Von der Alternativlosigkeit zur Alternative

Schon vor sechs Jahren sprach Colin Crouch vom »befremdlichen Überleben des Neoliberalismus«. Und zwar nach der Krise des Finanzkapitalismus. Dass nun ausgerechnet Macron gegen Le Pen ins Stechen ging macht deutlich, dass die einstige Alternativlosigkeit sich als Alternative in Stellung gebracht hat.

Von der Linken könnte man behaupten, dass sie mitten in der Krise in der Krise steckt. Jedenfalls dann, wenn man sie als Gegenspieler des Neoliberalismus ins Geschehen einordnet. Was man durchaus kann, denn das, was wir in Europa als Neoliberalismus bezeichnen, heißt in den Vereinigten Staaten unter anderem New Right und die ökonomische Ausrichtung wird als Programm des Neoconservatism deklariert. Diese rechte Wirtschaftspolitik, die bestimmte Bevölkerungs- und Gesellschaftsgruppen über Marktprozesse diskriminiert, hat jedenfalls die Gesellschaften Europas nachhaltig verändert. Deregulierte Märkte, privatisierte Gewinne und sozialisierte Schulden haben die europäischen Staaten innen wie außen einem Korrosionsprozess unterworfen.

Eigentlich ist die Sache doch klar. Was einem schadet, davon wendet man sich ab. Man versucht etwas anderes. Hier käme die Linke als Alternativkurs ins Spiel. Die Abkehr von der neoliberalen Agenda wäre Formsache, sie ließe sich nicht aufhalten. Eigentlich! Dem ist aber gar nicht so. Den Spin-Doctors und PR-Abteilungen ist es gelungen, das neoliberale Konzept zu einer Alternative zu machen, um die Konfusion unserer Zeit wieder in Ordnung zu verwandeln.

Kaum zehn Jahre, nachdem es innerhalb der Bevölkerungen der westlichen Länder einen breiten Konsens gab, dass sich der Kapitalismus (womit eigentlich der Finanzkapitalismus gemeint war) erledigt habe, bringen dieselben Bevölkerungen Politiker mit neoliberaler Agenda in Stellung, von denen sie sich erhoffen, dass die sie vor etwaigen Verwerfungen und Abstiegsszenarien bewahren. Exemplarisch ist hierbei das Beispiel des Emmanuel Macron, der einem Land an die Spitze gestellt wurde, in dem es an Teilhabe für viele Bevölkerungsgruppen mangelt und dem er verspricht, mit Sparmaßnahmen eine Verbesserung dieses Missstandes zu bewirken. Frankreich benötigte Alternativen und wird nun mit kalkulierter Alternativlosigkeit abgespeist. Die neoliberale Agenda ist hier also nicht mehr Teil des Problems, sondern zum Problemlöser stilisiert worden. Die Linke hingegen schaut in die Röhre.

Es ist ohne Zweifel ein befremdliches Überleben, das der Neoliberalismus da zeigt. Ganz so wie es der deutschen Titel eines Buches von Colin Crouch genannt hat. Selbst Habermas und Stiglitz waren noch zwei Jahre vor dem Erscheinen dieses Buches zu der Ansicht gekommen, dass das Ende des Neoliberalismus unmittelbar bevorstehe. Der neoliberalen Agenda ist es allerdings abermals gelungen, sich die Deutungshoheit über Sprache und ökonomische Marschpläne zu sichern, etwaige Umverteilungsalternativen auszustechen. Des Neoliberalismus‘ eigene Kreatur, der Rechtsruck in Europa, kommt ihm dabei zur Hilfe. Er wurde nämlich durchgehend nicht als Ursache dieser Entwicklung gezeichnet, man betrachtete diese Entwicklung eher wie so einen plötzlichen Betriebsunfall, den keiner so recht erklären könne und den man simplifizierend als Produkt der allgemeinen Verblödung behandeln sollte. Weil der Neoliberalismus ja nichts mit der Sache zu tun, weil er zum Beispiel nicht Massen von Unzufriedenen in die Arme einer Le Pen getrieben habe, könne man ihn ja auch als Gegenentwurf zum Rechtsruck in Position bringen und ihn als letzte Rettung feiern lassen.

Noch immer dominieren neoliberale Vorstellungen die Redaktionsstuben. Man gibt sie als Artikel und Meinungsbeiträge parolengleich heraus. Deutet um, nennt Macron plötzlich einen »Linksliberalen«, weil das als Antipode zur rechten Kontrahentin gerade schön passt, Pluralismus simuliert und labelt überhaupt immer genau so, dass das neoliberale Konzept als letzte Bastion vor der Verrohung und dem Untergang wegkommt. Es ist alles so konzipiert, das am Ende genau das rauskommt, was mir eine Grünenwählerin als ihre Erkenntnis mitteilte: Sie wähle nun nämlich mal Merkel, einfach um gegen die AfD ein Zeichen zu setzen und die Demokratie zu stärken.

Der Linken ist es tatsächlich nicht gelungen, aus den sozialen Krisenherden der letzten zwei Jahrzehnte Kapital zu schlagen. Nicht mal die kurzzeitige Kapitalismusfeindlichkeit hat zu einer linken Renaissance geführt, auch wenn vor einigen Jahren noch viele Kommentatoren aus dem konservativen Lager von dem Linksruck und einem neuen Sozialismus gewarnt haben. Dass sie jetzt so wenig warnen, kann man nicht als Zufall bewerten. Man hat wohl erkannt, dass die Malaise gar nicht grob genug sein kann, der Neoliberalismus lässt sich immer wieder neu in Stellung bringen, wenn seine Gegenspieler nur widerlich genug aussehen.

Natürlich liegt es an der medialen Potenz, die die Neoliberalen besitzen, dass der Linken so leicht das Wasser in jenen Zeiten abzugraben ist, in denen sie eigentlich punkten müssten. Aber natürlich hat auch die internationale Linke über Jahrzehnte Fehler begangen und Unterlassungen betrieben. Angefangen bei der eigenen Zerstrittenheit, beim kultig gepflegten Avantgardismus, der Bewertung der Welt in Kategorien des 19. Jahrhunderts und bei Zugeständnissen wie jenen, einen dritten Weg im Form von Agenden wie jener namens 2010 installieren zu wollen. Über das Versagen der Linken werden wir unbedingt noch sprechen müssen.



Auch damals, als man in Europa angeblich den Druck der Neocons mit einem Kompromiss mindern wollte, im Schröder-Blair-Papier formulierte, wie man eine moderne Linke positionieren kann, schlich sich der Neoliberalismus als Alternative zum Thatcherism ins Geschehen. Er nannte sich in Deutschland Agenda 2010 und sollte das Land fit machen und seine Bürger vor dem sozialen Kahlschlag behüten. Wir wissen ja, wie es kam. Emmanuel Macron ist die Agenda 2010 im Frankreich unserer Zeit.