonstrieren, am liebsten das Wahlrecht erteilen möchte. Wenn jemand kämpft für das Recht, hat er immer Recht, oder anders, westlicher gesagt: Wenn jemand was Gutes tut, was gut meint, dann ist das kein böser Populismus, dann ist das ein Debattenvorschlag. Dass der ein bisschen maternalistisch daherkommt, ganz nach dem Prinzip: »Ihr jungen Leute gefallt mir gerade so gut, ihr seid so brav, euch möchte ich belohnen«, ist hierbei natürlich unerheblich. Irgendwelchen »No-Future«-Neo-Punks hätte man so ein Wahlrecht jedenfalls nie in Aussicht gestellt. Sie haben ja selten was Richtiges getan.

Man könnte auch sagen, dass Frau Barley der Ansicht ist, dass man das Wahlalter senken muss, weil junge Leute bewiesen haben, dass sie nichts Falsches machen. Wenn das so stimmt, muss man mutiger vorangehen. Neulich klingelten einige Kinder an der Tür, einer hatte das Gesicht geschwärzt, die anderen trugen wallende Gewänder und hatten einen Stern dabei. Die Bengel waren acht, vielleicht zehn Jahre alt. Sie sammelten als Sternsinger Gelder für soziale Zwecke. Man sollte das Wahlalter vielleicht auf das zehnte Lebensjahr senken. Wer so früh, so soziale Projekte unterstützt, der wird an der Urne benötigt. Nur dem Blackfacer würde ich viellleicht kein Wahlrecht erteilen, den Blackfacing gehört sich nicht. Überhaupt finde ich, dass so ein ganz normales Baby wenig falsch macht. Warum holen wir sie nicht einfach dazu in die Gemeinde der Wählenden? Wenn eine ethisch einwandfreie Lebensführung Grundlage für das Wahlrecht ist, sollte jedes Neugeborene gleich von Geburt an zur Urne schreiten, getragen werden dürfen.

Gut, die Wahl träfen dann die Eltern, die im besten Fall volljährig sind, als Vormund ihres Kindes. Dass die dann ein doppeltes Wahlrecht hätten, weil sie nicht nach den Interessen ihres Nachwuchses, sondern aus schierem erwachsenen Egozentrismus votierten, wäre ein doofer Nebeneffekt. Auch für Frau Barley, für die wählersichernde Sozialdemokratin, die vermutlich glaubt, dass die Bande von Jugendlichen, die für den Klimaschutz auf die Straße geht, irgendwie eine inhaltliche Nähe zu den Sozis haben müssten. Wie sie darauf kommt, bleibt ihr Geheimnis. Und warum sie eventuell annimmt, dass ein 16-jähriger Mensch umsichtig und ohne Beeinflussungen aus dem Elternhaus oder Umfeld zur Urne schreitet: Keine Ahnung. Das gelingt schon älteren Exemplaren des Wahlviehs nicht wirklich.

Die engagierten jungen Leute – das Engagement sei ihnen unbenommen! – sind im Regelfall dieselben, die Instagram-Accounts haben, dort ganz reif Selfies teilen oder die letzte Folge von GZSZ besprechen. Wahrscheinlich sind sie gar nicht dauernd im Klimaschutzmodus, sondern altersgerecht voll und ganz in der Pubertät. Meine Tochter kann das auch gut. Sie ist in einem Moment ganz ernst bei der Abhandlung eines heiklen Themas bei der Sache, switcht aber schnell rüber in den Pubertätsmodus, benimmt sich kindisch, unberechenbar und zeigt, dass die Erwachsenwerdung noch nicht ganz vollzogen ist. Das sei ihr unbenommen. Durchschlagende Reife muss man aber nicht gleich mit Staatsbürgerschaft verwechseln. Ja klar, bei vielen ist das mit dem 18. Lebensjahr an sich auch noch nicht beendet – vielleicht sollte man das Wahlrecht wieder erhöhen?

Dass das bei meiner Tochter und vielen anderen Töchtern und Söhnen so läuft, macht wie gesagt gar nichts. Das ist das Alter. Das steht ihnen zu. Wenn man aber Jugendliche zu Wählerinnen und Wähler machen will, weil sie sich so reif benehmen, etwas Gutes wollen, dann müsste man im Umkehrschluss ein solches gesenktes Wahlalter auch hinterfragen, wenn sie sich noch minderjährig zulaufen lassen, in ihre digitale Isolation einigeln, dort Shitstorms und Mobbing begünstigen oder andere Anzeichen von kindlicher Unreife präsentieren – die Jugend ist nicht schlechter als früher. Aber wohl auch nicht besser. Nur anders.



Wenn das Wahre, das Schöne und das Gute dazu führen können, ein verfrühtes Wahlrecht zu erhalten, sollte das Gegenteil davon, das Gelogene, das Hässliche und das Schlechte, vielleicht auch dazu führen können, das Wahlrecht zu entziehen. Frau Barley und die wahlvolksuchenden Sozis zum Beispiel, die Jugendliche als Strategie verwenden, um ihr vermutlich beschissenes Ergebnis bei der nächsten Bundestagswahl mit jungen Blut aufzufrischen (nicht in der Partei selbst, da bleibt alles antiquiert und alt), sollte man das Wahlrecht wegnehmen. Und das Recht gewählt zu werden. Wenn schon pater- und maternalistisch, dann bitte konsequent.