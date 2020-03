Ihr Wille geschehe?

»Sie haben sich schuldig gemacht!«, wirft die SPD der AfD im Bundestag vor – und spricht damit aus, was viele nach dem Amoklauf in Hanau denken. Momentmomentmoment, so einfach ist die ganze Sache aber auch nicht!

Die Binse der Stunde – mal wieder: Wer Hass quatscht, erntet Hasstaten. Nach dem Massenmord in Hanau war klar, wer da eine Mitverantwortung trägt: Die AfD nämlich. Sie hat solche Taten erst möglich gemacht, vom Denkbaren ins Machbare gelotst. Schieben wir mal praktischerweise zur Seite, dass schon vor der Existenz der AfD Massenmorde, ja sogar rechtsextrem motivierte Mordserien, stattfanden. Das macht die Gemengenlage einfacher. Und nebenher lassen sich tragische Ereignisse so eichter instrumentalisieren. Folgerichtig ging dann die SPD letzte Woche hart mit der AfD ins Gericht: Sie sei schuldig!

Geistige Brandstiftung nennt man das zuweilen. Thilo Sarrazin und Hendryk M. Broder hat man vor knapp zehn Jahren auch dieses Verbrechens bezichtigt. Übrigens auch der Autor. Heute sieht er, sehe ich es anders. Grund war damals, dass beide in jener dicken Kladde zitiert wurden, die Anders Behring Breivik verwegen als Manifest titulierte. Mitleid mit den beiden Kotzbrocken muss man freilich keines haben, aber ob man das so lapidar formulieren kann, dass die beiden so einen irren Amoklauf quasi programmiert hätten, bleibt dann schon ziemlich zweifelhaft. Letztlich ist der Breivik ein freier Mensch. Gewesen – zum Glück. Was ist denn das bitte für ein arroganter Paternalismus, der so tut, als hätten Menschen keinen freien Willen?

Die Bevölkerung: Mündig oder Mündel?

Da lugt ja die ganze Misere des deutschen Obrigkeitsdenkens hervor. Nach dieser Auffassung ist die Bevölkerung irgendwie dümmlich, zu keiner eigenen Entscheidung fähig. Denken funktioniert für sie auch nicht so wirklich rund. Man muss den Leuten daher quasi immer was einflüstern, sie an die Hand nehmen. Mündigkeit sei gewissermaßen nur ein Etikettenschwindel, denn zur Selbstständigkeit sei kaum jemand in der Lage. Noch nicht mal Gewalttäter. Die warten nämlich sehnlichst auf einen, der sie animiert.

Gewalttäter sind folglich, wie im Grunde die ganze Bevölkerung, aus der Perspektive der Anti-Aufklärung, nichts weiter als ein Mündel. Willenlos, intellektuell entrechtet. Determiniert und beschränkt. Wenn ein Gewaltbereiter Politiker hört, die wütend sind, gar Hass verspritzen, dann kann er nicht mehr frei entscheiden, sondern bloß noch festgelegt. AfD-Politiker sind Determinanten seiner Existenz, sie legen fest, welche Tat als nächstes folgen soll.

Nein zu sagen, es nicht zu machen: Das scheint für die, die diese Logik anwenden, gar keine denkbare Alternative zu sein. Für sie existiert der Mensch nicht als autonomes Wesen, sondern er funktioniert – nämlich als Apparat, der rein auf Input reagiert. Er agiert also nicht, er kann nur auf etwas ansprechen, nicht selbst gestalten, denken, ablehnen oder Entscheidungen treffen.

Das ist nicht einfach nur Dialektik für Doofe, das ist klassische Anti-Aufklärung, die Leugnung des kantischen Imperativs, der Eingang des Menschen in eine Unmündigkeit, die man ihm nicht zugestehen kann und sollte. Ja, dem Wesensgrund dieser Argumentation nach, befreit man den Massenmörder sogar von seiner Schuld, macht ihm zum Opfer von Einflüsterern, gegen die er vermeintlich chancenlos war. Mit einer solchen Herangehensweise ist weder Ehtik noch Rechtsstaat zu machen. Das widerspricht der Metaebene der Sittlichkeit fundamental.

Der Ausgang des Menschen aus seiner Mündigkeit



Was ist eigentlich Aufklärung? Bekanntlich fragte Kant mal danach. Die Älteren unter euch können sich eventuell erinnern. »Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit«, wusste der Königsberger zu erklären. »Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen«, konkretisierte er gleich noch hinterher. Hinter Kant kann man schlecht zurückfallen, ohne gleich in klekrikale oder feudalistische Denkweisen abzubiegen.

Gemeinhin lobt man ja auch den Einfluss des ollen Philosophen auf unsere Art zu denken. Der Würdebegriff sei ohne ihn gar nicht in dieser Weise fassbar. In der Antike musste man sich Würde durch Leistung und inneren Adel erwerben. Im Mittelalter war sie ein religiöses Wesensmerkmal. Mit der Aufklärung schälte man diese Definition aus dem religiösen Kontext, die Vernunft wurde zum letzten Grund. In ihr fand man Moralität und Freiheit.

Nein, damit will ich freilich nicht behaupten, dass der Attentäter aus Hanau besonders würdevoll war oder auf eine verwegene Weise aufgeklärt. Die Aufklärung hat allerdings Würde, und somit die damit ganz wesentlich verbundene Mündigkeit des Einzelnen, als jedem Menschen immanent in unsere Wertevorstellungen gepflanzt. Jetzt so zu tun, als sei ein Mörder quasi nicht mehr Herr seiner Sinne, sondern der treudoofe Gefolgsmann irgendwelcher Hetzer, widerspricht jeder modernen Vorstellung von Mündigkeit. Ja, man weist geradezu zum Ausgang aus der Mündigkeit.



In letzter Konsequenz heißt das auch: Egal wie sehr man hetzt, ganz gleich ob man sogar offensiv zum Morden aufstachelt – am Ende trifft jeder für sich eine Entscheidung, die wir dann als Produkt seines freien Willens akzeptieren müssen. Rein phänomenologisch betrachtet. Jeder ist für seine Entscheidung verantwortlich zu machen. Das heißt am Ende nicht, dass wir uns Leute wie Sarrazin, Broder oder diverse Abgeordnete der AfD als nette Zeitgenossen denken müssen. Ganz und gar nicht. Aber eine Schuld wegen Hanau ist ihnen weder juristisch noch nach aufgeklärter Sittenväterart anzuhängen.