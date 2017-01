Sich einen von dem Palmer wedeln

Herr Palmer hat großes Glück. Er kann sich bewegen. Selbst auf dem Fahrrad hat man ihn schon gesehen. Und seine Arme sind lang genug, um bei sich unter der Gürtellinie zu nesteln. Das ist leider nicht jedem beschieden. Der Geist wäre auch bei solchen Menschen willig, aber ihr Fleisch ist schwach. Oder einfach nur zu kurz gewachsen.

Aus der Warte des gesunden und beweglichen Menschen heraus, ist es eine Leistung großer Arroganz, ein solches Thema wie die Sexualbegleitung in die Schmuddelecke stellen zu wollen, wie es der Bürgermeister des schwäbischen Großdorfs tat. Damit bediente er die typisch bürgerliche Pikiertheit, wenn Themen zur Sprache kommen, bei denen man sich gemeinhin nur heimlich einen runterholt, nach außen aber den prüden Sachwalter des Anstandes gibt. Eine sachliche Behandlung gibt es bei Sujets mit sexuellem Hintergrund schon deswegen nicht, weil man in der ach so liberalen postkolle und postuhse Gesellschaft noch immer so tut, als sei Sexualität zwar gemeinhin sein liederliches Image los. Wenn es aber konkret wird, dann zieht man den Schwanz ein. Dann tut man so, als sei Sexualbegleitung für körperlich Behinderte ein geschmackloser Vorschlag aus dem Utopia linksliberaler Rudimente, die man der Gesellschaft in einem Wahljahr auf keinen Fall präsentieren könne.

Einen sachlichen Bezug zum Thema hat uns Mark O’Brien verschafft. Als Kind erkrankte er an Polio, sodass er während seines gesamten Lebens (1949 – 1999) nahezu gelähmt blieb und in einer »Eisernen Lunge« beatmet werden musste. Mental war der Mann voll auf der Höhe, er studierte Literatur und arbeitete als Journalist und Schriftsteller. 1990 publizierte das Magazin »The Sun« einen Artikel namens »On Seeing a Sex Surrogate« von ihm. In ihm erzählt er, wie er die Leistung einer Sexualbegleiterin in Anspruch nahm und so erstmals in seinem Leben Erfahrung sexueller Natur machte. 1996 machte Jessica Yu diesen Text zur Grundlage ihres Dokumentarfilms »Breathing Lessons: The Life and Work of Mark O’Brien«, der den Oscar in der Kategorie Dokumentar-Kurzfilm gewann. 2012 folgte ein Spielfilm mit dem Titel »The Sessions«, der sich ebenfalls mit O’Briens Erfahrungen beschäftigte. Helen Hunt spielte in dem Film die Sexualtherapeutin – und sie spielt sie so würdevoll und sachlich (Oscar-Nominierung), dass man nie auch nur ansatzweise glaubte, sie würde hier nur eine vielleicht etwas majestätisch agierende Hure mimen.

Denn damit wären wir schon beim Punkt: Das Konzept der Sexualbegleitung ist keines, das von Huren praktiziert wird. Es ist nicht so, dass da junge Frauen auf Rezept vom Straßenstrich geholt würden, um schnell mal Menschen mit körperlichen Einschränkungen zu einem schnellen Orgasmus zu verhelfen. Um letzteren geht es nämlich auch nur bedingt. Man will dieser Klientel mit diesem Konzept an einer menschlichen Lebenserfahrung teilhaben lassen, für die sie körperlich eingeschränkt sind. Palmers Ablehnung mit Rücksicht auf Wählerstimmen im Bürgertum suggeriert aber genau dieses Bild von einer Prostituierten, die lieblos einen Behinderten befriedigt. Schmuddelig ist nur dieses Kopfkino, die Begleitung selbst ist es nicht. Im Regelfall gestaltet sich eine solche Maßnahme auf einen begrenzten Zeitraum, es werden einige Sitzungen angesetzt (Sessions eben), die nach Ablauf enden und nur in Ausnahmefällen nochmal zeitlich begrenzt verlängert werden. Es geht mitnichten darum, jemanden dauerhaft sexuell zu befriedigen, sondern ihm auf den Weg zur Entdeckung seiner ganz eigenen Sexualität zu begleiten. Die Therapeuten (auch männliche, denn auch »Patientinnen« sind denkbar) dokumentieren den Verlauf in gebotener Distanz im Stile einer psychologischen Anamnese.

Das Thema wurde hier schon letzte Woche behandelt. In den Kommentaren darunter versammelten sich allerlei Gerüchte und Vorstellungen, die dokumentierten, dass eigentlich wenig Wissen von dieser Art psychologischer Hilfestellung mit körperlicher Einführung vorherrscht. In den sozialen Netzwerken war es nicht so viel anders. Irgendwer brachte zur Sprache, dass auch ältere Menschen in Pflegeheimen eine solche Leistung in Anspruch nähmen könnten. Andere fragten polemisch nach, ob denn auch Leute, die keine Chancen auf dem Liebesmarkt (ein ekelhaftes Wortkonstrukt) hätten, vielleicht bald Sex auf Rezept bekommen könnten. Das ist aber nicht die Klientel, die eine Begleitung erhalten sollen. Die beiden erwähnten Gruppen sind ja nicht körperlich eingeschränkt. Die Begleitung ist wie gesagt auch nicht dazu gedacht, jemanden Zweisamkeit zu schenken, sondern ihm seine eigene Sexualität zu ermöglichen und vielleicht – durch Hilfe zur Selbsthilfe – nachhaltig zu gewährleisten.

Es geht also nicht um die schnelle Lustbefriedigung, sondern grundsätzlich darum, körperlich beeinträchtigten Menschen eine Lebenserfahrung zu ermöglichen, die sie so zuvor nie hatten. O’Brien erzählt ja auch, dass er Sehnsucht nach sexueller Erfahrung hatte, er wollte diese Erfahrung aber eben nicht mit einer Prostituierten machen. Im dem oben genannten Spielfilm bestechen besonders die Szenen zwischen Klient und Therapeutin, die ein Wechselspiel zwischen körperlicher Nähe, Peinlichkeit, wissenschaftlicher Sachlichkeit und programmatischer Distanz sind. Der Filmkritiker Roger Ebert bewertete völlig richtig, dass die Szenerie eben nicht wie »countless brainless and cheap sex scenes in other movies« wirkten. Zusammen mit O’Brien bearbeitet die Therapeutin auch seine moralisches (katholisches) Gerüst, das ihm bei den Treffen zunächst blockierte und den Akt selbst als etwas Unsauberes wahrnehmen ließ. Im Grunde teilte O’Brien im Augenblick der sich anbahnenden Sexualerfahrung genau die Ansichten, die Palmer neulich an den Tag legte.

Nein, ich empfehle Herrn Palmer an dieser Stelle sicherlich keine Sexualtherapie. Der Mann kann für sich selbst sorgen. Aber es ist schon ein Trauerspiel, wie da jemand die berechtigten Bedürfnisse von Menschen herunterspielt und sie in die Ecke prostituierter Schauermärchen drängt, nur um damit den Teil des Publikums zu befriedigen, der grundsätzlich und aus falscher Moral heraus so tut, als habe Sexualität immer etwas Anrüchiges an sich. Als sei Sexualtherapie für solche Menschen eine Unterart eines diesigen Sado-Maso-Kellers, den bald jeder behinderte Mensch auf Rezept gratis besuchen könnte. Dabei ist nicht mal das notwendig, denn viele behinderte Menschen erleben ja Sexualität. Mit sich selbst oder mit anderen. Menschen mit Down-Syndrom sind in dieser Sache nicht behindert. Das jedenfalls ist meine Zivildiensterfahrung. Betroffen wäre eine Minderheit, die wie Mark O’Brien in einem Körper gefangen ist, der nicht aus eigener Beweglichkeit zulässt, was der Kopf sich vorstellt.



Der weiße, agile, gesunde Mann mit grünem Anstrich im konservativen Korsett: So einer macht sich halt zwangsläufig mehr Sorgen um den guten Ruf als um die Probleme mancher Randgruppen. Der macht gemeinhin problemlos seine Hose auf und los gehts. Und weil das so einfach, so banal ist und so triebig wirkt, degradiert er halt das, was seine Normalität ist, zu einer Sache, die er moralisch auflädt und verlottert entlädt. Man könnte auch sagen: Herr Palmer hat eine versaute Phantasie. Die Realität des Vorschlags jedenfalls, die ist nicht mal im Ansatz so lüstern, wie es offenbar im Kopf dieses Mannes zugeht.