Trump als neuer Hitler? Wir Trumpeltiere!

Mehrwutstropfen/Kommentar

Die westliche Welt hat das Böse lokalisiert. Es befindet sich – wer hätte das gedacht? – im Westen! Genauer: in Washington. Es hört – wenn es denn hört – auf den Namen Donald Trump. Und es nennt sich Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, üblicherweise abgekürzt mit „USA“.

Diese Böse vereint derzeit so viele kritische Geister, dass man sich verwundert die Augen reibt. Der Hartz-IV-Empfänger ist ähnlich alarmiert wie der Rüstungsexporteur, in den sozialen Medien wird das Ende der Welt prognostiziert (übrig bleiben in den düsteren Szenarien lediglich die sozialen Medien selbst, alles andere wird ausgelöscht) und Hitler-Vergleiche pflastern den Weg Trump-Gegner, sie sind so en vogue, dass selbst Baschar al-Assad es womöglich kaum fassen und – gemeinsam mit Putin – kurz durchatmen kann.

Trump. Donald Trump. Gefährlich ist dieser Mann, darüber herrscht weitgehend Einigkeit. Er ist ein Präsident, der den Finger am roten Knopf der Atomraketen hat, er ist der Frauenfeind, der sich rausnimmt, jeder Tussi in den Schritt zu fassen, weil er reich ist und so. Er ist der, der einen Zaun bauen will, der die Chinesen mit ihrer lächerlichen historischen Mauer locker in den Schatten stellt, den Mexikanern dafür aber klar zeigt, wo der Hammer hängt.

Das alles geht ja nun gar nicht, wirklich nicht, überhaupt nicht! Der Mann ist irgendwie wie Hitler, da sind sich Politiker, Schauspieler, Sozialemedienspieler und die Presse einig.

Und dann die große Frage an dieser Stelle: Sagt mal, geht‘s noch? Hitler?

Das mächtigste Land der Welt hat keine Präsidentin, die Hillary Clinton heißt! Die Frau, die lechzend die US- und NATO-Kriege im wahrsten Sinne befeuert hat, diejenige, die ein Garant dafür gewesen wäre, dass die Zahl der Kriege und damit der Todesopfer und damit der Menschen auf der Flucht weiter in die Höhe geschnellt wäre – diese Frau ist nicht Präsidentin geworden. Das finde ich gut, wirklich gut, denn Clinton hätte den Ost-West-Konflikt weiter verschärft. Kaum jemand hat vor der US-Wahl über die kriegerischen Ambitionen von Clinton gesprochen, nach der Wahl sowieso nicht. Stattdessen redet alle Welt davon, wie gefährlich Trump ist. Oder: sein könnte, womöglich sein wird, wahrscheinlich unter Umständen eventuell … man weiß es nicht.

Klar, der Mann hat vor der Wahl eine dicke Lippe riskiert (was, wir erinnern uns, ihn zum Präsidenten machte), er riskiert auch jetzt, kurz nach seiner verwirrenden Antrittsrede, eine dicke Lippe. Und er sagt Dinge, die weder Rechts noch Links so richtig einordnen können. Alle fragen sich irgendwie: Was in aller Welt will dieser Kerl? Und eine verlässliche Antwort gibt es auch nicht, weil Trump im ersten Teil eines Satzes sagt, dass die NATO obsolet sei, um in der zweiten Hälfte zu betonen, dass der erste Teil seines Satzes obsolet ist. Das ist blöd, damit kann man nichts anfangen. Wie auch, der Mann verstrickt sich in Widersprüche, wie soll man denn da noch durchblicken? Gar nicht! Man schafft sich einfach seine eigene Trump-Welt, und man kommt zum Schluss, dass das die schlimmste aller Welten ist, die man sich schaffen könnte. In Anbetracht der Tatsache, dass die reale Welt genügend Anlässe gegeben hätte, schärfste Kritik zu üben, wirkt das ein wenig paranoid.

Ein bisschen mehr Ruhe, Gelassenheit, Pragmatismus, das wäre schön in der jetzigen Situation. Das kann aber nur bedingt funktionieren. Denn es ist kein Wunder, dass der eingangs erwähnte Rüstungsexporteur kalte Füße kriegt. Und die Automobilindustrie. Und weiß Gott wie viele andere Industrien auch. Und die neoliberalen Politiker, die sich an eben diesen Unternehmen laben, die finden das, was Trump da andeutet, auch nicht so toll. Bricht doch womöglich alles, was sie sich mit Lobbyisten und Konzernen aufgebaut haben, wie ein Kartenhaus in sich zusammen?

Keine Sorge, soweit wird es wohl nicht kommen. Trump ist ein Kapitalist, wie er im Buche steht. Und ob Trumps „America first“ wirklich funktionieren wird, darf bezweifelt werden. Aber ich schweife ab …

Der Punkt ist, dass die US-amerikanische Politik – und insbesondere die Außenpolitik und das Verhältnis zu Russland – seit Obama, Bush, Reagan und wie sie alle heißen einfach nur eine Katastrophe war. Eine Katastrophe, die Leid und Tod gebracht hat. Eine Katastrophe, die einen Friedensnobelpreisträger hervorgebracht hat, der durch „seinen“ Drohnen Krieg den Terror in der Welt befeuert hat. Ist aber irgendwie inzwischen kein Ding mehr, denn wir haben jetzt ja Trump, und der ist richtig übel für uns alle.

Und das könnte sogar stimmen. Ich will mir nicht ausmalen, was Trump so alles vorhat. Aber ich komme zum Schluss, dass er bislang noch (fast) nichts gemacht hat, sieht man einmal von seinen Sprüchen ab, die nicht so nett daherkommen wie die einer Hillary Clinton, die ihrerseits aber das Blut unzähliger Toter an den Händen hat. Trump poltert, und die Metapher des „Trumpeltiers“ ist gar nicht so schlecht. Aber er dient im Moment vorrangig dazu, den Kriegstreibern der Welt die Möglichkeit einzuräumen, sich zu erheben, sich in ein verklärtes Licht zu rücken, sich ganz und gar klar und extrem eindeutig als „die Guten“ zu outen.

Wir sind die Trumpeltiere, wenn wir ernsthaft glauben, ein neuer Hitler sei über uns gekommen, um das Böse zu personifizieren. Trump ist kein Guter, da leg ich mich fest. Aber das Böse, das derzeit auf der Welt sein Unwesen treibt, das ist das Produkt seiner Vorgänger.

Wie schön wäre es gewesen, wenn wir es so benannt hätten, als die noch im Amt waren.

Bild: Ninian Reid