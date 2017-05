100 Prozent Pazifismus: Die richtige Einstellung oder nicht mehr zeitgemäß?

Ist die vollständige Ablehnung an militärischen Einsätzen noch zeitgemäß? War sie es je? Oder gibt es Situationen, wo das Wegschauen nicht vertretbar ist? Und wenn ja, welche sind oder wären das? Nach dem Artikel „ Pazifismus [lat.], von pax, »Frieden«, und facere, »machen, schaffen« “ von Roberto J. De Lapuente wurde unter dem Beitrag kontrovers diskutiert, was der Autor mit seinem Text aussagen wollte.

