Chiara Angelina Shiting Bull

An Haltestellen, am Bahnhof, an Kiosken: Überall wo wir zwischendurch warten, informiert man uns mittlerweile über die wichtige Ereignisse unserer Zeit. Sportergebnisse zum Beispiel. Und über attention bitches aller Art, Society-Leute, die keine Sau kennt, die aber jedem unter die Nase gerieben werden. Über den Bullshit für unterwegs.

Sophia Vegas hat entbunden. Die Mutter sei wohlauf. Und die Bunte verrät, wie das Kind heißt: Amanda Jacqueline Charlier. Herzallerliebst. Ach, Sie kennen die Frau nicht. Keine Sorge – ich auch nicht. Sie soll wohl die Ex eines gewissen Bert Wollersheims, seines Zeichens selbst ein wichtiger Vertreter der Unterhaltungsindustrie sein, obwohl er gleichzeitig auch in Düsseldorf Bumsläden unterhält, sprich sich von der Sexarbeit anderer nährt. Entwarnung hingegen bei Chris Töpperwien, seine Ehe gibt es noch – ob der Mann mit dem kommentierenden Rolf verwandt ist: Man will es gar nicht erst wissen. Falls ja, wäre das sicher das Wichtigste, was man über ihn sagen könnte, denn an seinen Auftritt bei RTL II kann sich spätestens nach drei Wochen eh kein Schwein erinnern. Bei Michael Wendler (Schlagersängermime) läuft es schlechter, seine Frau hat sich wohl gedacht, was wir uns alle denken: Wer zum Henker ist dieser Typ eigentlich? Und ja, die Klum liebt den Kaulitz – wenn es in dicken Lettern in der B-Ebene des Hauptbahnhofes steht, dann muss es wohl stimmen, dann ist love in the air.

Ob an Haltestellen, am Bahnhof, an Kiosken. Überall hat man mittlerweile Säulen und Leinwände aufgestellt, die Meldungen von dieser Güteklasse absondern. Sind wir also gesellschaftlich mittlerweile so entfremdet, von unserem direkten Umfeld so isoliert, dass wir Klatsch und Tratsch bereits über Unbekannte betreiben?

Früher kannte man die Schlampe von gegenüber noch persönlich, war live dabei, wenn sie ihre Eskapaden pflegte. Man grüßte sie im Laden, wechselte mit Dummchen oder Stelzbock noch einige Worte. Da wusste man noch, über wen man sich das Maul zerriss. Aber wer kennt heute noch seine Nachbarn, alles ist so isolationistisch geworden, alles geht so schnell, heute ziehen welche ein, morgen weiter, heute ziehe ich ein, morgen ziehe ich aus. Nachbarschaft ist ein Vabanquespiel. Also schafft man sich Redaktionen an, die den Klatsch und Tratsch gewissermaßen internationalisieren, von der regionalen Bühne holen, damit man – falls man sich doch mal mit jemanden unterhält – ein gemeinsames Opfer zum Lästern hat. Denn sich über Dritte abfällig zu unterhalten, so hat eine englische Studie schon vor Jahren herausgefunden, stärke die gemeinsamen Bande ungemein.

Nur eine Klatsch- und Tratschgesellschaft festige den Zusammenhalt. Solange, bis jemand dermaßen darunter leidet, sich so gemobbt fühlt, dass er ausrastet und jemand absticht. Kollateralschäden halt, man kann nicht alles haben. Trotzdem ist es wichtig, dass man sich gemeinsam über andere lästerlich unterhalten kann. Wenn heute aber zwei Menschen, die sich flüchtig kennen, aufeinandertreffen, haben sie selten gemeinsame Bekannte. Da ist die Ex eines Zuhälters gerade richtig, um über sie, den Namen ihres Säuglings, ihren blassen Teint oder was auch immer herzuziehen. Und das tun nicht wenige, in Zeiten, da ich noch ohne Stöpsel im Ohr den Nahverkehr nutzte, lauschte ich entnervt vielen Gesprächen, die solcherlei Themen zur Grundlage hatten. Insofern übernehmen diese Figuren eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Sie sind ein Kitt – Gesellschaftsklebstoff.

Nein, aber mal weniger flapsig. Was ist das für eine Industrie, die uns solchen Bullshit als etwas verkauft, was man wissen sollte? Welcher Antrieb steckt denn dahinter, den Leuten, die gerade zu ihrer S-Bahn, zum Regionalexpress oder einen zu spät oder gar nicht eintreffenden ICE eilen, noch kurz mitzuteilen, dass irgendeine Schweinefürstin gedenkt, sich nun einen Sugardaddy ins Haus zu holen? Reist man beruhigter, wenn man darüber informiert wurde, dass die Nutten tanzten, weil ein Playboy-König Laune hatte?

Nein, natürlich nicht, es dient der allgemeinen Verblödung, soll dem Verlust der Relevanzkompetenz Vorschub leisten. Diese Bullshit-Kultur ist einzig und alleine dazu da, um die Aufnahmefähigkeit für existenziellere Sujets unauslöschlich zu zersetzen, wichtige Zusammenhänge in der Nichtigkeit banaler Figuren und ihrer Vita zu ersäufen. Solange nur Fakten gesammelt werden, die irgendwo zwischen Kinderwunsch und Hochzeitsplänen, gemachten Brüsten und Libido oder ähnlichem feststecken, solange kurbelt sich das bisschen Denkfähigkeit, das im stressigen Alltag noch bleibt, mit Gegenständen ab, die den bestehenden Verhältnissen nicht schaden. Wer auf dem Eilmarsch zwischen verspäteter Regionalbahn und Anschlusszug die traurige Geschichte einer Frau liest, die mit ihrem Vetter ins Bett steigt, dem entfällt ziemlich schnell der Ärger, den eine total überforderte und schlecht finanzierte Bahngesellschaft einem täglich aufhalst und der hat nebenher gleich Ansatzpunkte für einen Dialog mit anderen, der als Gegenstand eben nicht die Bahn und ihre Firmenpolitik beinhaltet, sondern Unverfänglicheres.

Der Bullshit sei das »auffälligste Merkmal unserer Kultur«, schrieb Harry G. Frankfurter vor einigen Jahren zutreffend. Dabei hat es ihn immer schon gegeben, er war aber auf dem Friseurbesuch beschränkt. Also auf das vor Langeweile inspirierte Durchblättern von Druckerzeugnissen, die sich mit dem privaten Larifari mittelprächtig bekannter Menschen befassten. Die Regenbogenpresse ist als Industrie zu einem Markt digitalisierter Omnipräsenz angewachsen. Via Fernsehen bahnte sie sich einen Weg aus Friseursalons und den Haushalten angeödeter Damen, um letztlich als Informationssäule die Menschheit mit Belanglosigkeiten zu beglücken. Nicht unbedingt mehr um Langeweile zu überbrücken, sondern um zu beschäftigen und mit Bagatellen auszufüllen. Das erfüllt vielleicht nicht, aber es füllt. Unterbindet das Nachdenken, kanalisiert eigene Unzufriedenheit, lässt an Glück und Trauer teilhaben und funktioniert als Ersatzbehelf in einem Alltag, der feststeckt in Trott und Ödnis.

Wie gesagt, früher kannte man so eine schrille Gerlinde noch selbst. Sie wohnte einen Eingang weiter, plante ihre Hochzeit zu laut, sodass alle über sie tuschelten. Dann lief ihr der Kerl noch vor der Hochzeitsnacht weg, also ließ sie sich die Brustwarzen drei Zentimenter nach oben verlegen, wie so einen Fleisch-BH – und sie war natürlich redselig genug, diesen Umstand allen zu stecken, was wieder Getuschel fabrizierte. Mit dem Bullshit von Gerlindes Leben wertete man seine eigene beklemmende Existenz auf; Gerlindes waren so unsäglich wichtig, sie waren der gemeinsame kleinste Nenner in der Nachbarschaftshölle, über sie zu lästern war die Solidarität der Tuschler.



Heute sorgen hingegen fremde und unbekannte Gesichter wie Frau Las Vegas oder Herr Wendler dafür, dass man was zu reden hat. Wer über die redet, der quatscht nicht über den VW-Betrug oder über Steuersparprogramme für Besserverdiener. Bullshit, dies wissen Klimaexperten, verursacht Methan und verstärkt den Treibhauseffekt. Ich bin mir sicher, dass das auch für Verblödungsbullshit gilt. Übrigens wurde Gerlinde nach ihrer OP die Gespielin ihres Cousins, der sie vor aller Welt antatschte, die Tuschelei folgte umgehend. Das Kind, das er ihr machte, hatte es nicht ganz so eilig, ließ sich neun Monate Zeit. Als es da war, erzählte sie allen, die es wissen wollten oder nicht, was für einen unmöglichen Namen es bekommen sollte: Chiara Angelina Shiting Bull. Ob sie indianische Wurzeln hatte, konnte man nur munkeln. Und das taten wir dann auch. Der Bullshit beschäftigte uns einfach.

Unterstützt die neulandrebellen finanziell!

Falls euch unsere Arbeit gefällt, dann unterstützt uns doch. Mit eurer Hilfe sichert ihr diese rebellische Existenz im Neuland. Wir bedanken uns herzlich und freuen uns über jede Unterstützung. Besonders über Daueraufträge.

Unsere Kontodaten lauten: Jörg Wellbrock, IBAN: DE22 2105 0170 1002 8506 57, BIC: NOLADE21KIE, Förde Sparkasse



Oder per Paypal:



Parallel zum klassischen Weg könnt Ihr uns auch via Steady unterstützen.

Nicht zuletzt könnt ihr uns übrigens auch als Sponsor unterstützen und Werbeflächen auf unserer Seite kaufen. Falls euch unsere Arbeit gefällt, dann unterstützt uns doch. Mit eurer Hilfe sichert ihr dieseim Neuland. Wir bedanken uns herzlich und freuen uns über jede Unterstützung. Besonders über Daueraufträge.Unserelauten: Jörg Wellbrock, IBAN: DE22 2105 0170 1002 8506 57, BIC: NOLADE21KIE, Förde SparkasseOder per Paypal:Parallel zum klassischen Weg könnt Ihr uns auch viaunterstützen. Schaut doch einfach mal rein. Nicht zuletzt könnt ihr uns übrigens auch als Sponsor unterstützen und Werbeflächen auf unserer Seite kaufen.