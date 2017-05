Die Mad Men und der Mad Man

Netflix hat jetzt eine Serie über Donald Trumps Sozialisierung im Angebot. Gemeint ist die Serie »Mad Men«, die von 2007 bis 2015 beim US-amerikanischen Fernsehsender AMC lief. Die dort gezeigten Sixties geben Auskunft über Trumpland.

»Mad Men« wurden in den Sechzigern die Kreativen in der Werbebranche Manhattans genannt. In diesem Milieu spielt die Serie. Weiße Männer im besten Alter sahnen ab. Sie verdienen gut, leisten sich viel, halten sich Haus und Frau, die Aufstiegschancen scheinen unendlich. Es sind die goldenen Nachkriegsjahre. Ex-Soldaten – sofern sie weißer Hautfarbe sind – haben sich per Stipendium in der gesellschaftlichen Mitte eingerichtet und machen sich auf, Lohnsegment für Lohnsegment nach oben zu rücken. Sie rauchen und trinken fast den ganzen Tag, entwerfen zwischendrin Slogans und Jingels und jeder Rock, der es mit sich machen lässt, wird heruntergerafft und auf Inhalt geprüft. Frauen sind grundsätzlich Sweeties oder Sweethearts – und alle Frauen nehmen das umschmeichelt so hin.

Wir haben es hier mit den Masters of the Universe zu tun, mit dem weißen Amerika der Männer, das sich nach dem Zweiten Weltkrieg in einer Wirtschaft wiederfand, in der es für sie recht einfach war Tritt zu fassen. Das Idyll trügt natürlich. Die Vorstadtharmonie ist eine Hölle. Hinter der Fassade wird der Preis für den Überlegenheitskult rauchender, saufender, heterostolzer, sich mit jeder Frau verlustierender Männer bezahlt. Das Zugeknöpfte, Unausgesprochene lastet auf der gesamten Gesellschaft. Verstockt und verlogen sind das die Jahre, in denen America great war. Als Weltmacht und als Arbeitsmarkt.

Wer sich die Serie heute anschaut, der erkennt die Parallelen zu Trumpland. Natürlich sind die heutigen USA völlig anders als sie es in den Sixties waren. Aber diese Welt der weißen Männer, so scheint es wenn man Trump und seinen Anhängern so zuhört, die vermissen sie, die hätten sie gerne zurück. Der US-amerikanische Soziologe Michael Kimmel sprach schon weit vor Trump davon, dass die USA vom Zorn übermannt wird – im wahrsten Sinne des Wortes. In den »Angry White Men« brodelt es laut Kimmel nämlich, weil Frauen, Schwarze und Homosexuelle wenigstens in der Theorie (und ganz sicher auch in Ansätzen der Praxis) gleichberechtigt seien. Diese Gleichstellung halten sie für die Ursache ihres Niedergangs. Der weiße Heteromann könne eben nicht mehr sein Leben inszenieren, wie es die »Mad Men« taten. Einer Frau in den Arsch kneifen, Schwulenwitze reißen und den schwarzen Liftboy anschnauzen: Diese Zeiten sind insofern vorbei, dass man das alles nicht unkommentiert oder gar ungestraft tun kann. Die zornigen weißen Kerle möchten daher die politische Deutungshoheit im Lande zurückhaben. Mit Trump scheint das gelungen zu sein.

Denn dieser Donald Trump, Sohn eines New Yorker Immobilienunternehmers, war ein Teenager und junger Mann, als Amerika genau so war, wie es in »Mad Men« beschrieben wird. Außerdem hatte der heutige US-Präsident in seinen Jugendjahren tatsächlich dort zu tun, wo diese verrückten Männer tätig waren: In Manhattan. Man kann sagen, dass die Ära der »Mad Men« und die Sozialisierungszeit des Knaben Trump zeitlich und räumlich übereinstimmen. Dort holte er sich seine Prägung für das weitere Leben ab. Walter Niederberger schreibt in seiner Analyse zur aktuellen USA, dass Donald Trump, der selbsternannte Dealmaker, bis heute glaubt, Deals würden so ablaufen müssen, wie man es in Manhatten, in diesem Mikrokosmos reicher weißer Männer eingerichtet hat: Nicht als Ausgleich zwischen Verhandlungspartnern, sondern als einseitige krumme Tour, die der gewiefte Geschäftsmann von der Gegenseite erpresst.

Wenn man das Verhalten und die Rhetorik Donald Trump beäugt, wird tatsächlich ziemlich deutlich, wohin der Mann will. Seine Zukunftsperspektiven für das Land sind in Wahrheit eine Reminiszenz, ein kalkulierter Rückschritt in die Sixties. In ihnen sollen die zornigen weißen Männer wieder verrückte Kerle sein dürfen, die sich alles erlauben können. Frauen sind da dann abgemeldet, Schwarze und Hispanics werden nur zu niederen Aufgaben benötigt und Homosexualität wird durch einen Männlichkeitskult ersetzt, wie wir ihn schon heute als Kraftmeierei bei Mister Trump beobachten können. Ob in diesem America great again die Kerle dann rauchen und trinken, müssen die Männer selbst entscheiden. Trump tut jedenfalls beides nicht, wie man hört.



Das ist den neurechten Movements in der westlichen Welt gemein. Sie verkaufen ihr regressives Element als etwas Progressives. Nur Donald Trump ist der einzige dieser Regressiven, dem man eine ganze Serie zu seiner Vorstellungen von Amerika an die Seite stellen kann. Und da sie tatsächlich mehr als sehenswert ist, empfiehlt es sich an dieser Stelle zu sagen: Gucken! Wer die heutigen Vereinigten Staaten verstehen will, sollte mal in die Sixties zappen.