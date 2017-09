Wie Linke Rechte stärken

Wenn die Engstirnigen aus der Welt von gestern auflaufen, setzt linker progressiver Geist Kontrapunkte. Was oft richtig ist, kann aber ins Gegenteil verkehren. Wie neulich in Freiburg, als ein Flüchtling, der zum Vergewaltiger und Mörder wurde, laute linke Fürsprache erhielt.

Verkaufsstrategisch dumm



Als vor etwas mehr als zwei Wochen Hussein K. in Freiburg vor Gericht stand, weil er sich erst an einer jungen Frau vergangen und sie dann getötet hatte, fanden sich vor der Toren des Gerichtsgebäudes einige AfD-Anhänger ein, die den Prozess als bittere Folge der Flüchtlingspolitik anmahnten. Das Häuflein instrumentalisierte das Verbrechen, um es pars pro toto allen Flüchtlingen anzuhängen. Ihnen gegenüber stand eine Gruppe von etwa 50 jungen Leuten, die skandierten: »Flüchtlinge bleiben, Rassisten vertreiben!«

Auch sie instrumentalisierten diesen Fall. Sie taten es als Gegenreaktion, als Zeichensetzung gegen die Engstirnigen – jemand muss ihnen ja entgegentreten. Ziemlich klar und nachvollziehbar, was hinter diesem Auftritt vor dem Gericht steckte. Taktisch klug war das allerdings nicht. Ausgerechnet einen Mordprozess als Staffage zu missbrauchen, bei dem ein Asylsuchender straffällig wurde, um anderen Asylsuchenden zuzurufen, sie dürften natürlich bleiben, mag in der profunderen Analyse zwar kein Widerspruch sein, muss allerdings auch »verkaufsstrategisch« überdacht werden. Mit so einem Auftritt nutzt man der Sache der Weltoffenheit nicht. Man bewirkt (mal wieder) das Gegenteil.

Mit einem Mörder pro Menschenrechte?



Bei den Menschen da draußen kommt bei einem solchen Auftritt doch nur an, dass man da auch einen Flüchtling verteidigt, der ins Land kam und jemanden vergewaltigt und ermordet hat. Man spürt, dass man die Menschenrechte mit jemanden in Verbindung bringt, der zwar selbige für sich in Anspruch nehmen möchte, aber wohl keinerlei Ambitionen hegte, diese Rechte auf seine Mitmenschen zu übertragen. Diese »verkaufsstrategisch« schlechte Positionierung für Menschenrechte und gegen nationale Isolation rückt die Gegendemonstranten in ein halbseidenes Licht, man könnte ihnen auch fehlende Pietät unterstellen, mangelndes Gespür, wann man was wie auf den Tisch bringen sollte. Am Ende profitiert nicht die Aufklärung von diesem Auftritt, sondern die Gegenaufklärung, die an diesem Tage als AfD-Grüppchen vor dem Gericht stand.

Denn es sind dann diese ablehnenden, isolationistischen, vor den Problemen unserer Zeit türmenden Brigaden, die von den Menschen zwar nicht als ganz großer geistiger Wurf gesehen werden, wohl aber als etwas vernünftiger als jene, die die Gegenseite vertreten. Dass man jemanden, der als Asylsuchender ins Land kam und derart auffiel, nämlich nicht unbedingt als Opfer stilisieren möchte: Das ist keine AfD-spezifische Masche, das ist nur allzu menschlich und auch nachvollziehbar. Dass dieses Gefühl in den eher linken Gegenreaktionen gar nicht zum Ausdruck kommt, dass es gewissermaßen als ein Atavismus behandelt wird, dem etwas Dummes anhaftet, ist ein massives Problem, das sich zum Imageproblem der Gegenseite des gesamtgesellschaftlichen Rechtsruckes entwickelt hat.

Linke Durchhalte- und Solidaritätsparolen: Die Konkurrenz freut sich!



Auch die progressiven Elemente der Gesellschaft, die aufgeklärten oder linken Kreise – oder wie auch immer man die nennen mag -, müssen sich gewissen Fragen stellen. Mit Auftritten wie jenem, der im Kielwasser eines Mordprozesses stattfand, stellt man sich allerdings nicht – man suggeriert den Menschen draußen, dass man lieber verdrängt. Dabei geht um zentrale Werte, um Sicherheit etwa oder um Gerechtigkeit – zwei Aspekte, die man nicht der AfD überlassen darf. Und vor allem, die man der AfD mit kontraproduktiven Aktionen nicht förmlich in die Hände spielen sollte. Flüchtlingsintegration ist ein wichtiges und – im Hinblick auf die globalen Geschehnisse – zeitgemäßes Bestreben. Man sollte sie aber nicht mit den Floskeln der Willkommenskultur begleiten, sondern konstruktiv und kritisch. Das bedeutet auch, die Fehlentwicklungen anzusprechen und die Probleme der ansässigen Menschen, seien sie auch noch so plump formuliert, nicht einfach nur als Nazigeschwätz abzutun.

Natürlich muss man auch darüber sprechen, wenn Flüchtlinge Gewalttaten begehen. Dabei geht es um Erklärung (z.B. Traumata) ebenso wie darum, dass man das nicht als Entschuldigung anbringen darf. Man sollte ferner auch mal fragen, wie man das als gerecht empfinden kann, dass jemand ins Land kommt, mordet und dann womöglich lebenslänglich mit anschließender Sicherheitsverwahrung weggesperrt wird, um so den Steuerzahler für viele Jahre zu belasten. Solche Fragen dürfen nicht den Rechtspopulisten überlassen werden. Man muss sich auch links stellen. Und man muss etwaige Lösungsansätze bieten, wie zum Beispiel: Bilaterale Verträge mit gewissen Herkunftsländern von Flüchtlingen, in denen geregelt wird, dass die hier von Gerichten festgesetzte Strafe auch dort akzeptiert wird, damit man einen Mörder eben nicht in seine Heimat abschiebt und in eine Freiheit entlässt, die er nicht haben sollte.



Die linke Auseinandersetzung mit den Folgen der Flüchtlingsaufnahme kann sich jedenfalls nicht darauf beschränken, dumpfe Durchhalteparolen zu postulieren und »edel sei der Mensch, hilfreich und gut« zu fordern. Das ist zu wenig. Das treibt die Menschen zur Konkurrenz.