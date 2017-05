Pazifismus [lat.], von pax, »Frieden«, und facere, »machen, schaffen«

Der Nachfolger von Kapitän Schwandt hat vor einigen Wochen Position bezogen: Für das Fake-Motiv, dafür mit Trump Bomben auf Assad zu werfen. Und gegen linken Pazifismus, den er für ein Arschloch hält. Mit fast nichts liegt er richtig in dieser speziellen Einschätzung. Grundsätzlich stimmt es aber: Pazifismus ist mehr als Friedfertigkeit.

Zeit meines politisch bewussten Lebens habe ich mich als Pazifist wahrgenommen. Ich war der Ansicht, dass Gewalt nie eine Lösung in sich trägt, die nachhaltig sein könnte. Was heißt eigentlich, dass ich der Ansicht war? Im Grunde sehe ich es noch immer so. Nur mit Abstrichen. Die globale Lage bringt einen nun mal zum Nachdenken. Ist der Pazifismus, den wir heute beobachten, nicht die einfachste aller Lösungen? Ja, ist er nicht sogar Unverantwortlichkeit? Ist er nicht auch ignoranter Isolationismus, der mit dem Konzept von Rechtspopulisten mehr gemein hat, als es einer aufgeklärten Linken lieb sein kann?

Als man zum Beispiel den Kurden Gewehre lieferte, da schlug meine pazifistische Natur durch. Ich hielt es für unhaltbar. Einerseits. Andererseits war mir klar, dass man mit frommen Sprüchen und Ratschlägen, mit »Nie wieder Krieg!«-Lichterketten in europäischen Großstädten und Gewaltlosigkeit keine Hilfestellung für Menschen sein kann, die der Gefahr ihrer Häscher ausgesetzt sind. Ob da eine Waffenlieferung ein adäquates Mittel wäre, bezweifelte ich. Aber ein grundsätzliches Bekenntnis zum Gewaltverzicht hielt ich für Themenverfehlung. Ich bin Pazifist in meiner Haltung, aber ich würde niemals die andere Wange hinhalten. Das mag als jesuanische Botschaft funktionieren, ist aber nicht mein Lebensgefühl und schon gar keine politische Grundhaltung, mit der man das Zusammenleben hienieden regeln könnte. Hier sprechen wir von Würde. Überhaupt ist das moralinsaure Romantik, die nicht mehr greift, wenn man sich wehren muss, um überleben zu können.

Um Moral gehe es ohnehin schon lange nicht mehr, sagte Hagen Rether mal in einem Bühnenprogramm. Moral sei von oben diktiert, von einer übernatürlichen Gestalt zum Beispiel. Das Gegenteil von Moral sei für ihn Verantwortung. An der Stelle schoss mir Toller in den Kopf. »Das Absolut-Gute, das Paradies auf Erden«, sei ein Ideal, das in der Wirklichkeit keinen Bestand habe, schrieb er. Monika Maron formulierte das künstlerische Motto Tollers in »Stille Zeile Sechs« wie folgt: »Muss der Handelnde schuldig werden, immer und immer? Oder, wenn er nicht schuldig werden will, untergehen?« Dieser Zweifel zwischen Ideal und Pragmatismus trieb den Revolutionär an. Wer Verantwortung übernimmt, zumal politische, der macht sich zuweilen schuldig, lässt sich daraus destillieren. Wenn er unterlässt, geht er vielleicht unter – und ich spüre dieser Tage durchaus: Auch Unterlassung kann Schuld verursachen.

Einen »naiven Humanismus« nannte Willy Brandt diese Haltung in seiner Rede anlässlich des Friedensnobelpreises 1971. Und weiter sagte er damals: »Der Frieden ist so wenig wie die Freiheit ein Urzustand, den wir vorfinden: Wir müssen ihn machen, im wahrsten Sinne des Wortes.« Pazifismus ist dem Wortursprung nach nicht Gewaltlosigkeit in jeder Lage, sondern die Herstellung derselbigen (pax, der Frieden; facere, machen). Peacekeeping und Pazifismus meinen begrifflich jedenfalls dasselbe. Als junger Mann schwärmte Brandt noch für von Suttners Roman »Die Waffen nieder!«, aber später diktierte ihm die Welt ein Verantwortungsgefühl auf, dass ihn lehrte, dass Frieden nicht der Normalzustand ist; man muss ihn manchmal erzwingen. Auch wenn man von seinem Ideal – und hier sind wir wieder bei Toller – abgehen muss.

Wir sehen als Linke heute zu und wollen »uns raushalten«, weil Waffeneinsatz unmoralisch ist. Aber ist das nicht dieselbe isolationistische Haltung gegenüber den Ereignissen in der Welt, die AfD und Konsorten predigen? Pazifismus fühlt sich gut an, aber man sollte nicht jedes erwirkte Völkerrechtsmandat generell mit »Nie wieder Krieg!«-Rufen ideologisch abwerten. Denn die Vereinten Nationen gehören gestärkt, wenn überhaupt militärischer Einsatz, dann nur durch sie und unter ihrer Beobachtung. Und auf keinen Fall Bombenkrieg aus der Luft. Wenn man meint, dass der Frieden nur noch durch Militanz herstellbar ist, dann liegt es in der Verantwortung, keine ökonomische Kriegsführung aus der Luft zu führen, sondern gezielt einzugreifen am Boden.

Das Bombardement von Landstrichen ohne Mandat, wie das zuletzt als Kriegsbeitrag ständig geschehen ist, sollte jedenfalls absolut keine Lösung sein dürfen. Und ganz generell, ohne jetzt Syrien zu meinen, sollte sich vor allem die Linke mit dem Thema Pazifismus tiefergehend beschäftigen. Friedenspolitik machen: Das ist links. Wegschauen: Das ist es eher nicht. Schwandts Nachfolger hatte in seinem Kommentar nicht recht, weil er emotional auf vielleicht falsche Prämissen baute und weil er ein Eingreifen aus der Luft mit Friedenspolitik verwechselte. Aber er hat mit einer anderen Sache recht: Man geht links des Mainstreams zu leichtfertig mit globaler Verantwortung um.



Vielleicht sollte man als Linker sogar für eine Intervention in Syrien sein. Die muss dann unter völlig anderen Prämissen geschehen. Mit »naivem Humanismus« (Brandt) wird sich die Situation für die Menschen in dieser Region wohl kaum verbessern.