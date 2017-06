Altersarmut: Unser täglich Brot nimm uns heute

Wie passend! Die Bertelsmann-Stiftung hat mal wieder eine Studie herausgebracht. Es geht – einmal mehr – um die Altersarmut. Und die wird – ebenfalls einmal mehr – als wachsende Gefahr betrachtet. Schön, wenn das im Bundestagswahlkampf mal wieder aus der Schmuddelecke geholt wird. Nur blöd, dass es dorthin auch wieder verschoben wird. Und zwar noch vor dem Aufsteigen weißen Rauchs in Berlin, wenn Merkel wieder Kanzlerin wird.

Studien zur Altersarmut sind bei der Bertelsmann-Stiftung ein Dauerbrenner. Im Jahr 2015 gab‘s auch schon eine. Die ergab im Grunde nichts anderes als das Papier von 2017. Alleinstehende Frauen seien gefährdet. Aber auch Langzeitarbeitslose und Menschen ohne Ausbildung haben ein Problem mit der Armut. Ist das neu? Nein, natürlich nicht, es ist ein richtig alter Hut. Dass die Altersarmut seit Jahren steigt und weiterhin zulegen wird, hat etwas mit der wirtschaftlichen Lage der Menschen zu tun, damit, dass sie immer weniger verdienen, dass sie nicht mehr langfristig beschäftigt werden, damit, dass sie aus der Arbeitslosigkeit kaum noch herauskommen, und wenn, dann zu Bedingungen, die alles mögliche bewirken, aber sicher kein Ansparen von Geld, das später zu einer auskömmlichen Rente führt. Aber auch das ist ein alter Hut, und kaum jemand bei Verstand wüsste das nicht auch.

Doch was empfiehlt die Bertelsmann-Stiftung? Private Vorsorge! Ehrlich, kein Witz, die Stiftung ist der Meinung, dass die „Risikogruppen“ (in diesem Zusammenhang klingt das nicht zufällig nach einem „Die-Gruppe-die-für-uns-ein-Risiko-darstellt“) erstens besser in den Arbeitsmarkt integriert werden müssten (was immer genau damit gemeint sein mag). Und zweitens, dass diese ganze Nummer mit der privaten Vorsorge einfach nicht ausreiche. Weil

die zum Ausgleich geschaffenen Instrumente der privaten Altersvorsorge (aber) nicht die gewünschte Wirkung

entfalten. Das bedeutet? Mehr, mehr, mehr! Also, private Altersvorsorge. Und das bedeutet außerdem? Ihr bekloppten „Risikogruppen“, Ihr macht einfach zu wenig!

Widerspruch aus der Politik? Mitnichten! Die freut sich still und leise, dass sie selbst nicht der Verkünder ist.

Jeder ist seines Riesters Schmied, oder wie? Es ist wirklich nicht zu fassen! Als Lösung für die wachsende Altersarmut sollen jene, die davon betroffen sind, sich die letzten Taler aus dem Portemonnaie ziehen und es in die private Vorsorge stecken. Das ist nur recht und billig, sind sie doch sowieso schon „Risikogruppen“, und mit Risiken hat man nur ungern was zu tun. Das dürfte auch die freuen, die nicht alleinstehende Frauen, Menschen ohne Ausbildung oder Langzeitarbeitslose sind. Für die heißt es: durchatmen, sind sie doch nicht betroffen vom Problem der Altersarmut.

Stimmt doch, oder?

Nein, stimmt eher nicht, denn die Zahl derer, die im Alter arm sein werden, wächst. Weil die „Risikogruppe“ wächst. Oder, anders, formuliert: die Möglichkeiten schrumpfen. Die Schere zwischen Armen und Reichen wird immer schärfer, sie schneidet längst auch dort, wo vor ein paar Jahren noch alles bestens war. Und wer sich heute private Vorsorge noch leisten kann, darf sich ganz sicher nicht entspannt zurücklehnen und sich über seine ausufernde Vernunft freuen. Er tut stattdessen gut daran, sich die Zahlen im Laufe der Jahre genau anzusehen. Denn es ist gut möglich, dass er irgendwann feststellt, etwas verpasst zu haben. Nämlich den Zeitpunkt, an dem er vom verantwortungsbewussten Selbstversorger zur „Risikogruppe“ wird. Denn das geht schneller als in Euro in einem Gully verschwindet.

Dank der Bertelsmann-Stiftung wissen wir jetzt auf jeden Fall, woher die Altersarmut kommt. Von den Armen. Und wir wissen, was dagegen gemacht werden muss. Mehr Kohle in die Versicherungswirtschaft pumpen. Und – ganz wichtig – wir wissen, wer weder für Altersarmut verantwortlich ist noch dagegen etwas unternehmen muss. Der Staat.

Praktisch ist das ja schon. Auch wenn ich das Gefühl habe, schon mal subtiler verarscht worden zu sein.