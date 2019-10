Verbraucherschutz ist wurscht!

Nachdem zwei Menschen aufgrund des Verzehrs von keimbelasteten Wurstwaren verstorben sind, war für viele klar, dass der Verbraucherschutz und die Lebensmittelkontrolleure versagt haben – eben auch, weil der Wurstproduzent schon einschlägig bekannt war. Ein Versagen war das allerdings nicht. Das hat vielmehr System.

Einbruch in unser Fleischwurstparadies, Schweinerei im Salamiidyll: Da waren Keime in Wurstwaren. Zwei Menschen hat das schon das Leben gekostet. Dabei war der betroffene Betrieb, Wilke mit Namen, schon einschlägig bekannt. Es gab bereits vormals Vorfälle. Die Lebensmittelkontrolle hat verpennt, auf ganzer Linie versagt. Sie hat lax gehandelt und den Betrieb einfach weitermachen lassen. Schweinebande!

Auch für den Metzgermeister Franz-Josef Voll, selbst mal Lebensmittelkontrolleur, ist der Verbraucherschutz in Deutschland Teil einer Schweinebande. So nannte er dann auch sein Buch über die gesamte Fleischindustrie: »Schweinebande! Der Fleischreport – Ein Metzgermeister über die Praktiken seiner Zunft« – ein praxisnahes, recht unterhaltsam geschriebenes Werk von einem, der weiß, wovon er spricht. Den Lebensmittelkontrolleuren stellt er kein gutes Zeugnis aus. Aber sie sind für ihn nicht die Wurzel des Problems, denn ihre oberflächliche Arbeitsweise ist systemisch gewollt.

Buchhalter, die auf Steckdosen starren



Irgendwann wechselte Metzger Voll die Seiten, er kannte ja alle Tricks seiner Zunft. Wie man mit Wasser Gewicht schindet oder Blut zur farblichen Auffrischung benutzt zum Beispiel. Er täuschte sich aber, sein Know-How war nicht von Interesse. Die Ausbildung zum Lebensmittelkontrolleur beinhaltete dieses Thema nicht; überhaupt wurde recht wenig fachliche Kompetenzen aus der Lebensmittelbranche vermittelt. Sie wurden noch nicht mal vorausgesetzt. Voll war einer der wenigen seiner Ausbildungsgruppe, die vom Fach kamen. Ansonsten wurden allerlei Leute Mitarbeiter in der Lebensmittelkontrolle – selbst ehemalige Buchhalter.

Verbraucherschutz setzt in Deutschland also keine Fachlichkeit voraus. Als Lebensmittelkontrolleur ist man viel mehr damit beschäftigt, die Fliesenkacheln oder die Anordnung der Steckdosen des Schlachtbetriebes zu prüfen. Es geht weitestgehend darum, ob die Schlachträume die vorgegebenen Standards erfüllen und die Einrichtung intakt ist.

Damit sind kleine Schlachter schon aus dem Geschäft, sie können sich die teuren Vorgaben gar nicht leisten. Die industrielle Hygienestandardisierung wurde der Politik über Jahre von den Lebensmittelkonzernen ins Ohr gesäuselt: So hielt man sich qualitativ hochwertig arbeitende Konkurrenz von Leib – und schuf sich nebenbei einen geschützten Markt für schlecht produzierte Waren.

Außerdem agieren die Lebensmittelbehörden in Deutschland streng regional. Überregional oder gar global wirkende Produzenten sind so fein raus, denn schon an der Stadtgrenze endet die Verantwortlichkeit. Dieser Umstand, so erzählt Voll aus der Praxis, schweiße Regionalpolitik und Unternehmen zusammen. Fehlende überregionale Kontrolle ohne Beziehungsgeflechte, lasse eine kriminelle Willkür entstehen. Franz-Josef Voll hat immer wieder erlebt, wie er oder ein Kollege zurückgepfiffen wurde, obgleich die betrieblichen Zustände ein Eingreifen notwendig machten. Aber man kannte sich, stellte regionale Arbeitsplätze – also hielt man lieber still.

So tun als ob: Verbraucherschutz als Feigenblatt für eine Politik, die sich ergeben hat

Notwendig wäre eigentlich eine Superbehörde, die bundesweit agiert – eine Bundeslebensmittelkontrolle quasi, die sich kontinental oder vielleicht sogar global vernetzt und so als Global Player wirkende Schweinebanden besser überwachen kann. Nur so kann man gegen Konzerne anstinken, die nicht mehr bloß in einer Region, sondern auf der ganzen Welt heimisch sind. Davon hat man aber freilich bislang nichts von einem Ernährungsminister gehört. Denn das wäre ein handlungsfähiger, ein wirkungsvoller Verbraucherschutz.

Und den darf es nicht geben. Der kostet nämlich was. Einsatz, Geld und das gute Miteinander von Lebensmittelkonzernen und politischen Entscheidern. Gerade der letzte Punkt ist ein Hemmnis, was man immer dann sieht, wenn wieder mal ministeriell die freiwilligen Selbstkontrollen der Branche gelobt werden.



Es kommt offenbar darauf an, nur den Popanz ordentlicher Kontrollen aufrechtzuerhalten. Wir haben es mit Suggestion zu tun, wonach alle im größten Verantwortungsgefühl für das Wohl der Konsumenten einstehen. Es braucht nicht mal mehr verbindliche Vorgaben und Gesetze, denn die sind ja für uneinsichtige Schwerenöter, nicht aber für eine Industrie, die die Gesundheit ihrer Verbraucher als oberste Richtlinie zur Schau stellt. Das bisschen Reglement das man sich lax und liberal bewahrt hat, können zu wenige, zu schlecht ausgebildete, zu machtlose Kontrolleure abwickeln.

Nein, im Falle von Wilke haben die Behörden nicht klassisch versagt. Diese Einschätzung ist Realitätsverweigerung. Genau so ist nämlich die Kontrolle der Lebensmittelhersteller gewollt. Als schmächtige Behördenfarce nämlich, bei der Personalmangel und unzureichende fachliche Kompetenz Hand in Hand gehen, um eines sicherzustellen: Die ungestörte Produktion schlechter, oft minderwertiger Ware. Damit auch morgen das Päckchen geschnittene Fleischwurst noch 79 Cent kostet – bei einem Materialwert von vielleicht 15 Cent, versteht sich. Behördliche Wirkungslosigkeit ist kein Versagen: Es ist das System, das Geschäftsmodell, das dahinter steht.