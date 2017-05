Die Internationale der Globalisierungsverlierer

Die Globalisierungsverlierer des Westens wählen Neorassisten, die der muslimischen Welt jubeln Neofanatikern zu. Aber die Würdelosigkeit der kannibalistischen Weltordnung (Ziegler) ist weiter unantastbar.

Blicken wir auf unsere Gegenwart, so erkennen wir Entwicklungen, die wir in unserer »zeitgenössischen Gefangenschaft« gerne mal als voneinander isolierte Geschehnisse deklarieren. Die Nationalisierung der westlichen Staaten zum Beispiel, die bewerten wir als Entwicklungen, die uns auseinandertreiben. Und zu allem Übel kommt auch noch islamistischer Terror hinzu. Als hätten wir nicht genug Probleme. Blickt man in einigen Jahrzehnten zurück, so könnte man allerdings die letzten Jahre zusammenfassend als Epoche sich formierender Globalisierungsverlierer kategorisieren. Als Jahre, in denen kulturübergreifend der Unmut der ökonomisch Dominierten gegen die Dominierenden zur Sprache kam. Wie diese Epoche endet, darüber wissen wir noch nichts. So wie die Zeichen jedoch stehen, muss man befürchten: Das Heer der Verlierer wird wohl nicht dezimiert.

Natürlich ist es etwas vereinfachend, wenn man schreibt, dass viele in der muslimischen Welt, die etwaigen Terroristen einen Status als Märtyrer zuerkennen und die Wähler von Rechtsalternativen und postfaktischen Regressiven im Westen, letztlich von denselben Motiven geleitet werden. Sie stehen am Ende der ökonomischen Nahrungskette, eines Systems, das sich als Wirtschaft von Kannibalen gestaltete, wie Jean Ziegler unsere Weltordnung umschreibt. Der Kurs der Weltwirtschaft dreht nun seit Jahren den Hahn in puncto Sozialpolitik ab, Entwicklungsgelder werden gekürzt und Militäreinsätze zur Ressourcensicherung bringen die Bevölkerungen auf seltenen Erden an den Rand ihrer Überlebensfähigkeit. Nun ist der Globalisierungsverlierer, der mit wutverzerrter Fratze auf die Straße tritt, auch im reichen Westen angelangt. Er ist der größte Exportschlager der Globalisierung.

Nur versteht er sich leider nicht als Internationalist. Der Internationalen der Globalisierungsverlierer gelingt es nicht sich zu formieren, weil die Verlierer gegeneinander in Stellung gebracht werden und weil sich die herrschende ökonomische Lehre nicht in der Einsicht übt, national und international Schieflagen verursacht zu haben, sondern sich listig als Ausweg aus dem Dilemma anbiedert. Statt den Neoliberalismus zu überdenken, statt wieder neu in sozialpolitischen Konstellationen zu wirken, macht man einfach so weiter und verschärft die Leitlinien der Agenda mehr und mehr. Die Rechtsalternativen im Westen versammeln die Verlierer der Transformationsprozesse um sich, schreiben sich paradoxerweise die neoliberale Agenda ins Programm und versprechen so Verbesserung.

Natürlich sprechen die Verantwortlichen in unseren Gefilden davon, dass man die Entwicklungen anpacken muss. Rechtsruck und Terrorismus gelten als die größten Herausforderungen der nächsten Jahre. Nun müsse man liefern. Jetzt gelte es die Leute zurückzuholen, sie wieder einzufangen. Aber mehr als Durchhalteparolen und moralische Imperative hört man selten. Die ökonomische Marschroute bleibt erhalten. Zwar mäandert die manchmal ein wenig, aber wohin man will, das steht fest und wird auch nicht überdacht. Die globale Wettbewerbsgesellschaft, die jeden frisst, der sich in ihr keine Stelle sichert, der in ihr keinen Nutzen findet, wird nicht neu überdacht. Nicht mal Millionen, ja nicht mal Milliarden von Globalisierungsverlierern auf allen Kontinenten überzeugen, das Primat des Libertären zu regulieren.



Proletarier sind wir alle schon lange nicht mehr. Daher brauchen wir moderne Parolen: Globalisierungsverlierer aller Länder, vereinigt euch! Denn ob nun AfD-, Le Pen-, Wilders- oder Trump-Wähler oder aber erzürnte Menschen im Mittleren Osten, die europäische Flaggen anzünden und den Anschlag auf ein westliches Ziel feiern: Diese Leute gilt es für richtige Alternativen zum herrschenden Kurs zu gewinnen. Nicht sie sind das Problem. Das Problem sind die, die sich jetzt als Alternative zum Rechtsruck anbieten: Die Apologeten der neoliberalen Agenda.