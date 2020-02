Nie wieder »Nie wieder«?

Vor mehr als zwei Wochen kleidete sich die Republik in ihrem neuen Ritus: Es ging um Auschwitz – und um »Nie wieder!« als Lehre. Bis heute hat man dieses Schlagwort nicht in ein neues Narrativ überführt. Man betet es fromm runter und stellt keine Verbindung für die heutige Welt her. Das wird man aber müssen, wenn das Gedenken künftig ganz ohne Überlebende überleben soll.

Ich habe mich in jenen Tagen, da rege über den 75. Jahrestag der Auschwitz-Befreiung berichtet wurde, stark zurückgehalten. Aus Gründen der Pietät. Man muss nicht dazwischenplatzen und die vielen, denen es ernst ist mit dem Gedenken, dreist brüskieren. Das gehört sich nicht. Aus der Ferne habe ich still so ein bisschen auf die Szenerie geblickt und mich gefragt, wann hat das eigentlich eingesetzt in dieser Bundesrepublik, dass man das Gedenken so blutleer, so routiniert und geschichtsvergessen installierte?

Vor zehn Jahren habe ich mich schon dasselbe gefragt. In meiner damals blumigen Ausdrucksweise schrieb ich: »Es war wie in den Jahren zuvor, wie eigentlich immer schon, ein höchst ritualisiertes Gedenken, zwischen bundestäglicher Rührung und eigens für den Anlass herausgekramten Mitfühlens, eingepackt in einstudierte Ansprachen, die keinen Gemeinplatz ausließen, die vor Binsenweisheit strotzten, sich so anhörten, wie schon unzählige Ansprachen zuvor, so klangen, als habe man archivierte Reden abgestaubt und auf ein Neues vorgetragen.«

Erstarrtes Gedenken

Nichts scheint sich seitdem bewegt zu haben. Die Reden klangen wieder abgestaubt, die Gesichter sind andere als damals – aber sonst? Und doch war es diesmal ein bisschen anders. Man spürte, dass es den im Ritus Erstarrten bewusst war, dass dies unter Umständen das letzte runde Jubiläum war, an dem man auf Überlebende zurückgreifen können wird. Dieser Umstand macht es aber nötig, die Erzählung hinter dem Gedenken, die Lehren und das Vermächtnis in ein zeitgemäßes Korsett zu transformieren. Was nützt es zu erinnern, wenn man im Hier und Jetzt keine Rückschlüsse zieht, was nie wieder passieren soll?

Es scheint erstarrt zu sein. Festgefügt. Man redet gedankenschwanger, pathetisch und bewegt sich majestätisch. Das Gedenken findet ihn großen Hallen statt, in Kirchen oder Aulen, wird dort mit Zeremoniell unterlegt. Es soll ja auf pietätvolle Weise vom Alltag enthoben sein, einen höheren Stellenwert verliehen, einen sakraleren Anstrich bekommen. Problem ist dabei nur, dass diese Form von Gedenkkultur sich total isoliert stellt. Sie hat was von einer Messe. Wenn man auf diese unnahbare Art der Verbrechen gedenkt, die Deutsche den Juden – und anderen Gruppen – und damit ja auch Menschen den Menschen angetan haben: Wie lässt sich das auf den normalen Alltag münzen?

Dass dergleichen nie wieder passieren dürfe, steht ja außer Frage. Aber es wird ja auch nie wieder auf die damals getane Weise passieren. Das dürfte sicher sein. Nichts wiederholt sich. Unmenschlichkeiten geschehen anders. Wer sich auf die Wiederholbarkeit fixiert, der verweilt in der Vergangenheit und wird dabei blind für die unmenschlichen Geschehnisse, die in der Gegenwart stattfinden. Zumal dann, wenn via Vergangenheit vor einer Wiederholung in der Zukunft gewarnt wird – in der das Jetzt gewissermaßen aus der Verantwortung entlassen ist, weil ja Wiederholung droht und nicht etwa schon stattfindet.

Gedenken ohne Überlebende: Warum wir ein »Nie-wieder!«-Narrativ für heute brauchen

Sicher geht es darum nicht um Gewalttaten, die dem Holocaust gleichen, wenn wir heutige Menschenrechtsverletzungen beanstanden. Aber indem wir die Singularität des Holocausts in jenem rituellem Habitus stets neu betonen, nehmen wir das Gedanken an jene Verbrechen aus dem Repertoire kollektiver Erinnerungs- und Lernprozesskultur. Denn wenn es nur der Holocaust sein soll, der nie wieder geschehen darf – und er wird sich so ohnehin nie wieder wiederholen -, was soll dann die Lehre für die Menschheit sein, die darin enthalten ist?

Es ist gerade jetzt notwendig, die Erzählung von damals so zu öffnen, dass auch für die Zukunft etwas Lernwürdiges daraus wird. Die Zeitzeugen sterben aus. Man brüskiert sie also nicht mehr damit, wenn man mit »Nie wieder!« mehr meint, als eben nur Konzentrationslager. Wenn man Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht nur auf die Shoa reduziert, sondern auf komplexe Vorgänge unserer heutigen Welt. So wie der Klimawandel kein Holocaust ist, so ist auch das Casino des Finanzkapitalismus keiner. Aber dennoch werden hier Menschen geopfert und zu Ressourcen versklavt. Ob nun Wetten auf Lebensmittel oder Spekulation mit Versorgungsgeldern ganzer Bevölkerungen: Hier geht es gegen die Menschlichkeit, man riskiert deren Zukunft, Gesundheit und Leben.



Ich wünschte mir eine Gedenkkultur, die weniger vergangen ist und mehr ins Heute blickt. Nicht, dass man vergessen soll, was damals war. Ganz im Gegenteil. Das ist die Grundlage. Es ist an der Zeit, diese zu erweitern. Wenn das Gedenken, wie in seiner offiziellen Weise, einfach nur auf die Vermeidung eines neuen Holocausts konzentriert, wird es am Ende rein gar nichts bewirken. Dann bleibt es ein Bekenntnis für gravitätitsche Feiertagsrhetorik. Wir brauchen ein neues Narrativ gegen die Unmenschlichkeit – »Nie wieder!« kann nämlich viel mehr heißen. Aber dieser Gedanke ist ja schon fast sozialistisch. Und da sagen die Unmenschen von heute sofort: »Nicht schon wieder!«