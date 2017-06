Deutschlands Warenhäuser wollen es haben wie ihre Konkurrenz aus dem Internet: Sie möchten auch am Sonntag die Tore öffnen. Gute Idee, solange nach dem Aufsperren nicht die Belegschaft zur Arbeit erscheinen muss.

Der Chef des KaDeWe möchte Waffengleichheit mit den Online-Händlern erlangen. 20 bis 30 Prozent der Händler im Internet würden nämlich ihre Umsätze an Sonntagen erzielen, behauptet er. Was der KaDeWe-Boss demgegenüber nicht genauer beleuchtete: Wann machen jene Händler denn dann weniger Umsätze, weil sich die Surfkundschaft wochentags als Laufkundschaft im Laden einfindet? Überhaupt haben wir es bei der Öffnung zur Sonntagsarbeit mit einem Forderung auf Grundlage eines theoretischen Irrtums zu tun, der sich hartnäckig hält in der Betriebswirtschaft: Nämlich mit der irrigen Annahme, dass Märkte unerschöpflich sind, wenn man sie nur bis zur völligen Barrierefreiheit liberalisiert. Ob denn nämlich die Kundschaft, die schon jetzt gezügelte Kauflaune im Bereich der Binnennachfrage zeigt, urplötzlich mehr konsumiert, weil sie nun auch am Sonntag den Verkäuferinnen und Verkäufern auf die Nerven gehen darf, ist wissenschaftlich nur unzureichend verifiziert. Die Empirie falsifiert doch Expansionsbestrebungen auf Grundlage der Lebensbeschleunigung eher.

Vielleicht sollten der KaDeWeler und seine Warenhauskollegen mal alternativ die Bezüge ihrer Angestellten erhöhen oder, falls sie es mal visionärer anpacken wollen, eine Initiative zur allgemeinen Lohnerhöhung mit den Gewerkschaften ins Leben rufen. Nicht auszuschließen, dass da auch etwas für die Warenhäuser abfällt und die Umsätze auch dadurch anziehen.

Immer dann, wenn ein Wirtschaftsfunktionär leise »Immer wieder sonntags« anstimmt, den bekannten Schlager der Deregulierung, den uns Cindy und ihr ächzender Bert als zeitloses Kulturgut der Siebzigerjahre schenkten, dann versucht man es mit Vergleichen, die das bedrohliche Szenario augenfällig machen sollen. Die Bilder, die man in uns hervorzurufen versucht, hinken dann zuweilen etwas. So wie mit dem Internet, dass sonntags arbeitet, während die Warenhäuser verwaisen.

Es mag schon stimmen, dass sonntags verstärkt Bestellungen bei Online-Händlern eingehen. Aber das Personalaufkommen, das diese Händler am letzten Tag der Woche haben, liegt gleich bei Null. Selbst bei Amazon wird nur in Ausnahmefällen am Sonntag gearbeitet. Darüber urteilten sogar schon deutsche Gerichte. Sie schlossen generelle Sonntagsarbeit beim wohl bekanntesten Online-Händler aus. Bei Internet-Kaufhäusern ist am Sonntag hinter den Kulissen auch Ruhetag. Jedenfalls regulär. Ausnahmen gibt es freilich immer. Montag ist allerdings der Tag, an dem man dort nacharbeitet. Wenn der KaDeWe-Chef Waffengleichheit will, dann bitte: Sperrt am Sonntag auf und lasst die Kundschaft flanieren. Dazu muss kein Mitarbeiter im Haus sein. Werter Kunde, nur gucken, nichts anfassen und einfach bloß einen Zettel mit Ihrer Bestellung hinterlassen, wir tüten es dann montags für Sie ein. Sie können natürlich auch unseren Online-Shop besuchen.



Aber die bittere Wahrheit liegt dann doch wohl darin, dass Warenhaus-Konzepte wie die des KaDeWe, Kaufhof oder Karstadt nicht mehr besonders zeitgemäß sind. Ihre Auswahl ist zwar groß, wirkt zuweilen aber beliebig und für einen Fachhandel gestaltet es sich dann doch zu unspeziell. Außerdem liegen Warenhäuser nach wie vor meist in Stadtzentren, die immer weniger frequentiert werden und kaum bis gar keine Parkmöglichkeiten für die Kundschaft bieten. Das sind echte Probleme, die die Warenhäuser tatsächlich haben. Unter der Woche. Aber auch sonntags. Es wird letztlich alles nicht besser, wenn man ein Strukturproblem als ein Flexibilitätsproblem ausgibt und sich keinen Ruhetag gönnt.