Jetzt erst rechts

Die Sozialdemokraten müssten nun endgültig umdenken, liest man zuweilen. Sie müssen wieder sozialdemokratisch werden, wollen sie die Bundestagswahl noch gewinnen. Kommt jetzt der Linksruck? Nein, das Gegenteil wird geschehen.

Nach der dritten Niederlage der 100-Prozent-Schulz-SPD bei einer Landtagswahl in Folge, steht für viele Menschen da draußen fest: Die Sozialdemokratie – sie muss genau das wieder werden. Die Stimmengewirr zum Thema birgt hierbei verschiedene Ansätze. Die einen versuchen es mit Zuversicht: Jetzt wird ein Ruck durch die Partei gehen, denn nun bleibt nichts mehr als die Einsicht. Andere üben sich indes im Konjunktiv: Sie müsste nun, könnte vielleicht, würde dann. Schulz selbst erklärte nach dem Triple, dass er sich ja auch als GroKo-Kanzler in die Verantwortung stehlen würde. Das hat man vorher zwar schon befürchtet, offen thematisiert hat er es allerdings nicht. Man wollte ja den Wechsel inszenieren.

Schulz GroKo-Einsichten muss man wahrscheinlich als die letzten Ausflüchte kurz vor dem Ende aller Hoffnungen begreifen. Es ist der letzte Versuch, sich nochmal nach der ersten Geige zu strecken. Die Erkenntnis reift aber auch schon bei den Sozis – aller Berauschungen der letzten Wochen zum Trotz. Zahlen machen nüchtern. Und bei den Prognosen, die exakt so aussahen wie vor einigen Monaten, als Gabriel noch die große Nummer seiner Partei war, bringen wieder Ordnung in die Aufbruchstimmung. Für sachthematische Erkenntnisse wird da innerhalb der SPD kaum noch Raum sein – wahltaktische Überlegungen übernehmen von jetzt ab das Primat.

Dass man Juniorpartner bleiben möchte, wird zur Erkenntnis der letzten Wochen und damit zur Ultima Ratio der Partei. Als solcher muss man sich anbiedern, muss die FDP ausstechen, die zum Thema werden könnte, wenn es die AfD wider Erwarten nicht ins Parlament schafft. Insofern ist für die Sozialdemokraten eine AfD im Bundestag eine gute Sache. Was für eine traurige Nachricht für eben jenen Herrn Schulz, der noch vor einigen Monaten einen moralischen Feldzug gegen die neuen Rechten in Aussicht stellte, ohne freilich eine Nachfragepolitik zur Entspannung der Lage anzubieten. Nun muss er fast froh sein, wenn es die AfD schafft. Eigentlich steht die Schulz-SPD schon hier vor den Scherben ihrer »Mobilisierung durch Inhaltslosigkeit«.



Ein Linksruck ist natürlich jetzt keine Alternative mehr. Schließlich will man ja dem Senior auch gefallen. Die ohnehin mehr als zögerlichen Angebote an ein dezent linkes Publikum sind damit endgültig Makulatur. Wer nun glaubt, die SPD würde aufgrund der prognostizierten Arithmetik doch noch Facetten einer Nachfrageökonomie ins Gespräch bringen, der täuscht gewaltig. Die Genossen wissen sehr genau, dass der Zauber der letzten Wochen vorbei ist. Jetzt sondieren sie. Und so muss man sich benehmen. Jetzt erst rechts!