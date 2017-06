Norbert Blüm im Interview: „Habt Ihr zu viel Geld?“

Norbert Blüm (CDU) ist nach wie vor in Kampfstimmung. Als Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung wurde er durch den Satz „Die Rente ist sicher“ berühmt. Im Interview mit den neulandrebellen sagt er, dass er nicht müde wird, den Satz zu erklären. Und dass er weiß, dass es bei der damit verbundenen Häme nicht um ihn, sondern um die Schwächung der gesetzlichen Rente geht.

Auch zur privaten Altersvorsorge hat Blüm eine Meinung. Er äußert sich zur Riester-Rente, zur Betriebsrente und spricht über die Frage, ob die Beitragsbemessungsgrenze abgemessen ist oder abgeschafft gehört. Nicht zuletzt steht die Frage im Raum, ob die gesetzliche Rentenversicherung durch die Einbeziehung von Berufsgruppen wie Beamte, Freiberufler und andere gestärkt werden könnte.

Und dann kommt noch das bedingungslose Grundeinkommen auf den Tisch. Kann es die Ungleichheit beheben? Trägt es zu einer spürbaren Verbesserung für alle bei? Ist es ein Modell, mit dem Blüm sich anfreunden kann?

Was fehlt? Blüms Verhältnis zur CDU. Die Partei hat sich seit seinen aktiven Zeit stark verändert, ein Arbeitnehmerflügel scheint nicht mehr vorhanden zu sein. An dieser Stelle zeigt Blüm sich emotional und ein wenig ratlos. Abschließend fragen wir, für welche Partei heute sein Herz schlagen würde, wäre er noch mal ein junger Mensch und hätte die freie Wahl, in welche Partei es ihn zieht.

Meine letzte Frage an Norbert Blüm drehte sich um die Autorisierung des Interviews. „Können Sie so bringen“, meinte Blüm schlicht. Das Angebot, ihm den Link zum fertigen Interview zu schicken, lehnte Blüm lächelnd ab: „Ich weiß ja, was ich gesagt habe, da brauch ich keine Link mehr. Aber ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit.“

Hier geht’s zum Telefongespräch mit Norbert Blüm:

