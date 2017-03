Barbaren und andere Menschenfresser

Die Beiträge in den konservativen Blättern haben was von Tacitus. Nur andersherum. Sie sind Antitacitusse, die ihr Germania zwar auch loben, aber damit andere Absichten hegen als der alte Römer.

Nehmen wir doch nur mal Reinhard Müller, nehmen wir seinen Text aus der FAZ. Er sieht in seinem »Kommentar zur Türkei und Trump« die unabhängige Justiz in der Türkei in Gefahr. In einem anderen Maßstab sorgt er sich auch um die amerikanische Justiz. Seine Sorgen in allen Ehren, berechtigt ist sie allemal: Aber weiß der Mann eigentlich, dass er in einem Land lebt, in dem Staatsanwälte in Fällen mit politischer Dimension den Justizministerien meldungspflichtig sind? Weiß er, dass Staatsjuristen unter der Kuratel der Landesjustizminister stehen und weisungsgebunden agieren?

Wer in Deutschland vor Gericht geht, weil er im Clinch mit seinem Nachbarn liegt, der hat gemeinhin mit guten Argumenten auch gute Chancen. Da ist alles im Butter. Aber sobald ein politischer Faktor hineinspielt, und so ein politischer Faktor kann mannigfaltige Erscheinungen haben, wird es schwierig – auch mit guten Argumenten. Es reicht zum Beispiel schon, wenn jemand unternehmerische Steuerhinterziehung im großen Stil der Staatsanwaltschaft zur Kenntnis bringt, damit diese den Justizminister Meldung macht. Und ab da ist die juristische Unabhängigkeit mindestens gefährdet. In Bayern soll es hin und wieder schon als politische Dimension gelten, wenn ein Parteispezl mit überhöhter Geschwindigkeit und leicht alkoholisiert von der Polizei erwischt wurde – da kriegt der Parteispezl im Justizministerium gleich Meldung und alles geht seiner Wege. Oder besser gesagt: Geht keiner Wege.

Dass der NSU-Prozess so eine Farce ist, hat ganz sicherlich viele Dimensionen. Die Angelegenheit ist ja auch ein komplexes Geflecht. Dass diese Geschichte aber wie Stillstand aussieht, hat ganz wesentlich damit zu tun, dass der Staatsanwaltschaft die Hände gebunden sind, wenn Justizministers das so anweisen. Ergebnisoffenheit ist da nicht gefordert. Wer als Staatsjurist befördert werden will, passt sich an und hält seine Neugier in Zaum.

Aber davon keine Rede bei Müller. Die abhängige Justiz im Ausland bereitet ihm Bauchschmerzen. Die Justiz in dem Land, in dem er lebt, die hält er aus der Sache heraus. Und das als Journalist im schönen Hessen mit seinen unschönen Justizskandalen. Das hat natürlich einen Grund: Er braucht die Fremde als Instrument zur inneren Befriedung, als Erbauungssujet, um seinen Lesern ein wohliges Gefühl darüber zu vermitteln, dass in diesem Land alles ausgezeichnet läuft, dass es ferner keine strukturellen Ungerechtigkeiten und Unrechte gibt. Dieser Blick in die Fremde ist gewissermaßen eine Introspektive in die Verdrängungsmechanismen des deutschen Wesens. Und von solchen Versuchen gibt es viele in der konservativen Presse.

Solche publizistischen Erzeugnisse sind die von Antitacitussen. Der römische Tacitus, so jedenfalls hat man ihm zuweilen unterstellt – vielleicht nicht ganz richtig, wer weiß -, hat in seiner Germania die Völkerschaften jenseits des Rheins und der Donau ein wenig geschönt und idealisiert skizziert. Vermutlich wollte er seinen dekadenten Landsleuten so den Spiegel vorhalten. Was Rousseau Jahrhunderte später als den edlen Wilden präsentierte, dieses Stereotyp des ursprünglichen Menschen, das so viele Generationen (auch Linke) geprägt und auf eine falsche Fährte gelotst hat: Bei Tacitus kam er schon vor als Idealtypus. Das war neu, denn die Griechen hatten noch alle jenseits Griechenlands als Barbaren und Menschenfresser angesehen. Dass da was Edles schlummern könnte, kam ihnen eher nicht in den Sinn. Der hellenistische Internationalismus kam dann bezeichnenderweise auch unter einem Makedonen über die damals bekannte Welt.



Heute liest man wieder viel vom Idealwert der Nachgermanen. Da sind die Schreiber solcher Elaborate ganz bei Tacitus. Aber sie tun es nicht, um der eigenen Dekadenz etwas als Gegenentwurf vorzusetzen: Sie tun es, um sich selbst zu adeln, sich mit dem Schlechten in der Welt als die Guten zu definieren. Denn wenn man den Holzweg der Anderen betitelt, merkt man vielleicht gar nicht mehr, dass jeder eigene Schritt klingt wie auf Holz geklopft. Was das betrifft, sind sie das Gegenteil von Tacitus. Da sind sie ein bisschen so wie die alten Griechen. Alle anderen sind die Barbaren. Auch die neuen Griechen, diese Kreditfresser. Wenn es die und andere nicht gäbe, Mannomann, man würde Deutschland am Ende nicht glauben, dass es die zivilisatorische Krone darstellt.