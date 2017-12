Die da oben oder Beinahe Bundesminister

Seehofer wäre Bundesminister geworden. Anschlussverwendung nach seinem kalkuliertem Ende als Ministerpräsident. Das war nur eine Meldung, die mehr so nebenher lief. Dabei wäre das ein dicker Fisch. Denn das Sujet erklärt viel vom Klima in diesem Land.

Ganz kurz hat man gemeldet, dass Horst Seehofer bei einer Verwirklichung von Jamaika in Berlin gelandet wäre. Als Bundesminister hätte er seine Karriere in der Landespolitik ausklingen lassen können. So wäre ganz elegant die Krise bei den Christsozialen aufgedröselt worden. Der fertige Ministerpräsident wäre nicht wie ein Gescheiterter aus der Staatskanzlei verabschiedet worden, sondern wie einer, den neue Aufträge in das Zentrum der Macht einberufen. Da hätte der Mann, der seine Partei vor zehn Jahren aus der damaligen Krise in eine aktuelle Krise manövriert hat, sein Gesicht nicht verlieren müssen. Politisch am Ende und trotzdem politisch am Leben gehalten: So geht Leistungsgesellschaft – Leistung muss sich halt wieder lohnen.

Ausgebrannt, am Ende seiner Laufbahn angekommen und trotzdem hätte da nochmal eine Karriere auf ihn gewartet. Oder sagen wir, ein Karriereausklang auf Kosten der Allgemeinheit. Wenn auch alle anderen Gnadenhöfe darben und auf Spenden angewiesen sind, der politische hat immer ein pralles Säckel. Damit Leute wie er nicht zu hart fallen. Wir sind nun mal eine Solidargemeinschaft, da hilft man denen, die in Not geraten sind ganz selbstverständlich. Was ist denn daran verwerflich? Das ist doch eher nobel, zeugt von Charakter. Vom Charakter der politischen Beschaffenheit, von Ämtermissbrauch und Postengefeilsche.

Den meisten Menschen in diesem Land ist klar, dass sie es bei eigenen Scheitern schwer haben werden. Sie wissen das, weil sie täglich mit Abstiegsängsten leben müssen. Wer seinen Job verliert, der kann zunächst gucken, wo er bleibt. Aber für Horst Seehofer, den die eigenen Parteispezln nicht mehr als Boss haben wollen, gilt ein anderer Kodex: Er hätte einen neuen Posten frei Haus ganz ungeniert nur deshalb bekommen, damit die CSU ohne Brüche aus der Sache mäandert.

Wie gesagt, es war nur eine Marginalie in den Nachrichten: Ach übrigens, der Seehofer, er wäre Minister geworden in Jamaika. In der Koalition, nicht in dem Land. Das kann man dem Karibikstaat ja nun wirklich nicht zumuten. Auch nicht, wenn die dort wirklich alle zwei Stunden ein bisschen kiffen. Man kann sich gar nicht derart wegbeamen, als dass man nicht mehr merken könnte, dass dieser Mann eine leere Nummer ist.

Kurz und gut, für einen Wimperschlag lang streifte man das Thema und danach war es wieder weg. Es sind aber Meldungen wie diese, die viel über das hiesige Klima verraten. Das sind die Meldungen, die die Menschen in diesem Land bewusst machen, dass sich ihre Vertreter in eine Parallelgesellschaft verkrochen haben, in der es jene Sorgen, die sie selbst umtreiben, ganz sicher nicht gibt. In der gibt es immer einen Ausweg, einen Fluchtansatz, eine rettende letzte Anschlussverwendung.

Die da oben halt, die Bonzen aus der Politik. Überall hört man die Leute über sie mosern. Nicht nur die sich anti-elitaristisch gebende AfD-Szene mault auf diese Weise. Politikverdrossenheit, die man immer wieder den Bürgerinnen und Bürgern attestiert, nimmt genau dort ihren Anfang. Bei der kalkulierten Unfairness, bei den unanständigen Versuchen, mittelmäßiges Personal von Amt zu Amt zu switchen. Wenn man einen fast siebzigjährigen Mann lieber nach Berlin belobigt, als ihn endlich von der politischen Bühne zu wischen oder nach Brüssel zu schicken (was übrigens dasselbe ist), dann bestätigt das letztlich, was sich die Menschen draußen im Land ausmalen.



Nach dem Wahlabend Ende September war für alle Beteiligten klar, dass sie das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler zurückerlangen wollen – und müssen. Man hörte allerdings wenig darüber, wie das geschehen soll. Danach las man viel davon, dass es inhaltlich weiter so gehen sollte. Und nicht nur inhaltlich, sondern auch bei der Selbstbedienung. Auch wenn Seehofer nun letztlich vielleicht nicht Bundesminister wird, diese Nachricht sagt viel über die aktuelle Bundesrepublik aus: Das Vertrauen der Menschen kümmert diese Riege nicht. Politik zum Abgewöhnen – das ist die Maxime. Und wer nur ein bisschen so tut, als sei er auf anti-elitaristischen Kurs, der kriegt den Zuschlag. Das ist ABM für Populisten.