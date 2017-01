Mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein …

Im Umgang mit Donald Trump fehle es an Sachlichkeit in den Medien. Dasselbe hat man schon über den Umgang mit Wladimir Putin gesagt. Bei dem konnte ich das nachvollziehen. Dass man das den Medien nun in Sachen The Donald gleichermaßen abverlangt, erscheint mir rätselhaft.

Überhaupt waren und sind die Medien des Mainstreams viel sachlicher im Umgang mit dem neuen US-Präsidenten, als es dieser Charakter eigentlich erlaubt. Das sehe ich völlig anders als zum Beispiel mein ansonsten doch sehr geschätzter Kollege. Der Maßstab, den man bei der gefühlten (und tatsächlichen) Einseitigkeit in den Berichten zu Putin anlegte, den holt man jetzt also auch bei Trump hervor. Man möchte einen fairen Umgang mit ihm und nennt die Journalisten, von denen man behauptet, sie wollten Stimmung machen, peinliche Vertreter ihrer Zunft. Man muss als Rezipient durchaus zugeben, dass es gewisse Einseitigkeiten im Bezug auf Trump gibt. Aber man kann die medialen Stimmungslagen um Putin und Trump einfach nicht gleichsetzen.

Das geht schon damit los, dass Putin trotz vieler Verfehlungen vorallem in seiner Innenpolitik, eben doch als jemand auftritt, der in politischen Dimensionen tickt. Er ist zugänglich für Argumente, auch wenn er sie dann nicht als Befehl begreift und sie gegebenenfalls verwirft. Er sucht das Gespräch und weiß, wie man trotz Diskrepanzen diplomatische Grundregeln einhält. Sein Gegenspieler aus Washington hat nichts von diesen Qualitäten. Na gut, er hat auch noch nichts in der Politik verbrochen. Viele destillieren sich genau daraus einen Vorteil, bilden sich ein, da wäre die Unverbrauchtheit am Start, die Verkrustungen aufweicht. Die Frage ist allerdings, ob das eine so gute Sache ist, wenn man gleich die Position des vielleicht wichtigsten politischen Amtes auf dem Globus besetzt. Zumal, wenn man als homo novus an einer ganz offenbar übersteigerten narzisstischen Empfindlichkeit leidet, die verursacht, dass man wie ein Dickhäuter in die Fragilität des globalen Porzellanladens hineinplatzt.

Das ist übrigens auch der Grund, warum ich einige Zeilen zuvor vom Gegenspieler aus Washington schrieb, wider aller Meldungen, dass Trump mit Putin ganz gut könne. Sollte der russische Präsident nur versehentlich etwas sagen, was sein amerikanischer Amtskollege in den falschen Hals kriegt, wird sich das Blatt auch da wenden und wir haben exakt jene hillaryschen Verhältnisse, die wir vormals noch gefürchtet haben.

Sachlichkeit ist freilich ein journalistischer Standard. So weit gehe ich mit. Aber wie setzt man Sachlichkeit um, wenn das Sujet der Berichterstattung keinen Funken dieser Tugend in sich trägt. Donald Trump kommt wie gesagt und wie bekannt nicht aus dem Politbetrieb. Er ist eine Figur des Reality-TV-Zeitalters, jemand der im seichten Segment des Fernsehens erlernt hat, wie man mit gezielt gesetzten Sprüchen Quote macht und Publicity generiert. Man schalte mal nachmittags RTL an, dort wird stundenlang nur durcheinander geplärrt – die ausgestrahlten Sendeformate sind Schreitherapien für ein geistig umnachtetes Publikum. Aus den bildungsfernen Tiefen einer solchen TV-Landschaft kommt Trump. Dort wurde er zur öffentlichen Figur.

Ein ähnliches Amt zu haben, wie sein russischer Kontrahent, macht doch noch nicht, dass man sich auch beim mentalen Rüstzeug annähert. Und es war Trump, der bis zu Beginn seiner politischen Allüren mit allem Aufmerksamkeit erreichen wollte, was seine Methoden hergaben. Ob nun Rosenkrieg, als Sugardaddy für abgetakelte Models oder als Interviewter des Playboys: Trump nutzte über Jahrzehnte die Medien ganz unsachlich für seinen privaten Narzissmus, machte für Aufmerksamkeit fast alles. Und nun sollen es ausgerechnet die Medien sein, die ihn auf Knopfdruck versachlichen sollen?

Putin hat keine solche Eskapaden gepflegt. Er hat ja auch keine Vergangenheit als Karikatur einer Medienlandschaft hinter sich, die fortwährend auf Paradiesvögel setzt und Debilität zu einem Markenkern aufbauscht, mit dem sich unterhalten lässt. Dass diese Marke dann das höchste Amt im Lande besetzt, kann man wohl als Betriebsunfall einer Spaßgesellschaft einstufen, die unterhaltsamen Großmäulern eine Plattform gewährt, anstatt ebendiese zu stopfen. Man stelle sich nur vor, Dieter Bohlen entdeckte plötzlich die Politik für sich und käme daher auf die Idee, mit Sprüchen wie jenen, die er in seinen Shows anbringt, auf Ochsentour zu gehen. Sollte er es ins Amt schaffen, wären wir wirklich bereit, ihm auch nur mit einem Jota an Sachlichkeit zu begegnen?

Trump hat innerhalb von nur drei Tagen bewiesen, dass er eine äußerst kuriose Agendasetzung pflegt. Das waren drei kurze Tage der Zurschaustellung seines Narzissmus. Der Kampf um die Deutungshoheit der Zuschauerzahlen bei seiner Vereidigung reichen schon aus, um ihn und seinen Stab aus dem Gleichgewicht zu bringen. Putin reagiert im Inneren ganz sicher auch nicht immer besonnen, wahrscheinlich verliert er auch mal den Kopf. Aber für solche Kleinigkeiten machte er sicher keinen Finger krumm. Insofern wiederhole ich: Mit Trump ging man in der deutschen Medienlandschaft weitaus fairer um, als man es je mit Putin tat. Immerhin ist er ja der US-Präsident. Das hat noch immer mehr Standing. Man müsste die mediale Haltung zu Putin gewissermaßen trumpisieren. Das heißt, man müsste ihm die Aura des Bösen nehmen und durch einen Imperativ der Neutralität ersetzen. Das beinhaltete freilich auch weiterhin dringend, über Putins Eigenmächtigkeiten zu berichten, sie aber im Kontext des Politischen zu halten und nicht ins Propagandistische zu versetzen, wie wir das heute erleben. Das würde nachhaltig entspannen.

Von den »Trumpverstehern« kritisiert wird zum Beispiel auch die fehlende Ergebnisoffenheit. Man berichte von ihm und male sich schon aus, was er alles leisten und nicht leisten würde, skizziere also ein düsteres Bild seiner Ära und halte sich nicht offen, dass es ja vielleicht nicht ganz so heiß gelöffelt wird, wie man es nun kocht. Interessant ist, dass diese Einschätzung mehrheitlich von Leuten stammt, die sich über das Scheitern von Frau Clinton gefreut haben, weil sie nach deren Wahlkampfauftritten zu der Einsicht kamen, dass die Frau vielleicht einen Krieg beginnen könnte. Auch sie hätte doch als Präsidentin vermutlich ergebnisoffene Berichterstattung verdient, oder etwa nicht? Schließlich hätte man dann auch nicht gewusst, was die Zukunft mit ihr im Oval Office bringt.

Im Übrigen hätte das auch für Bernie Sanders gegolten. Auch unter ihm wäre das Eiapopeia nicht programmiert gewesen. US-Präsidenten sind nun mal keine Diktatoren. Und das ist – bei aller berechtigten und notwendigen Kritik an Obama – immer zu beachten, wenn man von seinem Scheitern spricht.

Damit wären wir bei einem weiteren Punkt. Es hieß in den letzten Tagen immer wieder, man habe in den Medien Obama und Clinton zur besseren Alternative zu Trump stilisiert. Das stimmt und stimmt auch nicht. Es wirkte so und mancher Journalist hat da sicherlich auch simplifizierende Schwarz-Weiß-Schemen bemüht. Andererseits ist das ja auch so eine gefährliche Tendenz der Person Trump. Neben ihm wirkt jeder mehr oder weniger als bessere Alternative. Zwangsläufig wertet sich jeder Dabeistehende auf, eben nur weil er neben diesem Mann steht und in der Nase bohrt. Sein Auftreten und seine Selbstüberschätzungen bewirken doch erst, dass alle anderen besser aussehen. Das ist nicht nur Stilisierung von den Medien alleine.

Natürlich sind die Mainstreammedien in einer tiefen Vertrauenskrise. Und das aus vielen Gründen, nicht nur wegen Putin, auch wegen ihrer über Jahre anhaltenden nicht neutralen Einschätzung in Sachen der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Manchmal machen sie ihren Job auch nicht völlig falsch. Im abgearbeiteten Falle ist ihnen äußerst wenig vorzuwerfen.



Kurz und gut: Putin kann und muss man in manchen Fragen verstehen, weil man ihn in politischen Dimensionen nachvollziehen kann. Das heißt nicht, dass man ihn sympathisch finden muss. Die Parole zum besseren Trumpverständnis, die jetzt jedoch in jenem Segment der Gesellschaft entflammt, das seit geraumer Zeit alles was aus Federn von Journalisten stammt, in den Generalverdacht erhebt, ist allerdings zweifelhaft. Trumpverstehen ist nicht dieselbe Kategorie, die wir vormals in russisch hatten. Wer die Welt so wenig präsidial als Tweet und Soap sieht, nimmt seinen Zeitgenossen doch jede Bemühung um Sachlichkeit. Über so einen berichten zu müssen: Das sieht letztlich immer so aus, als ziehe man ihn durch den Dreck. Aber das besorgt der Mann schon ganz alleine. Und mit ihm, so muss man befürchten, landen wir alle im selben.