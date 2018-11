Ich bin ja so verdrossen …

Sowas wie Gesellschaft gibt es nicht – Thatcher hatte letztlich dann doch recht. Sie hat freilich munter mitgewirkt, sodass sie Recht behalten konnte. Kein Wunder, wenn man allerorten Resignation spürt. Wieso sollte es einem Blogger und Autoren anders gehen?

Ich habe damit begonnen mich im öffentlichen Raum abzukapseln. Und das ganz wider meiner Art. Ich stecke mir neuerdings nämlich Stöpsel ins Ohr, wenn ich den öffentlichen Nahverkehr nutze. Kaum sind die drin, beschalle ich mein Trommelfell. Eigentlich bin ich mir dabei selbst ein bisschen fremd. Leute, die sich so isolieren, hielt ich meist für ferngesteuert, für wahrnehmungsgestört – und ja: Auch für ein bisschen asozial. Manchmal sehe ich das noch immer so, auch wenn ich mich nun selbst in diese Fraktion der Eigenbeschallung eingereiht habe. Leider muss ich zugeben: Mir tut mein neues Verhalten gerade ziemlich gut. Nicht die Musik alleine, der ich lausche – sondern überhaupt dieses ganze Ausklinken. Denn in der Straßen- oder U-Bahn kam zuletzt bei mir ein trauriges Gefühl zum Ausbruch: Nämlich dass wir als Gesellschaft nicht mehr existieren. Nur anders als die angelsächsische Eisenlady einst, erfreue ich mich dieses Umstandes nicht: Es macht mir Angst. Und es ekelt mich an, denn so richtig zuversichtlich, dass sich das nochmal ändert, bin ich im Augenblick mitnichten.

Straßenbahnfahren ist ein wenig wie ein Schaufenster der Gesellschaft. Jeder macht dort das was ihm gefällt, so laut und rücksichtslos wie es ihm gefällt. Anything goes. Scheiß auf die anderen. Es wird geschubst, gedrängelt, gedrückt. Laute Telefonate sind Standard, irgendwer brüllt immer rum, um alle an seiner Krankenakte, Beziehungskrise oder Fummelei teilhaben zu lassen. Immer häufiger werden nach meiner Beobachtung Videoanrufe, dann streckt der Gesprächsteilnehmer seine Hand weit aus, damit der Kollege am anderen Ende der Leitung ihn auch sehen kann. Dass es in der Bahn eng ist, stört ihn so absolut nicht. Sollen die anderen sich doch ducken. Wieder andere hören laut Musik, dann müssen alle zuhören, wie Feine Sahne Fischfilet, die Onkelz oder irgendein türkischer Schnulzetto sich was von den Stimmbändern juckeln. Die Bahn kann übrigens noch so überfüllt sein, irgendjemand packt immer mal einen Döner aus und stopft sich die eine Hälfte in den Mund und lässt die andere Hälfte auf den Boden fallen. Von denen, die ihre dreckigen Treter auf die Sitzkissen legen, spricht beim Hygienezustand Frankfurter Bahnen ohnehin keiner mehr. Und der obligatorische Typ, der im Eingangsbereich auch dann stehen bleibt, wenn alle andere raus müssen, darf natürlich nie fehlen. Die liberale Ego-Gesellschaft ist hier als Mirkokosmos auf Schienen unterwegs.

Frankfurt ist ja ohnehin ein superliberales Pflaster. Heute tut man so, als sei dies das linke Erbe der Stadt. Und es stimmt ja auch, irgendwann ging man ja dazu über, den Liberalismus als per se linkes Lebensgefühl einzuschätzen. Dieser städtische Markenkern kommt gut an bei der Zielgruppe. Und es ist nebenher – was eigentlich noch viel wichtiger in dieser Kalkulation ist – kostengünstig, denn wenn jeder machen kann wie er mal lustig ist, muss keiner für ein Ende des Spaßes sorgen. Diese Art von Liberalismus ist nichts weiter, als eine Maßnahme zur Einsparung von Ordnungspersonal, Prüfern und Handelshemmnissen wie Konnventionen und in der Gesellschaft anderer Leute sozialverträgliches Benehmen.

In letzter Zeit hat mich das alles so genervt, so schrecklich abgefuckt, ich wollte nur noch raus aus diesem Chaos. Und da habe ich es mit den Ohrenstöpsel probiert. Und alles wurde erträglicher. Während da offenbar einer laut in sein Mobiltelefon schreit, höre ich nur Blind Faith, lausche ich »Can’t find my Way home« und denke mir, das könnte auch für uns alle als Gesellschaft gelten. Aber egal, scheiß drauf, ich kriege ja nichts mehr mit, das ist grade mal nicht meine Sorge. The Marmelade hat es mit »Reflections of my Life« und ich frage mich dabei ganz entspannt, ob der Fast-Food-Junkie, der seine restlichen Pommes gerade auf den Boden wirft, je über sein Leben reflektieren wird – macht man das heute noch? Mit Musik halte ich das alles leichter aus. An dem Punkt verstehe ich nun diejenigen, die das schon lange so handhaben. Der Untergang eines zivilisatorisch geregelten Gesellschaftslebens ist leichter auszuhalten, wenn eine Kapelle aufspielt. Es ist wie auf der Titanic – nur die Musik ist besser. Nun ja, jedenfalls meine.

Im Grunde ist das ein klares Verhalten, das auf Verdrossenheit und Resignation hinweist. Denn ich will das ja eigentlich nicht, Musik gehört nicht zwischen Tür und Angel gelauscht, eigentlich ist das Entweihung. Dafür gibt es Fahrstuhlmelodien, berieselnde Jingles für Zwischendrin. Aber doch nicht richtige, handgemachte, ehrfurchtsvoll aufgeladene Musik. Das ist, wie wenn man sich ein Steak vom Kobe-Rind zwischen zwei Brötchenhälften klatscht, um es dann im Stehen in der U-Bahn reinzuschlingen. Trotzdem halte ich es aber mittlerweile so, weil es entspannt, weil es mich blind und taub macht.

Ich weiß, das ist kein Verhalten für jede Tageszeit. Musik macht den Zerfall des gesellschaftlichen Zusammenhalts vielleicht in der Bahn aushaltbar. Aber darüber hinaus nicht. Doch ich kann und muss offen zugeben, dass ich stark desillusioniert bin. Mal mehr, mal weniger. Ich habe auch gute Tage. An denen höre ich keine Musik – eigentlich befremdlich, früher hörte man Musik, wenn man gut drauf war. Mit Rock ‘n’ Roll sollte einst die Welt verändert werden – heute taugt er nur noch als Isolationist, als kleiner Biedermeier für die Hosentasche. Das hat sich gedreht. Vielleicht ist es wichtig, dass wir uns alle eingestehen, dass wir unsere Illusionen verloren haben, verdrossen und enttäuscht sind. Warum sollte man sich nicht bekennen zu diesem Gefühl?



Eventuell fange ich noch heute damit an, reiße mir in der Bahn die Stöpsel aus dem Ohr und schreie laut, dass ich resigniere, es aber eigentlich gar nicht will. Und dann tun mir es andere nach, sie haben aus Neugier ihre Kopfhörer aus dem Gehörgang gefischt und geben mir spontan und euphorisch recht, auch sie empfinden so, rufen sie erregt ob des historischen Augenblicks. Und gemeinsam fragen wir uns dann: Was ist da nur schiefgelaufen? So war es doch nicht immer! Ja, wie gesagt, vielleicht fange ich heute damit an – oder morgen, heute höre ich noch ein bisschen Strawberry Alarm Clock – ach Mensch, so schlecht ist die Isolation ja dann doch nicht. Und wenn mir nachher die Turtles »Happy together« ins Ohr säuseln, dann mach ich es – ganz bestimmt.