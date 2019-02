Gedenken? Geh denken!

»Unsere Erinnerungskultur bröckelt, sie steht unter Druck von extremen Rechten.« Das sage nicht ich – das sagt Heiko Maas. Aber er irrt sich, denn er verwechselt Symptom und Ursache. Eigentlich bröckelt es nämlich schon wesentlich länger.

Am Holocaust-Gedenktag hatte der Außenminister seinen großen Auftritt, er widmete sich seines liebsten Themas: Dem Gedenken. Sein halber Twitter-Account besteht mittlerweile fast nur noch aus »Nie wieder!«-Mahnungen. Es gibt kaum etwas anderes, wofür er sein dortiges Online-Team tanzen lässt. Am 27. Januar durfte er also nun seine Tweets ausmotten und als große Rede schwingen. Ich gebe ja zu, der flapsige Ton an dieser Stelle ist nicht jedermanns Angelegenheit. Das Thema verlangt einen respektvolleren Ton. Aber wie manche Politiker dieser Epoche mit dem Gedenken umgehen, wie sie es als leere Hülle zelebrieren und am Ende ihre eigene fatale Einschätzung zur Erhellung aller anbieten, lässt es mich schwerfallen, einen pietätvolleren Ton anzuschlagen. Heiko Maas, den Bundesmahnzwitscherer, kann ich jedenfalls nicht als ehrlichen Makler in dieser Sache ernstnehmen.

Die Erinnerungskultur, von der er spricht, liegt schon viel länger am Boden, als er behauptet. Das hat freilich auch mit dem zeitlichen Abstand zu den Ereignissen zu tun. Aber nicht ausschließlich: Wenn man den Holocaust nicht als isoliert-singuläres Ereignis betrachten will, als Unfall der Geschichte etwa, als etwas, das von jetzt auf gleich in der Welt war, muss man sich die Frage gefallen lassen, woher diese Menschenverachtung kam. Maßgeblich hatte sie mit den verrohenden Nachkriegsjahren nach 1918 zu tun, mit den Alltagsfolgen der Weltwirtschaftskrise und mit einer Politik, die nicht allzu beherzt eingriff, um diese Folgen zu minimieren. Einen New Deal gab es noch nicht, Keynes nahmen nur wenige zur Kenntnis und eine nachfrageorientierte antizyklische Wirtschaftspolitik wäre im regressiv geführten Deutschland mit seinen Junker-Eliten undenkbar gewesen.

Ganze Gesellschaftsschichten verrohten, wurden auf sich selbst zurückgeworfen. Diese Wurzeln der Verrohung und die Wahl der Nationalsozialisten sind nur miteinander denkbar. Die Nazis waren nicht plötzich über Nacht an die Macht gelangt. Sie waren ein Symptom. Ein tragisches Symptom – wie sich zeigen sollte.

Nein, die AfD ist nun nicht die NSDAP – der Vergleich wäre albern, denn die Situation ist heute eine andere als vor 1933. Gleichwohl kann man aber eine Parallele ziehen: Dass Menschen sich für eine radikale Deutschlandalternative entscheiden, hat damit zu tun, dass sie sich in einer Alternativlosigkeit wähnen, die die Politik nicht müde wird zu betonen. Auch Heiko Maas’ Partei, die Sozialdemokratie, hat ihre Position als Vertretung lohnabhängiger Menschen aufgegeben und stimmt nun seit Jahren ins TINA-Prinzip (»There is no alternative«) ein. Das ist alles nicht neu, alles keine bahnbrechende Erkenntnis. Aber offenbar muss man das dieser Tage immer wieder zur Sprache bringen.

Die Erinnungskultur bröckelt, nicht weil die extremen Rechten Druck machen. Sie bröckelt, weil man ganze Bevölkerungsschichten durch Verachtung für solche rechten Alternativen geöffnet hat. Die verrohende Sprache des Neoliberalismus, der den Menschen auf seine Verwertbarkeit am Arbeitsmarkt reduzierte, Arbeitslose kriminalisierte und pathologisierte, hat einen gesellschaftlichen Verrohungsprozess angestossen, der nur konsequent in die Installation einer Partei münden musste, die offen ist für regressive, ja teils reaktionäre Vorstellungen des Gemeinwesens.

Hinzu kommt natürlich etwas, was ich in vielen Artikeln seit 2008 immer wieder thematisiert hatte: Die Erinnerungskultur, wie sie Maas meint und wie wir sie in den letzten Dekaden in der Bundesrepublik kannten, war nur als blutleeres Memorabila gedacht. Ganz nach dem Motto: Dem Leid von früher gedenken, beim Leid von heute allerdings wegschauen. Die Singularität der Shoa wurde von unseren Eliten dazu gebraucht, vergangenes Unrecht als gedenkwürdig zu deklarieren, als etwas, was nie wieder stattfinden dürfe, während man gleichzeitig das aktuelle Unrecht als davon nicht betroffen betrachtete. Man gedachte der Morde an den europäischen Juden, guckte aber über Jahre unbeeindruckt weg, wenn die europäische Asylpolitik es für ein Naturgesetz erachtete, wenn Menschen im Mittelmeer ertrinken.

Die Erinnerungskultur, die hier gemeint ist, war stets die einer Waffenexportnation, die an Krisenherden dieser Erde Profite erwirtschaftete, Ressourcenraubbau im Trikont und deren Folgen für Natur und Mensch duldete und erpresste, gleichzeitig aber von ihren Eliten im Sonntagsstaat mit Leichenbittermiene belehrt wurde, dass das Unrecht, was der Mensch dem Menschen anzutun vermag, nie wieder eintreten dürfe.

Eine Erinnerungskultur, die nur zu dem Zwecke erinnert, sich damalige Verhältnisse vor Augen zu führen, ohne gleichzeitig daran zu erinnern, dass es die Aufgabe eines solchen Erinnerns ist, eben auch heutige Verhältnisse damit anzusprechen: Man helfe mir auf die Sprünge, aber wozu soll das denn bitte gut sein?

Wie gesagt, über Jahre habe mich genau mit diesem Thema beschäftigt – schon lange bevor gewisse Kreise in der AfD diese Erinnerungskultur angriffen und auflösten. So wie wir Erinnerung zuletzt in diesem Staate zelebrierten, war sie eine entleerte Hülse, ein nach außen sichtbar gemachter Akt, der nichts verinnerlicht hatte. Die Machtergreifung von einst thematisieren und die Machtergreifung derer, die das Primat der Politik durch eine neoliberale Oligarchie ersetzten, nicht mal zur Kenntnis nehmen: Dass da was nicht stimmen kann, hat die Erinnerungskultur schon lange vor der AfD brüchig werden lassen.



Gedenken, Herr Maas? Nein, geh denken, Herr Maas! Mit Selfie-Tweets und entseelten Sprüchen braucht es keine Rechtsextremen zur Zerstörung – eine solche Form des Gedenkens ist selbst am besten geeignet, den ursprünglichen Impetus abzuschaffen. Eine ausreichende Grundlage der Verrohung wurde ja über Jahrzehnte erzeugt, da fällt dann die Verdrossenheit auf einen fruchtbaren Boden für die Geschichtsvergessenheit. Besonders, wenn sich ihr Minister in den Weg zu stellen versuchen, die man getrost vergessen kann.