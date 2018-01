Schulz schlimmer als Schröder

Geschenkt, natürlich hat Schulz einen parteipolitischen Kadaver geerbt. Gar keine Frage. Aber keiner vor ihm hat der sozialdemokratischen Partei einen solchen Schaden zugefügt, wie dieser Ex-Messias. Nicht mal Schröder.

Diesen Herrn Schröder zählt man ja immer wieder gerne auf, wenn man den Niedergang der SPD mit einem Namen ausstatten will. Und es stimmt ja auch. Er hat damals die Agenda seiner Partei verändert, falsche Fährten ausgelegt und rote Linien überschritten. Aber dennoch, egal wie man zu ihm steht: Der Mann hatte wenigstens Eier – und er besaß Chuzpe. Dass die Sozialdemokratie sich in jenen Jahren für den modernen Finanzkapitalismus umstellen musste, das war keine völlig fehlerhafte Einschätzung. Eine Neuerfindung war notwendig. Dass sie dann so ausfiel: Das war der Fehler der Schröderianer. Nicht, dass sie es überhaupt versuchten. Natürlich musste man Mitte-links-Bündnisse an die neuen Umstände anpassen – darüber jedoch die Arbeitnehmer zu vergessen, das war wahrlich kein Kavaliersdelikt.

Egal, wie man zu diesem Gerhard Schröder und seinen Genossen auch stand: Sie hatten wenigstens eine Vision. Keine gute, keine nachhaltig richtige zwar, aber immerhin, sie hatten einen Kurs. Der mündete freilich in der Beliebigkeit – das muss man ihm vorwerfen. Aber eine gewisse Stringenz behielt man sich da noch vor. Neoliberale Ideen zum Beispiel, die man programmatisch einwob und zu denen man dann auch stand. So blöd das dann auch war.

Martin Schulz hat nichts von dieser Haltung. Er taumelt hin und her – gestern noch Messias, heute nur noch falscher Prophet. Erst wollte er Kanzler werden, dann nicht mal Vize-Kanzler, Opposition beichten und dann doch für die Koalition predigen. Erst stellt er sich hin und definiert keinen gemeinsamen Nenner mit der Bundeskanzlerin, um Wochen danach eine gemeinsame Grundlage zu feiern. Dann heißt es, die Sondierung sei bombastisch gelaufen, und kurz danach stellt er vor seinen Genossinnen und Genossen klar, dass man nochmals nachverhandeln könnte.

Das ist so ziemlich der schlechteste Parteivorsitzende, den man sich für die Sozialdemokratie denken kann. In seiner Wendehälsigkeit hat er selbst die Kanzlerin überboten – und die ist ja schon schlimm. Natürlich haben sich zwischen Schröder und Schulz einige Parteibosse versucht, aber keiner hatte sich so als Neuausrichter stilisiert, wie es dieser Mann tat. Keiner konnte seinen messianischen Eifer erlangen. Gabriel war eine vorsitzende Katastrophe, aber eine kalkulierbare Katastrophe, man wusste ja, dass er keinen was vormachte: Stillstand war sein Fortschritt. Warum bewegen, wenns grad so bequem ist?

Schulz ist da völlig anders, er sagt was und macht das Gegenteil. Und das nicht in chronologischer Reihenfolge, von Minute zu Minute, sondern alles im gleichen Moment. Während er für die GroKo verhandelt, tut er nebenher so, als sei er der Oppositionsführer. Mit seiner Weigerung, nachhaltig Stellung zu beziehen, hat er seine ohnehin um Verrücktheiten nicht arme Partei, völlig verrückt und kirre gemacht. Wenn man die Genossinnen und Genossen nicht so gut kennen würde, könnten sie einem glatt leid tun.

All die Parteibosse, die die SPD nicht neu erfinden konnten, nachdem Schröder die Partei falsch erfunden hatten, haben sich nie auf die Rolle als Kämpfer gegen die neoliberalen Verfehlungen festlegen lassen. Das böse N-Wort kam bei ihnen nicht mal vor. Die hatten wenigstens den Restanstand, den Leuten und ihren Genossen nicht völlig falsche Vorstellungen einzupflanzen. Das taten sie nur in dem Maße, wie es die parteiliche Folklore gerade noch zuließ. Aber Schulz – der hat denen alles versprochen, von der absoluten Mehrheit, der neuen Republik im Postmerkelismus, bis hin zur totalen Opposition. Nur um am Ende klarzustellen: Nee, wir machen es dann doch nochmal ganz anders.

Dieser Mann ist der mieseste Parteivorsitzende, den diese Partei je hatte. Die Schröderianer haben etwas Falsches versucht, das war der Zeitgeist damals, sie wurden gewarnt und wollten nicht hören. Die Schulzianer sind völlig anders. Sie haben keine Linie, nicht mal eine falsche. Sie sind getriebene Hühner, wo die Schröderianer wenigstens noch kurzsichtige Füchse waren. Die Schröder-SPD hatte noch Werte, wenn es auch nicht die richtigen waren. Die Schulz-SPD hat gar keinen Wert mehr. Sie ist die brutalstmögliche Realpolitik, für Krieg und Frieden, für neoliberale Privatisierungen und staatliche Oberhand synchron und gleichzeitig.



Die Genossinnen und Genossen sind jemanden auf den Leim gegangen, der eines nie war: Parteilicher Stratege und perspektivischer Betrachter der Situation. Dieser Herr Schulz ist derjenige, der die SPD unter die 20 Prozent drückt – und das ist nicht mal den Schröderianern gelungen.