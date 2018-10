“Noch drei Jahre zuwarten? – Nein, Neuwahlen jetzt!”

Die Volksparteien sind nicht mehr. Sozial- und Christdemokraten verlieren auch in Hessen massiv Anteile. Es kann darauf nur eine Antwort geben: Neuwahlen im Bund! Und zwar so schnell als möglich. Und das trotz AfD, trotz ungeklärter Mehrheitsverhältnisse!



Die CSU hat in Bayern über zehn, die SPD beinahe elf Prozentpunkte verloren. Jetzt zwei Wochen später, sieht die Lage nach momentanen Hochrechnungen in Hessen ähnlich aus: Die Christdemokraten verlieren mehr als zehn, die Sozialdemokraten fast elf Prozent. Diese Einbußen bei beiden Wahlen gründen noch nicht mal auf ehemals glamouröse Resultate bei den vorangegangenen Landtagswahlen – schon 2013 fuhren die beiden Blöcke Ergebnisse ein, die bestenfalls als unterdurchschnittlich bis schlecht einzuordnen waren. Seit Jahren verlieren sie nun ihr Publikum, mausern sich zu Parteien ohne Volk. Dies ist freilich keine Neuigkeit. Jetzt allerdings sind sie so stark ins Rutschen geraten, dass es ihnen den Boden unter den Füßen wegzieht wie niemals zuvor.

Die Sonntagsfrage im Bund dokumentiert synchron dazu, dass die Große Koalition kaum noch Rückhalt besitzt. Im Jahr 2005 waren beide Parteien zusammen noch auf 69,4 Prozent gekommen. Bei der Neuauflage 2013 waren es dann immer noch 67,2 Prozent. Zuletzt sah es 2017 schlechter aus, die Formation brachte es bloß noch auf 53,4 Prozent aller Wählerstimmen – und das bei steigender Wahlbeteiligung. Nichtwähler sind hierbei übrigens nicht eingerechnet. Die momentanen Prognosen sehen CDU, CSU und SPD zusammen irgendwo zwischen 39 und 41 Prozent. Vermutlich sogar bei einer abermalig leicht steigenden Wahlbeteiligung. Große Koalition: Die Bezeichnung kann nicht mehr angewandt werden. Groß ist an dieser Formation nur mehr die Bereitschaft, etwaige Weichenstellungen und Neuausrichtungen möglichst lange zu verschleppen. Die GroKo ist endgültig an ihr Ende gelangt, auch wenn man sich noch ziert, auch wenn man die Realitäten der Landtagswahlen als bundeslandspezifische Entwicklungen abtut, um im Bund halbwegs unbehelligt zu bleiben. Das jedoch ist dreist, denn diese letzten Landtagswahlen waren nichts anderes als Bundestagswahlen außerhalb des Wettbewerbs, die Luft ist raus – man kann das spüren und am Wahlverhalten deutlich nachvollziehen.

Es ist daher an der Zeit, die GroKo zu beenden. Und das auf keinen Fall als geordneten Rückzug in aller Seelenruhe bis 2021. Ja, noch nicht mal mit geplanter Übergangsphase bis in den kommenden Herbst. Nein, jetzt sofort muss was geschehen! Zumal diese Bundesregierung agiert wie jemand, der keine richtige Lebenslust mehr in sich spürt. Das bisschen Klientelpolitik, das aus ihren Reihen noch zündet, können die Köpfe dieser Koalition später ja auch in ihnen angebotenen Aufsichtsräten anpacken.

Angela Merkel hat sich überlebt. Schon 2013 war sie abgewählt. Das befremdliche Überleben der Angela Merkel hatte damit zu tun, dass sie jede Alternative zu sich selbst abgeschaltet hat – die SPD bevorzugte einen Platz an ihrer Seite, statt sich als Alternative für Deutschland zu präsentieren. Ihre großen Schlachten, die sie einst schlug und die sie zur allseits beliebten Kanzlerin machten, Europapolitik und Umweltpolitik nämlich, haben sich als teure Schattenboxereien erwiesen. Europa geht am Krückstock und wird als Idee beinahe täglich weniger geschätzt. Berlin hat es als unsolidarischen Wirtschaftsbund etabliert – und damit ruiniert. Und die grüne Umweltkanzlerin, die die Welt retten wollte: Sie hat sich als Testimonial erwiesen, als Greenwashing-Beauftragte einer Automobilindustrie, die die Messwerte nur digital einhielt, aber leider nicht im Real Life. Industrie und Bundeskanzlerin verkauften ein Lebensgefühl mit Motor oben drauf – und die Frau im Hosenanzug tat so, als sei das die weltberühmte deutsche Innovationskraft. Jetzt läuft es der Industrie nass rein, sie muss reagieren und man spürt, dass sie nicht genau weiß, wie sie die Klimavorgaben einhalten soll: Soviel zur deutschen Ingenieurskunst. Mehr Schein als Sein.

Der immer kleiner werdende Partner der Union, die Sozialdemokratie, ist hingegen so mit sich selbst beschäftigt, dass von ihr kein Impuls für die Bundespolitik mehr zu erwarten ist. Wie eine Psychogruppe oder Sekte feiert man die eigene Lebensleistung, von der man allerdings nicht mehr so genau weiß, was sie eigentlich gewesen sein könnte. Aber man beschwört sich, ruft zum Durchhalten auf und erbaut sich an dem Umstand, Parteibuchnachfahre großer sozialdemokratischer Leuchten gewesen zu sein – ohne, dass einem dabei selbst ein Licht aufginge, versteht sich.

Die Menschen spüren das alles, daher schwindet der Zuspruch. Das Theater um die Installation der aktuellen GroKo, als man zunächst nicht wollte, dann doch wollte, dann wieder nicht wollte, dann vielleicht wollte, um letztlich dann doch schon immer gewollt zu haben, haben die Menschen nicht vergessen. Das war Gift für die Demokratie, als Bürger und Wähler bekam man den Eindruck, dass es denen da nur noch um die eigenen Posten ging. Ja, es war Wasser auf die Mühlen des Populismus. Man kann aber auch gar nicht anders, wenn man diese GroKo beobachtet, als antielitaristisch darauf zu reagieren. Es ist schlicht nichts an ihr zu finden, was ihr Existenzberechtigung geben könnte.

Die Einsprüche, warum wir jetzt nicht außerplanmäßig Neuwahlen abwickeln sollten, sind natürlich hinreichend bekannt. Da ist zunächst mal die Furcht vor dem Vakuum, weil stabile Mehrheitsverhältnisse wohl nicht blühten. Aber ob die 2021 blühen würden, bleibt mehr als fraglich. Woher kommt bei den Apologeten des Weiter-so-Kurses eigentlich der Optimismus, dass bis 2021 etwas passiert, was die Verhältnisse klärt? Es gibt im Grundgesetz selbstverständlich keine Vorgabe, die eine Wahl nur deshalb für lässlich hält, weil man schon vorab erkennen kann, dass die Regierungsbildung komplex würde. Und natürlich ist da dann noch die Angst vor der AfD. Aber auch hier gilt: Die wird auch im Jahre 2021 noch existieren – von ihr kann man keine Wahl abhängig machen, denn sonst wählen wir in den nächsten zwei Jahrzehnten oder länger gar nicht mehr. Der psychologische Effekt, im Hinblick auf die AfD zunächst mal nicht zu wählen, dürfte ohnehin verheerend sein: Das stärkt das Märtyrertum der AfD nur und beschert ihr nolens volens Zulauf.

Die Große Koalition sollte einen guten Vorsatz für das neue Jahr schon jetzt fassen: Abtreten – und neu wählen lassen. Es reicht wirklich! Mit jeder weiteren Stunde, die sie im Amt bleibt, stärkt sie ihr Bekenntnis, das da heißt: Demokratie ist uns Wurscht! Man sollte wissen, wann die eigene Zeit abgelaufen ist. Und die ist nicht heute verronnen, sondern eigentlich schon vor Jahren. Eine Neuwahl könnte für die SPD tatsächlich eine Chance sein. Wenn sie nämlich so weltabgewandt weitermacht bis 2021, kratzt sie vielleicht nur noch an der Fünf-Prozent-Klausel. Wird jedoch bald gewählt, rettet sie vielleicht die Zweistelligkeit. So oder so Grund genug, um den führenden Köpfen der Partei einen Tritt zu verpassen, der sie vor das Willy-Brandt-Haus bugsiert.



Vielleicht ergibt eine Neuwahl ja, dass wir es mit einer Minderheitsregierung zu tun bekommen. Das sollte kein Schreckgespenst sein, sondern es täte uns vielleicht mal wieder ganz gut, nachdem jetzt über Jahre durchregiert wurde, ohne sich mit inhaltlichen Fragen zu beschäftigen. Schlimmer als jetzt kann es jedenfalls kaum kommen.