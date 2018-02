Alle wissen was über Dieter Wedel. Ja, der große alte Staubwedel des deutschen Kinokitsches habe es getan: #hetoo! Wie es aussieht, wird die ganze Sache aber nicht justiziabel: Wo keine Klägerin, da gibt es schließlich keine Richterin. Braucht es auch gar nicht, ein Urteilsspruch ohne Beweisaufnahme dürfte schon ausreichen.

Der Vorwurf ist die neue Schuld

Klären wir eine Tatsache gleich am Anfang: Dieter Wedel ist unschuldig! Wurde er etwa nicht Frauen gegenüber übergriffig und hat er sie nicht ins Bett gedrängt? Dumme Fragen! Woher zum Henker soll ich das denn bitte wissen? Und genau deswegen gilt er als unschuldig: Weil man nun mal so wenig weiß. Was man aber sicher weiß: Es gibt Vorwürfe. Welcher Natur sie sind, ob man sie glauben darf: Das ist eine ganz andere Nummer. Wie jetzt? Man darf die Personen hinter den Vorwürfen nicht hinterfragen? Weil man in dieser durchaus sensiblen Thematik Vorwürfe nicht unter dem Aspekt potenzieller Zweifel begutachten darf? Na dann braucht es aber kein Gerichtsverfahren mehr. Denn jeder halbwegs ordentliche Prozess auf rechtsstaatlichem Fundament gründet nämlich auf der Tatsache, dass man das von Zeugen Vorgetragene sachlich einordnet und prüft. Es geht darum, was der Zeuge (noch) wissen kann? Kann es denn nicht auch sein, dass sich im Laufe der Zeit die Erinnerung getrübt hat? Wie stichhaltig ist der Bericht insgesamt?

Bevor jetzt wieder geplärrt wird: Nein, ich habe an dieser Stelle nicht behauptet, dass die potenziellen Zeuginnen im Laufe der Jahre Erlebtes mit Phantasie vermischten. Wahrscheinlich ist an den Vorwürfen ja sogar was dran. Vermutlich wären die Vorwürfe, würden sie in eine Zeugenaussage fließen, sogar richtig glaubhaft. Aber wir reden in Konjunktiv – schon bemerkt? Es gibt keinen Prozess. Oder es gibt noch keinen Prozess. Man muss ja eben auch gucken, wie justiziabel die Sache werden könnte. Aber ohne Prozess, ja ohne die richterliche Absegnung einer Schuld, tun wir gut und rechtsstaatlich daran, die Unschuldsvermutung gelten zu lassen. Das ist zugegeben nicht immer einfach, als Mensch ist man zuweilen vorschnell. Aber ein bisschen Sachlichkeit muss man sich schon abringen können. Zumal wenn man sich brüstet, seine Hashtags im Namen rechtsstaatlicher Aufgeklärtheit abzusondern.

Unschuldiger Verdacht? oder Inquisitoren täuschen sich nie!

»Die Beweisführung bei Gericht gehorchte also nicht dem dualistischen System wahr/falsch, sondern einem Prinzip der stetigen Abstufung: eine bestimmte Stufe der Beweisführung bildete bereits eine Schuldstufe und hatte darum eine bestimmte Strafstufe zur Folge. Der Verdächtige als solcher verdiente immer eine bestimmte Züchtigung; man konnte nicht unschuldigerweise Gegenstand eines Verdachts sein. Der Verdacht bildete für den Richter ein Beweiselement, für den Angeklagten das Zeichen einer bestimmten Schuld und verlangte deswegen auch nach einer bestimmten Strafe. Ein Verdächtiger, der verdächtig blieb, wurde damit nicht für unschuldig erklärt, sondern in eingeschränktem Maße bestraft.« So beschrieb Michel Foucault in seinem Buch »Überwachen und Strafen: die Geburt des Gefängnisses« (1976) die inquisitorische Anklage und die darauf bauende richterliche Arbeit. So lief das im 17. Jahrhundert. Da war schon die Anklage ein Beweiselement, denn Inquisitoren täuschten sich nie; und wenn sie es doch mal taten, war man im Strafmaß eben gnädiger. Ein Freispruch wäre ja wohl ein ganz schlechtes Zeichen an die Menschen gewesen. Justizskandale: Die gibt es erst seit 150 Jahren – vorher kanalisierte man etwaige Ungereimtheiten einfach und kaschierte sie mit Unfehlbarkeiten von Autoritäten.

So weit, so schlecht im Zeitalter vor der Aufklärung. In Zeiten der Hashtag-Stürmer, in denen jeder bequem vom Schreibtisch aus seine Empörung in Bits umwandeln kann, bewegt man sich in ein Stadium zurück, das einer Rückführung in die Voraufklärung entspricht. Die Autoritäten sind nur andere. Da sitzen eben keine Inquisitoren im Ornat einem eingeschüchterten Richter vor – die Autorität ist der von unbefleckter Moral angetriebene Wutbürger mit Internetzugang, der seine private Ethik gerne mal rechtsstaatlichen Mindeststandards vorzieht. Hier sehnen sich Menschen des 21. Jahrhunderts ganz offenbar nach einer Rechtspraxis, die schon lange aus guten Gründen der Ratio begraben wurde. Wir haben es mit einem Rollback des Schafotts zu tun, mit der Renaissance eines Schauprozesses, der sich einen richtigen juristischen Prozess gleich am liebsten sparen würde, weil der Vorwurf als Beweis ausreichend ist – und weil jeder Zweifel am Vorwurf ja bereits eine pietätlose Handlung gegenüber den Geschädigten darstellt.

Sollte dann ein Gericht nach der Wahrheit forschen wollen, um auf dieser Grundlage ein Urteil fällen zu können: Es spare sich bitte die Beweisaufnahme. Bei Twitter und Facebook läuft sie momentan schon auf Hochtouren. Und im Falle von Wedel nimmt Gazette für Gazette Zeugenaussagen auf. Plötzlich wussten alle Alles und stellen gleich mal fest, ganz so wie der elegante junge Herr Verhoeven: Wedel-Filme sollten nicht mehr ausgestrahlt werden. Wer braucht denn da noch Richter? Justiz: Das machen wir doch im Zeitalter sozialer Medien selbst.

Twitter verhält sich zu Facebook wie die Heugabel zur Fackel

Mittlerweile hat sich ja auch Kritik an dieser Praktik speziell im Falle Wedel aufgetan. Juristen und Medienschaffende sehen darin einen fundamentalen Verstoß die guten Sitten – mitgetragen von einem Medienbetrieb, der auf der Jagd nach Quoten, Verkaufszahlen und Klicks jeden zu Wort kommen lässt, der vielleicht was zu sagen haben könnte. Verfassungsfeindlich sei das geradezu – so sah es jedenfalls irgendein TV-Anwalt neulich und gab einer Postille ein Interview zum Thema. Ob man so dick auftragen muss, ist freilich eine andere Geschichte. Verfassungsfeindlichkeit mag ein zu hohes Wort sein. Wahr ist aber beileibe, dass eine juristische Bearbeitung des Falles Wedel im Grunde – so man denn überhaupt juristisch tätig werden wollte – kaum ergebnisoffen ablaufen könnte. Die Befangenheit, von der wir aus Filmen wissen, dass sie Richter hin und wieder befällt, nimmt eine ganze Gesellschaft in Gewahrsam. Wer kann denn jetzt noch Legende und Wahrheit unterscheiden? Wer kann die Abstufungen der Vorwürfe, die da kursieren, noch sachlich einordnen? Ob die schwerwiegend oder mittelschwer sind: Das geht doch vollkommen unter. Wer sich überhaupt an eine qualitative Sichtung der Aussagen macht, läuft Gefahr als unsensibel zu gelten, denn was schwerwiegend oder nur mittelschwer ist, könne man objektiv ohnehin nicht beurteilen.

Man kennt die Bilder aus vergangenen Tagen, als eine aufgebrachte Menge eines agrarischen Fleckchens Erde, das tägliche Werkzeug nahm, die Heugabel oder den Vorschlaghammer beispielsweise, und zum Hause eines Beschuldigten marschierte. Weil es schon dunkelte, zündete man Fackeln an und dann ging es los zum potenziellen Delinquenten. Das endete freilich nicht immer in Lynch- oder Selbstjustiz, sollte aber in jedem Falle eine Botschaft sein: Du bist ausgeschlossen; mit dir haben wir gebrochen. Wir möchten dich hier nicht mehr. Das ist ein Ansatz, der eine Sache nicht kennt: Den Grundsatz der Resozialisierung. Da man damals noch von Tal zu Tal dachte, zentralstaatliche Macht nur beschränkt war, konnte man vermutlich nichts anderes erwarten. Erst die Massengesellschaft konnte da neue, konnte resozialisierende Wege gehen. In der Masse ist der Beschuldigte und der eventuell später Verurteilte eben anonym.



Diese Anonymität ist zwar durch die sozialen Netzwerke nicht aufgehoben, aber die nähren das Gefühl, dass man jedem näher ist als zu jener Zeit, da es solche Netzwerke noch nicht gab. Und so mausert sich die Massengesellschaft zu einem gefühlten Dorf. Ein klassisches Dorf ist es mitnichten, kann es ja gar nicht sein – in Wirklichkeit rückt man ja keinem näher. Es fühlt sich nur mit viel Optimismus und Naivität so an, auch weil viele Gleichgesinnte und Gleichempörte zusammentreffen, die sich vorher erst mühsam finden mussten. Und dann packt man den Tweet aus, die neue Heugabel der Cyberbauern und entzündet die Fackel der Facebook-Statusmeldung, die den Digitalmob den Weg weist. Derzeit zum Haus von Dieter Wedel – metaphorisch gesprochen. Was uns vom Rechtsstaat einst überzeugt haben mag, dass er nämlich versucht, ein bisschen Gerechtes in die Welt zu bringen, hat sich im neuen Rechtsverständnis unserer Zeit gewandelt. Das Gerechte kümmert keinen mehr – das Selbstgerechte ist die Währung, mit der man auf dem Markt der moralischen Eitelkeiten blecht.