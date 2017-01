Nach dem Scheitern des NPD-Verbotsantrages: Hat das Böse gesiegt?

(Nachtrag: Wir haben das Gespräch am Abend des 17.01.2017 aufgezeichnet. Die morgendliche Begrüßung dient der Veranschaulichung des Sendungstages. Sollten durch den Zeitpunkt des Gespräches Details, die erst später bekannt wurden, nicht berücksichtigt sein, so bitten wir, dies zu entschuldigen.)

You are going to send email to