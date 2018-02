Kabinett der postdemokratischen Apokalypse

Die GroKo kommt. Das Projekt »Weiter so: Jetzt erst recht!« läuft. Der kleine Sozi hat es nun in der Hand. Bejaht er, so übernimmt ein Kabinett des Grauens die Regierungsarbeit. Sie waltet als Treuhand des moralisch-geistigen Abschwungs.

Pulshalter of Europe: Martin Schulz

Der Noch-Vorsitzende des SPD geht als dreifacher Verlierer ins Außenministerium. Erst verlor er die Wahl, dann verlor seinen letzten Rest Glaubhaftigkeit und nun soll er auch noch den Parteivorsitz aufgeben. Keine elf Monate ist es her, da stimmten alle Delegierten geschlossen für Schulz. Von 100 auf 0 in so kurzer Zeit: Mit der klassischen Bremswegberechnung kommt man da nicht mehr weit. Sie kennt solche physikalischen Abnormitäten gar nicht. Die Sozialdemokratie ist ja aber auch keine klassische Physik, die unumstößlichen Regeln folgt. In ihrer Innenwahrnehmung ist sie völlig dereguliert, heute so und morgen ganz anders. Nur bei der Europa-Politik gibt es klare Naturgesetzmäßigkeiten. Da ist man ganz Physiker, ganz mathematisch eindeutig: Sparquoten und Austeritätsziele sind da wichtig; ein Europa der Bürger bestenfalls als Nebeneffekt denkbar.

Martin Schulz hat die Austeritätspolitik aus Berlin stets verteidigt und forciert. Er ist mitverantwortlich für die europäische Krise. Im europäischen Parlament den demokratischen Heros spielen, der Berlusconiaden eindämmt oder griechischen Rechtspopulisten übers Maul fährt: Das ist natürlich eine billige Masche, um sich ein bisschen Reputation als Alleinstellungsmerkmal zu verschaffen. Bei der Umsetzung der neoliberalen Agenda in Europa ging er allerdings in der Masse unter. Der SchleVoZ, also der schlechteste SPD-Vorsitzende aller Zeiten, wird also in den Außendienst verabschiedet. Wenn man Staubsauger verkauft, kann man das so managen. Dann schickt man den unliebsamen Kollegen zum Klingelnputzen. In einer Regierung ist so eine Maßnahme allerdings fahrlässig. Andererseits soll der Mann ja nur den Europäern ein bisschen den Puls fühlen: Auf dass sie sich medizinisch gut betreut fühlen.

Das Brechmittel des Dritten Weges: Olaf Scholz

Ins Finanzministerium geht es für Olaf Scholz. Der Alt-Schröderianer, der als nordisch-eloquente Stimme des Dritten Weges, den sich die deutsche Sozialdemokratie in Absprache zwischen Gerhard Schröder und Tony Blair ausgesucht hatte, galt seinerzeit als eifriger Verfechter der Agenda 2010. Neben dem schroffen, ja fast misanthropen Müntefering tat er sich da als Sachbearbeiter der Sachlichkeit hervor. Nur in der Performance wohlgemerkt – inhaltlich war er genauso im postfaktischen Neoliberalismus verfangen, wie die Mehrzahl der Genossen damals (und heute). Wenn doch selbst dieser sachliche Herr aus dem Norden meinte, dass all das Umgesetzte alternativlos sei, dann kann man ja gleich die Alternativlose ins Amt befördern, mochten sich die Wählerinnen und Wähler damals denken. Scholz leitete die kalkulierte Alternativlosigkeit damals mindestens mit ein.

Auf Bundesebene war Franz Müntefering das Brechmittel der Stunde – und Olaf Scholz wurde als sein Kontrapunkt aufgeführt. Auf Landesebene hingegen erließ der nette Herr Scholz, der ja Hamburger Innensenator war, die zwangsweise Verabreichung von Brechmitteln zur Beweissicherung bei Drogendealern. Die Ärzteschaft beanstandete dieses Vorgehen, es sei eine gesundheitliche Gefährdung, wenn man das gegen den Willen des Patienten einleite – was jedoch Herrn Scholz weniger tangierte. Er war schließlich Innensenator und nicht Senator für Gesundheit.

Patronen für den Mormonen: Horst Seehofer

Ein Heimatvertriebener soll nun das Innenministerium mitsamt seinem neuen Heimatschutz leiten. Denn in Bayern wollen sie ihn nicht mehr. Horst Seehofer ist ein verbrauchter, ist ein ausgelutschter alter Mann, der seine politische Zeit hatte. Aber egal, er will ein Amt – also kriegt er ein Amt. Genau solche Entscheidungen verkrätzen die Menschen in diesem Land, hält sie von der Urne fern oder treibt sie in die Arme von Rattenfängern. Anschlussverwendungen für abgeranztes Personal: Wer das als Normalität hinstellt, hat nicht begriffen, dass es genau solche Vorgänge sind, die die Menschen in einen unstrukturierten Anti-Elitarismus lotsen. Wenn der wenigstens Struktur hätte, wenn er sich in gewerkschaftlichem Wiedererstarken oder starken linken Alternativen präsentierte. Aber so? Als Lügenpressen-Geschrei und Fotzen-Betitelung? Insofern muss man sagen: Horst Seehofer hat wieder was für die AfD getan.

Die hofft indes allerdings: Hoffentlich tut der nicht zu viel für uns. Wenn er jetzt als Heimat-Horstl die AfD von rechts überholt, dann raubt er diesen verbiesterten Damen und Herren noch die Geschäftsgrundlage. Und das tut er vermutlich bis zur letzten Patrone, denn das hat er ja schon vor Jahren angedroht: Bis zu letzten Patrone die Zuwanderung aufhalten. Er wandert indes ab, weg aus München, zurück nach Berlin. Da wartet ja noch die (Ex?)-Partnerin mit Nachwuchs auf ihn. Familie ist den Konservativen von jeher wichtig. Besonders deutsche Familie. Anständige Leute sind das bei den Christsozialen halt schon. Die flüchten nicht ins Blaue hinein, wie irgendwelche Syrer, die bereiten sich vor und kommen dann bei ihrer Gastfamilie unter. Alter Mormone! Ein Heimatminister, der sich kulturell offenhält: So schlecht ist das doch nicht, oder?

Den kriegen wir nie wieder los: Andreas Scheuer

Verkehr und Digitales: Das bestellt dann in Kürze Andreas Scheuer. Das passt, denn davon hat er, nicht wie bei allen anderen Dingen, die auf der Welt geschehen, ausgezeichnete Kenntnisse. Gibt es nicht? Doch, gibt es: Scheuer ist ein Freund offener Ahnungslosigkeit, der stets etwas Unsachliches zur Sache beitragen kann. Insofern ist er der richtige Mann für das digitale Zeitalter. In dem redet ja auch jeder über Sachen, die er gar nicht kennt. Fakten? Um Himmels willen: Das ist doch altertümlich! Faktenlosigkeit ist die Grundordnung jedes anständigen Shitstorms. Und ein solcher auf zwei Beinen: Das ist Scheuer. Ein von Hass getriebener Konservativer, der schon die sozialistische Weltrevolution fürchtet, weil mal der Mindestlohn um satte 34 Cent steigt.

Integration von Menschen, die in dieses Land kommen, das haben die Konservativen – auch mit einer gewissen Berechtigung – immer wieder gefordert. Darüber sind wir offensichtlich hinweg. Und es war Andreas Scheuer, der das neue konservative Selbstbewusstsein ganz deutlich formulierte: Ein Senegalese, der Fußball spielt und sogar noch in der Kirchen ministriert, so mahnte er, den kriegst du nicht mehr los, den kannst du ja nicht mehr abschieben. Das geht nur, wenn man als Ministerpräsident integriert war und in Berlin eine Ministerstelle vakant wird. Diesen Herrn Scheuer, so fürchten sich viele im Lande, werden wir nie wieder los. Und das, obgleich er gar nicht richtig in Belesenheit, Intelligenz und Sachkenntnis integriert ist.

Der Check-24-Stromanbieter-Vergleich-Minister: Peter Altmaier

Der neue Wirtschaftsminister ist ein alter Bekannter. Peter Altmaier war bis dato Bundesminister für besondere Aufgaben. Das ist so eine Stelle, die einer kriegt, wenn man nichts für ihn zu tun hat. Vom Posten des Bereitschaftsdienstministers geht es jetzt gleich ans Eingemachte: An die Wirtschaft. Natürlich hat der Unionspolitiker Ahnung. Erstens schon deshalb, weil er ja Mitglied in der CDU ist (und da sind ja bekanntlich alle ökonomisch versiert) – und zweitens auch, weil er immer schon ein cleverer Kerl und Konsument war. In seiner Zeit als Bundesumweltminister machte er sich lieber mal nicht für die Deckelung des Strompreises stark. Er ließ hingegen den Energiekonzernen freie Hand, die Kosten für den Atomausstieg auf die Verbraucher zu lenken. Aber er wäre ja nicht ein Experte in Ökonomie, wenn er keine Antwort auf die Sorgen der Menschen hätte: Also empfahl er Energiesparen und Stromanbieterwechsel.

Wenn einer so halbwegs brauchbar das Vergleichsportal von Check 24 benutzen kann, dann sollte das doch genügen. Angebots- oder Nachfrageökonomie, Chicago Boys oder Keynes? Hey, das braucht man doch nicht! Internetzugang und vergleichen: Das ist eine Maßnahme. Damit kann man arbeiten. Wenn nämlich die Verbraucher dauernd wechseln, immer das günstigste Angebot wählen, dann reguliert man Preise am ehesten. Der Vergleich ist ja so ziemlich die wichtigste Maßnahme des neoliberalen Wirtschaftsverständnisses: Er ist nämlich der Antrieb des Wettbewerbes. Und wenn alle vergleichen, dann drehen sie die Kostenschraube und alles wird günstiger. Das der Preisdruck auf die Löhne drückt, Normalarbeitsverhältnisse aushöhlt: Das muss der neue Wirtschaftsminister Altmaier nun wahrlich nicht beachten. Er ist ja schließlich nicht Arbeitsminister.



Wer das wird, weiß man übrigens offenbar noch nicht ganz sicher. Die CSU würde ja gerne. Söder scheidet aus, obwohl er der beste Kandidat hierfür gewesen wäre. Der hat noch nie was gearbeitet. Klingt populistisch – ist aber so. Und das kommt immer gut, wenn man die Lebensrealität der arbeitenden Menschen und derer, die gerne wieder arbeiten würden, planen und gestalten soll. Sachkenntnis könnte die konservative Revolution und die postdemokratische Apokalypse ja nur stören.