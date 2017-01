Eskalationstraining oder Kölner Verhältnisse

Mit einem Tastendruck verließ ich Netflix und landete im Fernsehprogramm. Kabel 1. Eine dieser Kontrolletti-Sendungen. Zwei unmögliche Gestalten in Pelzmützen, die auch sprachlich fatal an Hausmeister Krause erinnerten und sich als Security ausgaben – sie nannten sich selbst allerdings Säkuriti -, machten sich am Kölner Bahnhof zu schaffen. Ich blieb einen Augenblick dabei. Wenn solche in Köln Wache schieben, wundert einen echt nichts mehr.

Müsste man sich Prollos vorstellen, dann genau wie die beiden Kerle. Sie waren laut, redeten wie Figuren aus »Voll normaaal« und schon beim ersten Zugriff, einer kurzen Personenkontrolle, merkte man, was sie an ihrer Arbeit schätzten: Die Reibung und Provokation. Deeskalation hat man denen offenbar nie beigebracht. Noch vergriffen sie sich nicht völlig im Ton, das sollte erst später erfolgen, aber sie kalkulierten damit, gleich einem den Arm auf den Rücken drehen zu dürfen.

Ich schaute den Gestalten wie gebannt zu. Heute kann echt jeder Trottel Kontrollen durchführen. Ich fragte mich ferner, ob das Fake war, machen die hier nach Drehbuch oder könnte das Wirklichkeit sein? Parallel zur Sendung prüfte ich den Namen der Security-Firma, die auf deren Jacken prangte. Die gab es tatsächlich. Und dann rief ich mir ins Gedächtnis, wie der Sicherheitsdienst hier am Frankfurter Bahnhof auftritt. Ganz so dämlich gingen die zwar nicht ihrem Dienst nach, aber auch sie provozierten mit einer gewissen Wonne und schrieben Deeskalation klein. Selbst die Rundschau hatte vor Zeiten mal davon berichtet. Die Bundespolizei war im Gegensatz dazu souverän, nicht sympathisch freilich, aber doch bemüht, die Situation nicht aus dem Ruder geraten zu lassen. Man lernt halt doch was auf der Polizeischule.

Die beiden Honks hatten ganz offenbar keine Schulung erhalten. Jetzt machten sie sich auf den Weg zu einer Baustelle, gleich in der Nähe des Bahnhofs. Dort ertappten sie im Dunkeln eine Gestalt, von der sie behaupteten, sie hätte was entwendet. Ob das zutraf, konnte der Zuschauer nicht wissen, man sah so wenig; die Kamera wackelte und alles war nur schemenhaft zu erkennen. Aber die Stimme aus dem Off erklärte den Mann gleich prophylaktisch zum Dieb. Das auch ja keine Zweifel aufkommen für die Zuschauer. Die Honks hatten in diesem Szenario die Guten zu sein. Und in der Rolle schien wirklich alles erlaubt. Erst filzten sie den Mann, dann erwiderten sie seine Erklärungen oder Ausflüchte auf eine derart unterirdische Weise, dass einem der Mund offen stehen blieb. Er solle jetzt seine Klappe oder Schnauze halten, sonst zögen sie gleich andere Seiten auf, er würde schon sehen, was er davon habe, dann wirste mal sehen, Freundchen. Die Kamera hielt drauf, die Stimme aus dem Hintergrund mokierte sich: Über den eventuellen Dieb, weil der nicht reuig gestand. Dazu lieferte sie Zahlen wieviel Werte in Euro jährlich von Baustellen entwendet würden. Der rüde Ton der beiden Honks störte offensichtlich niemanden. Wer kämpft für das Recht, der hat wahrscheinlich immer recht. Und dass nicht nur im Sozialismus, sondern gerade auch hier, im Austeritätsliberalismus.

Am Frankfurter Bahnhof habe ich auch schon manche Diskussion zwischen Security und kleinen Dealern beobachtet, die B-Ebene ist dort ja ein Biotop halbseidener Gestalten. Die FAZ schrieb kürzlich, es sei ein rechtsfreier Raum. Das stimmt insofern, dass sich die Sicherheitsleute nicht an das Recht eines höflichen Umgangstons halten. Aber trotz allem, eine solche Ausdrucksweise bis hin zu latenter Bedrohung, das konnte ich bislang dort nie beobachten. Das Verhalten mag grenzwertig sein, was man bei dem Aufkommen an Vorfällen in einer Tagesschicht hin und wieder auch als menschlich nachsehen muss. Aber die letzte Grenze der Respektlosigkeit, die überschreitet man dann doch nicht. Die beiden Kölner Säkuritis waren da ein anderes Kaliber.

Ob das gestellt war? Wie gesagt, man kann sich da nicht so sicher sein. Ihren Arbeitgeber gibt es wirklich. Und ich kann mir nur sehr schwer vorstellen, dass eine Firma ihren Namen hergibt, um sich dann als Dienstleister zu präsentieren, der zwei völlig desolate Höhlenmenschen zum Außeneinsatz schickt. Wenn es aber gestellt war, tröstet das nur einen Augenblick. Mit solchen Schauspielen zeigt man den potenziellen Zuschauern solcher Sendeformate ganz genau, welchen Stellenwert sie haben. Sollten sie je kontrolliert werden, so impliziert man ihnen, so haben sie jede Frechheit zu dulden. Es ist das mentale Eskalationstraining zur Verrohung des Alltags da draußen. Wenn dann einer sagt, du sollst die Schnauze halten, denkst du dir, dass das schon seine Ordnung habe, das sieht man ja dauernd im Fernsehen. So gehe heute nun mal Sicherheit. Einschüchterung muss man halt ertragen.

Tja, und wenn es nicht gestellt ist, dann habe ich mir gesagt, dann wundert mich nicht, dass am Kölner Bahnhof manche Situation aus dem Ruder läuft. Die beiden Kerle sahen nicht so aus, als hätten die je was im Griff. Nicht mal sich selbst. Und wenn die so auftreten, wenn sie den Menschen, die ihnen in die Hände fallen, stets mit dieser Respektlosigkeit begegnen, kann man schon verstehen, dass vor dem Bahnhof aggressive junge Männer ihr Unwesen treiben.