Halts Maul, du Opfaaa!

Wie es die AfD so genießt, sich in die Rolle des Opfers zu begeben. Die AfD? Natürlich, die auch. Ansonsten gilt aber: Sich als Opfer zu fühlen ist mittlerweile Zeitgeist. Man findet dieses Verhalten ständig und überall. Auch in Gefilden weitab der AfD.

Vor einigen Wochen wollte mir via Facebook jemand seine Sicht der Dinge zum »Sex-Vertrag« darlegen. Die Person postete und postete, ich bekam dauernd Meldungen, aber die Posts waren nicht lesbar. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz war da noch ganz frisch, es »wirkte« noch schlechter als jetzt. Da wurden ganze Kommentare offenbar vorab getilgt. Nach und nach konnte ich zwei der vielen Kommentare lesen, wenn auch verborgen. Facebook hatte die Kommentare einfach ohne Erklärung ins Verborgene geschoben. Dort ließ sich die Person bitter über uns neulandrebellen aus, erst würden wir solche Meinungsbeiträge einstellen und dann, wenn Kritik kommt, gnadenlos alles weglöschen. Mimimi. Schon wieder so ein Opfer – in der Rolle gefiel sich die Person offenbar gut.

Dieser an sich nichtige Vorfall zeigt eigentlich ganz gut, in welchem Zeitgeist wir uns manövriert haben. In einen, in dem sich Einzelpersonen und Gruppen in erster Instanz immer mit Vorliebe viktimisieren. Die Opferrolle ist ein Faktor bei der Imagegebung geworden. Der Blick auf ein Opfer wirkt immer gleich ganz anders, als der Blick auf jemanden, der sich nicht so gerne opfert. Wobei das Opfer keine stille Rolle einnimmt in diesem Diskurs. Es ist nicht zurückhaltend, sondern offensiv, ja teils sogar aggressiv, weil es das an ihm begangene Unrecht unbedingt laut artikulieren will.

Das sei »die Opferfalle« behauptet Daniele Giglioli in seiner gleichnamigen Kampfschrift. Darin thematisiert er die in heutiger Zeit verbreitete Lust, sich als Opfer zu sehen, was aber gleichzeitig eine politische Suche nach der Zukunft erschwert oder sogar ersetzt. Das Gefühl der Viktimisierung suggeriert eine Ohnmacht, die es eigentlich abzustellen gilt, sofern man als Subjekt der Geschichte gestalterisch werden möchte. Die Opferfalle macht wehrlos, wo politisch um Mitbestimmung und Veränderung gekämpft werden sollte.

Diese Haltung, die wir heute wirklich fast überall beobachten können, im politischen Diskurs (»Wir sind die Opfer der Globalisierung!«, »Die Linke ist bloß ein Kampagnenopfer!«) ebenso, wie im gesellschaftlichen Kontext (»Autofahrer sind die Melkkuh für alles!«, »Jungs dürfen nicht mal mehr sie selbst sein!«) oder auf persönlicher Ebene (»Er alleine hat die Beziehung ruiniert!«, »Ich will sofort drankommen, ich bin ein Notfall!«), ist fast zur Normalität geworden. Zum Benehmen einer ganzen Epoche, in der Verantwortungslosigkeit als ein ganz normaler menschlicher Akt begriffen wird, als der Preis der Individualität quasi.

Nur das Opfer, so glaubt man innerhalb dieser Kommunikationsstrategie, lenke die Aufmerksamkeit auf sich. Wer gelassen und als autonome Person oder Gruppe argumentiert, vorbringt oder hinweist, der könne schnell in Vergessenheit geraten – oder sich gar nicht erst Gehör verschaffen. Das Spiel mit ethischen Triggern aber, die Zurschaustellung des eigenen Opferstatus‘ zur Belegung moralischer Marker, verspricht eine Chance auf Wahrnehmung. Dabei muss man in der Opferrolle nicht mal auftreten, wie Psychologen Opfer kennenlernen. Nicht passiv, nicht leise, sondern durchaus derb, laut und oft auch vulgär. Man denke hierbei an die AfD und ihre Opferrolle als Außenseiter und Anwalt eines aussterbenden Volkes.



Der selbstbestimmte Mensch, der den Ausgang aus der Unmündigkeit sucht und findet: Der ist aus der Mode geraten, so scheint es. Jener Bürger also, der sich qua seines Verantwortungsbewusstseins definiert und auf dieser Grundlage Lebensentscheidungen trifft oder sich politisch engagiert, wird ersetzt durch das Opfer. Der durch seine eigene Viktimisierung Getriebene übernimmt das Kommando. Und mit ihm weicht der Gestaltungswille von der Agenda. Opfer gestalten nicht, sie machen sich selbst klein und wehrlos. Sie kultivieren Minderwertigkeitskomplexe und Selbsterniedrigung: Mit der Autonomie ist das nur schwer vereinbar.