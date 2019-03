Das Volk, das man hat oder Minimiert Moralia!

Es liegt von jeher eine schwere moralische Decke über Themen, die die Linke betreffen. Wer könnte an die guten Absichten einer ethischen Grundhaltung zweifeln? Das sollte man aber manchmal – jedenfalls im politischen Kontext. Es wird Zeit, dass das auch speziell die westdeutschen Linken kapieren. Denn wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.

Neulich hatten wir den Duke von Feynsinn und (mittlerweile Ex-)Blogger Hartmut Finkeldey für einen Podcast zu Gast. Es ging um Herrn Dukes neues Buch, »Das deutsche Narrativ« heißt es. Ihr werdet diesen Podcast nie zu hören bekommen. Leider. Nein, keine Bange, wir haben uns nicht überworfen oder so. Es gab schlicht technische Probleme, sodass man das Ding nicht publizieren kann. Man darf nie vergessen, all unsere Podcasts laufen über deutsche Internetleitungen. Da ist ein potenzieller Ausfall schon vorprogrammiert. Würden wir woanders sitzen, sagen wir mal in Ulaanbaatar, wäre die Planungsgenauigkeit unter Umständen höher. Ein deutsches Narrativ unter anderem: Wir haben ein leistungsfähiges Internet. Das muss Duke in seinem Buch vergessen haben. Vielleicht ist er aber auch nicht genug online, um das wissen zu können.

Nun jedenfalls schloss der Mann, der hinter Feynsinn steht, den verschollenen Podcast mit einem Zitat von Konrad Adenauer. Das hätte er gerne auf dem Klappentext gehabt, sagte er, weil das alles über die Bundesrepublik und ihre Geschichte erzählt. Ich glaube, es handelte sich um das hier: »Man soll aber die Parteimitglieder, die nichts Derartiges [Anm.: gemeint sind die Verbrechen der Nazis] getan haben, die irgendeinem Druck gefolgt sind, doch jetzt endlich in Ruhe und in Frieden ihrer Arbeit nachgehen lassen.« Gesagt hat das Adenauer im September 1946 in Pulheim, ein bisschen mehr als ein Jahr nach Kriegsende also. Duke meinte, die Öfen waren kaum erkaltet, schon wollte man zur Tagesordnung übergehen. Gewissermaßen war in diesem Weitermachen das Narrativ zur Gründung der Bundesrepublik angelegt.

Nicht hören werdet ihr außerdem, dass ich noch anriss, dass man das so sehen könne. Von einer ethischen Warte aus sowieso. Nun war aber der Alte aus Köln kein Moralphilosoph sondern Politiker. Noch dazu einer, der einen Auftrag hatte: Es ging um die Gründung einer neuen Republik. Und dabei konnte man nicht wählerisch sein. Man hatte nur ein Volk, dummerweise dasselbe, das auch schon die Nationalsozialisten hatten. Darauf wollte dann keiner mehr eingehen, der Podcast war ans Ende geraten, wir waren abgekämpft und müde, das Bier ging zur Neige, aber Duke bekundete noch lautmalerisch (ein Stöhnen) seinen Unwillen ob meiner Aussage – und dann schon verabschiedeten wir uns, um im Mülleimer von Tom Wellbrocks Schneideraum zu landen. Was wir freilich erst einige Stunden später wussten.

Eigentlich liegt in dem Zitat mehr als einfach nur Empörungspotenzial. Sicher, der Bundeskanzler in Lauerstellung wollte einfach weitermachen, ja auch vergessen. Erinnerungskultur war seine Sache offenbar nicht. Wenn man das Zitat aus der Sicht derer heranzieht, die die weitere Geschichte kennen, wie der Globke ins Kanzleramt einzog zum Beispiel, dann kann man es geradezu als skandalös betrachten. Andererseits muss man sich in die Lage versetzen. Der Krieg war am Ende, ein neuer Staat gründet sich mit Menschen, mit Arbeitern, Angestellten und Spezialisten. Wenn nun jeder Mitläufer verurteilt worden wäre, hätte man die Gründung eines neuen Staates wegen Personalmangel verschieben müssen. Man stand also vor einem Dilemma zwischen Praxis und Ethik, mit böser Zunge gesagt, zwischen Praxis und Ideologie. Und so traurig das auch ist, wenn Unbegreifliches geschehen ist: Das Leben geht dennoch weiter. Und es muss organisiert werden. Da heißt es abwägen zwischen ethischer Integrität und praktischer Machbarkeit.

Ja, ich glaube, in dem Zitat steckt ein weiteres Dilemma verborgen, auch wenn ich mir sicher bin, dass Adenauer das nie und nimmer beabsichtigte: Ein linker Staatsgründer, jedenfalls ein linker Aktivist unserer Tage, hätte das so nie gesagt und er hätte weiter auf den Ausschluss von Mitläufern gesetzt. Lieber nicht regieren, als falsch regieren, hätte er auch dann gesagt, wenn er nicht Christian Lindner gewesen wäre. Ob das zu einer Staatsgründung gereicht, ob man so die Wiederherstellung des öffentlichen Lebens garantiert hätte, darf ziemlich bezweifelt werden. Da sind die Rechten (und ich meine jetzt nicht den Typus Prolo-AfDler) den Linken einen Schritt voraus. Sie sind bereit die moralische Perspektive aufzulockern, um einen praktikablen Ansatz zu finden. Das mag man auch ein bisschen geschichtsvergessen, auch ein bisschen widerlich finden, aber am Ende ist es kein Zufall, dass man bei Linken oft den Eindruck hat, dass sie sich selbst im Weg stehen.

Man kann das in diesen Tagen ja immer wieder beobachten. Die ethische Haltung, die sich eine weiße Weste bewahren will, verbietet es ja sogar, sich an den Teil der Bevölkerung zu wenden, von dem man glaubt, er habe die AfD bei einer Landtags- oder bei der Bundestagswahl gewählt. Wenn man auf diese Leute eingeht, gilt das ganz schnell als Einknicken vor dem Feind. Dass man nur dieses eine Volk hat, nur diesen einen Souverän, blendet man im moralischen Eifer aus. Wird schon gutgehen. Nur geht es nicht gut. So kappt man sich den Zugang zu den Parlamenten – macht sich entbehrlich. Wer sich die Finger nicht beschmutzen will, sollte in die Reinigung gehen, da arbeitet man mit Handschuhen. Politik geht leider anders. Man hadert im linken Kosmos sehr oft mit dieser Wahrheit. Da wird aus Tsipras dann zum Beispiel ein Volksverräter, weil er lieber falsch als gar nicht regieren will und weil er keine linke Politik gegen alle Widerstände durchprügelt. Als hätte der Mann eine Wahl!

Bekanntlich gibt es ja für die neuen Linken kein richtiges Leben im falschen. Man tut dabei gerne so, als habe man die Möglichkeit, das angeblich falsche Leben optional abzubestellen. Wer aber auf dem falschen Kanal bleibt und versucht, sich dort was Richtiges einzurichten, macht es auch wieder nicht recht. Sorry, wenn ich Frevel übe, aber die Frankfurter Schule, Adorno und Horkheimer, waren teilweise ziemlich weltfremde Spinner. Wer sich sein politisches Empfinden aus der Minima Moralia zusammenzimmert, hat schlechte Chancen einen sachlichen Beitrag in der Tagespolitik zu leisten. Ich gebe zu, dass einige Abschnitte aus der Textsammlung der Altvorderen herausragend klingen, manches hat sogar Substanz. Aber letztlich baut es auf Moral – und die ist in dieser Welt leider nicht immer gewährleistet. Ich sage nicht, dass man unmoralisch sein muss. Was ich sage« ist: Manchmal darf Moral nicht im Wege stehen.

Minimiert Moralia! Das würde ich den Linken öfter gerne zurufen. Nicht, weil sie dann die Rechten rechts überholen können. Einfach nur, um etwas bewegen zu können. Der gute Duke, der übrigens kein schlechtes Buch schrieb, zitierte den Adenauer schon so ein bisschen auf Empörung abzielend. Als Rezipient sollte man dann sagen: »Oh, was, der Adenauer hat das gesagt? Jetzt bin ich aber ein bisschen fassungslos!« Das würden dem Duke gut gefallen, glaube ich. An sich ist das eine Haltung, die ich nicht recht begreife. Warum? Den Göring oder den Kaltenbrunner, die übrigens zum Zeitpunkt der Pulheimer Wahlrede noch lebten, wollte der Alte ja nicht zurückhaben. Es ging ihm um die Mitläufer, um diese Bezeichnung, bei der wir immer so sicher sind, dass uns dieses Label nie verpasst worden wäre. Schließlich sind wir alle Widerständler auf Abruf. Das lässt sich hernach leicht behaupten, aber wer weiß, wo ich gelandet wäre! Der Mensch ist schwach und Menschen sind wir alle.



Nun gut, das ist eine andere Geschichte. Darüber sprechen wir vielleicht ein andermal. Ebenso darüber, dass ich Dukes Buch eigentlich mehr oder weniger nur eine Sache vorwerfe: Irgendwie hatte ich phasenweise den Eindruck, bei aller auch berechtigten Kritik an den Narrativen der Deutschen, dass er glaubt, ein gesellschaftliches Leben ohne Narrativ sei möglich. Und das glaube ich eben gar nicht. Die Leute brauchen Geschichten und ja, sie benötigen auch Märchen. Irgendwie ist das im menschlichen Wesen angelegt. So ein Mythos gibt der ganzen Sache eben Sinn. Aber wie gesagt, auch das besprechen wir nicht heute. Sondern demnächst, bei einen neuerlichen Podcastversuch. Wenn der dann auch noch technisch funzt, dürft ihr ihn hören. Kauft euch am besten »Das deutsche Narrativ« schon vorab – dann könnt ihr mitlesen. Falls die Technik dann doch versagt, empfehle ich dem guten Duke, sich hinzusetzen und für die zweite Auflage ein weiteres Kapitel hinzuzufügen: Die Mär vom digitalen Deutschland. Vielleicht findet er sogar ein passendes Adenauer-Zitat.