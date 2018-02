Ich nehm den Bus, kost‘ ja nix

Janine Wissler wirbt seit vielen Wochen als OB-Kandidatin in Frankfurt mit kostenlosem öffentlichen Nahverkehr. Jetzt wird sie von den Plänen der Bundesregierung überholt. Wisslers Nulltarif auf den Wahlplakaten war – auf Nachfrage – nicht mehr als ein Eyecatcher. Doch die Linke war da weiter, als es die Bundesregierung jetzt zu sein scheint.

Ein Stand der Frankfurter Linkspartei an der Galluswarte. Da bot sich die Gelegenheit nachzufragen: Wie meint das Janine Wissler denn nun genau, wenn sie wirbt mit »Bus und Bahn zum Nulltarif«? Nun ja, antwortete eine junge Frau, das geht schon, funktioniert im Grunde wie Umlagefinanzierung. Ah, also da haben wir es ja: Kein Nulltarif, da kommt das Wort Finanzierung schon im ersten Satz. Denn gratis geht schon mal gar nichts. Ob allerdings die Methoden, mit denen die Linkspartei in Frankfurt den öffentlichen Nahverkehr zukunftsfähig machen will, nur auf Städteebene umsetzbar sind, kann man eindeutig beantworten: Ganz sicher nicht. Das ist ein nationaler Auftrag, der Gesetzesgrundlagen, -änderungen und -novellen benötigt. Der kopflose Vorschlag der Bundesregierung, den ÖPNV gewissermaßen zur Kostenlosigkeit zu subventionieren, stellt gar keine gangbare Alternative dar – sie bewirkt langfristig sogar das Gegenteil.

Mobilitätssteuer, Unternehmensabgaben, Stadtmaut

Mobilität geht alle an. Auch die, die den ÖPNV gar nicht nutzen. Sie profitieren ja auch von der Massenbeförderung anderer potenzieller Verkehrsteilnehmer. Warum also nicht jeden nach seinen Möglichkeiten, sprich nach seinem Einkommen, an der Finanzierung beteiligen? Ungerecht? Da ist der Fernsehbeitrag für alle, auch für die Netflixer und TV-Verweigerer, wesentlich unfairer – und dennoch gibt es einen guten Grund für die Abgabe: Den Bildungsauftrag – auch ein Aspekt des Gemeinwohles. Die Nicht-Tramer und S-Bahn-Verweigerer zu beteiligen, auch wenn sie sich nach der Entrichtung (direkt vom Bruttolohn) eine Fahrgenehmigung erworben haben, werden auf alle Fälle weniger unfair behandelt als TV-Konsumenten. Mobil sein muss man – fernsehen nicht zwingend.

Eine weitere Finanzierungsquelle stellt die Unternehmensabgabe dar. Auch Unternehmen profitieren von der Infrastruktur. Der ÖPNV bringt Mitarbeiter und Kunden gleichermaßen ins Haus. Unternehmen werben gerne mit Hinweisen auf die Nähe zur Busverbindung oder einer U-Bahn-Station direkt vor ihrer Pforte. Eine finanzielle Beteiligung wäre da nur angemessen. Alternativ zu einem Fahrverbot spräche auch nichts dagegen, Innenstädte mit einer Maut zu belegen. All diese Instrumente sollte man nicht isoliert für sich selbst betrachten. Eine Mischung aus verschiedenen Finanzierungsmodellen könnte den ÖPNV neu strukturieren und die Verkehrssituation verändern.

Gratis gibt es nicht: Einer bezahlt immer

Es ist natürlich eine Binse: Mobilität kostet. Sie ist nicht günstig zu haben. War sie nie. Auch die Pferdekutsche benötigte finanziellen Einsatz: Wechselpferde, Futter, Kutscher. Straßen fehlten oft. Sie waren nicht einfach da, jemand hätte sie bezahlen müssen. Von den Kosten von Wegelagerern reden wir mal gar nicht erst. Nein, Mobilität ist nun mal überhaupt kein günstiges Produkt. Es kostet Energie, Personalkosten, Material und Verschleiß. Und vor allem kostet ein etwaiger New Deal in der Verkehrspolitik noch etwas: Anschaffungen, Innovationen, mehr Personal, mehr Sicherheitskräfte, mehr Züge, mehr Trams, neue Gleise, bessere Brücken, gezielte Untertunnelungen, mehr Busverbindungen, bessere Taktungen. Das alles kann ein Jobmotor sein, ein Wachstumsmarkt. Hand in Hand mit der Energiewende zukunftsweisend. All das will ordentlich, nachhaltig und sozial finanziert werden. Mit stichpunktartigen Subventionsversprechen der Bundesregierung gerät man eher, besonders wenn man weiterhin stolz die Schuldenbremse als oberstes Staatsziel ausweist, ins Gegenteil. Gleich dazu mehr.

Zunächst sollte man die Erfahrungen aus Städten aufgreifen, die ihren Nahverkehr kostenfrei gestellt haben (z.B. Tallinn). Es wird berichtet, dass nun auch Fahrradfahrer umschwenkten: »Ich nehm ab jetzt den Bus, der kost‘ ja nichts mehr.« Das gilt es zu verhindern. Mit Umweltappellen und grüner Moral kommt man jedoch nicht weit: Anreize setzt man mit finanziellen Vorteilen. Die Pendlerpauschale für Kraftfahrzeuge gehört drastisch eingeschränkt. Autofahren ist kein Menschenrecht. Es gibt ferner kein Recht auf günstiges Kariolen. Die Pendlerpauschale sollte daher auf Radfahrer zugeschnitten sein – wer zum Job radelt, der sollte das steuerlich geltend machen können. Wer mit Bus oder Bahn anreist auch, wenn auch gestaffelt in geringerer Höhe als Radler. Autofahrer sollten natürlich auch ihre Anfahrt geltend machen können. Weil es gegenüber Autofahrern aus strukturschwachen, mit wenig ÖPNV-Angeboten ausgestatteten Regionen unfair ist, müsste man dringend über die Einführung eines Zonensystems nachdenken. Wer in einer solchen Region lebt und arbeitet, sollte eine andere Pauschale steuerlich anwenden dürfen als jemand, der städtisch lebt und allerlei Beförderungsangebote direkt vor der Haustüre hat.

Kopflos gegen das Fahrverbot

Einfach mal so das Kostenlose in den Raum zu stellen, ist in doppelter Hinsicht fahrlässig. Zunächst kann man mit einem schlichten Subventionsprogramm nicht die ausstehenden Aufgaben stemmen, die eine Gesellschaft im New Traffic Deal noch mehr plagen als sie es heute schon tun. Die Schuldenbremse erlaubt ja keine großen Sprünge, Reparaturen und Instandsetzung werden also weiterhin auf die lange Bank geschoben, Streckenteile eingestampft. Die heute teils schlecht getakteten, teils veralteten, meist überfüllten Beförderungsmittel könnten mit Sicherheit nicht aufgestockt werden und verfielen nach und nach. Wenn alles am Boden liegt, käme jenes Mittel zum Vorschein, das exakt immer dann auftritt, wenn der Schock tief sitzt und die Gesellschaft jede Kröte schluckt: Privatisierung. Die Kopflosigkeit einer solchen Gratis-Maßnahme ist insofern keine Hoffnung, sondern zeugt von destruktiver Energie.



Und das alles in letzter Instanz nur, weil man den Mut für eine Sache nicht aufbringen will: Das politische Primat gegen das Primat der Automobilindustrie durchzusetzen. Innenstädte autofrei bzw. teils autofrei zu erklären. Strikte Abgasnormierungen einzufordern. So kopflos reagiert man, wenn man sich Zwänge auferlegen lässt. Wenn eine Bundesregierung, die gestern noch den Wettbewerb selbst in der Medizin als förderlich für unsere Gesellschaft hinstellte, plötzlich wie das ZK einer kommunistischen Partei Kostenfreiheit als gangbaren Weg deklariert, dann sollte man eines bleiben: Wachsam. Insofern ist nicht diese Kostenfreiheit überfällig, wie ich das neulich bei ÖkoLinX las, das der Bundesregierung beipflichtete, sondern etwas ganz anderes: Eine Finanzierung, die jeden mitnimmt, aber jeden so, wie er kann.