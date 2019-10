Genossinnen und Genossen, heute wird unsere sozialistische Republik 70 Jahre alt. Wird? Nun gut, stimmt ja – sie würde. Sie ist ja nicht mehr. Würde: Ja, die gab es in der DDR auch. Nicht nur als Konjunktiv. Oft trat man sie auch mit Füßen. Klar. Es war aber nicht alles schlecht, Genossnenumgenossen. Vieles hätte dem neuen Deutschland gut getan. Und vieles hätte unter anderen Startbedingungen besser sein können.



Heute vor 30 Jahren hielt Erich Honecker eine Rede in Berlin, der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik, westlich-vulgo auch Ost-Berlin genannt. Das Land war damals 40 Jahre alt geworden. Strotzte vor Gesundheit, litt aber unter einer »zügellosen Verleumdungskampagne […] die international koordiniert« wurde und die darauf abzielte, »Menschen zu verwirren und Zweifel in die Kraft und die Vorzüge des Sozialismus zu säen«. So sah es jedenfalls der Staatsratsvorsitzende. Vor den Toren des Palastes der Republik konnte man sehen, wie diese Kampagne fruchtete. Selbst der sowjetische Staatsgast mit dem Feuermal in der Form der UdSSR auf dem Kopp, faselte etwas von der Bestrafung verspäteten Kommens und meinte das ganz sicher nicht sexuell.

Denn die DDR war damals nicht mehr sonderlich sexy, wenn sie auch in dieser Stunde, noch immer ein Erfolgsmodell darstellte. Oberflächlich betrachtet: Denn es gab sie ja noch. Ein Jahr später war sie allerdings schon in der Bundesrepublik aufgegangen – das heißt die fünf Bundesländer, die die Nachfolge der aufgelösten DDR einnahmen, wurden zu einem Teil des Klassenfeindes. Der greise Erich hatte in jenem letzten Oktober vor der Wiedervereinigung noch erklärt, dass die DDR »geradezu eine geschichtliche Notwendigkeit« war. Das bessere Deutschland gleichsam. Heute lachen wir freilich darüber. Nicht mal zu unrecht, denn wer so blind ist, wie die SED in jenen Jahren, den bestraft nun mal das Leben. Von der Notwendigkeit eines Deutschland, das sich anders gestaltet und wahrnimmt, als es das neue Deutschland ab Oktober 1990 tat, hätte man gerne noch weiter sprechen dürfen nach der Einheit. Haben wir aber nicht – was nahelegt, dass die Vereinigung nicht so richtig gelungen ist.

… wie schöns dort war ha ha …



Vor einigen Jahren fiel mir Grass‘ Tagebuch von 1990 in die Hände. »Unterwegs von Deutschland nach Deutschland« nannte er es. Wie anders hätte es laufen können damals. Der Schriftsteller beschrieb einen Willy Brandt, der zunächst noch von deutsch-deutscher Könförderation sprach, der aber zu einer moralischen Absegnung einer populistischen Wiedervereinigung nach den Spielregeln des Westens getrieben wurde. in Lafontaine als Kanzlerkandidat kam darin or, der den Zusammenschluss so nicht wollte, ihn aber proklamieren musste, wenn er überhaupt eine Chance haben wollte, die kommenden Wahlen zu gewinnen. Und er nennt all die hoffnungsfrohen Stimmen aus der DDR, die von einer Reform und Überarbeitung des Sozialismus sprachen, die dann ganz schnell als Romantiker diffamiert wurden. Die D-Mark hatte sie denunziert.

Wir Nachgeborene des geteilten Deutschlands, wir, die wir Kinder waren, als die Teilung beendet wurde, wissen heute kaum, dass der Anschluss der DDR an die Bundesrepublik, gemeinhin als Wiedervereinigung bekannt, nur bedingt eine geschichtliche Alternativlosigkeit war. Es gab Chancen, die Vorzüge beider Systeme zu verbrüdern. Selbst Helmut Kohl hat ganz am Anfang, die Mauer war frisch gefallen, noch davon gesprochen. Wenn auch nur eine Woche lang, wenns hochkommt. Und selbst die damals noch junge Angela Merkel soll das in jenen Tagen der Wende gehofft und zum Ausdruck gebracht haben. Drei Jahrzehnte voller Verklärung und Vergessen haben den Blick für die Tatsachen und die damaligen Möglichkeiten verschleiert.

Was in all der Zeit Konstante blieb, ist die Arroganz des Westens. Die Großspurigkeit des Siegers. Ist die gerecht? Waren die Facharbeiter der DDR zu blöd, um qualitativ hochwertig zu arbeiten? Kannten sie Abschlüsse, Karrieren und Renten ohne Leistung erbringen zu müssen? Waren die Führungskader schlicht nur dämlich? Das ist jedenfalls die Lesart des Mainstreams seit jener Wendezeit. Ostalgie bedeutet nicht nur Rotkäppchen-Sekt, »Sing, mei Sachse, sing« oder wippende Brüste und baumelnde Pimmel beim FKK auf Hiddensee … wie schöns dort war ha ha. Ostalgie bedeutet aus westlicher Perspektive bis zum heutigen Tage auch immer, dass nicht alles schlecht war in der DDR: Sondern das alles, wirklich alles, sehrsehrsehr schlecht war. Darin gefällt sich der Westen, das den Osten aufgenommen hat und der es jetzt mit Rechtsruck dankt.

Die Macht der Geographie



Ist diese Überheblichkeit gerecht? Haben die Westdeutschen so viel mehr geleistet? Monika Maron, nicht gerade als Verklärerin der ostdeutschen Wirklichkeit bekannt, fragt sich in ihrem Essay »Ich war ein antifaschistisches Kind«, weshalb die Westdeutschen ihr »eigenes Wohlergehen nur noch als eine gerechte Folge ihrer ehrlichen Arbeit ansahen, nicht aber auch als einen geographischen Glücksfall. Läge Schwaben an der Oder, läge Leipzig am Rhein […] Dann hießen die Schlagzeilen in den Zeitungen heute vielleicht: Wieder hunderttausend Demonstranten in Stuttgart.« Viele Bodenschätze hatte die DDR jedenfalls nicht. Uran, Braunkohle und Kalisalze waren im Sortiment. Sonst war Essig. Wenn Leipzig wenigstens eine direkte, im Herzen Europas plätschernde Wasserroute nach Rotterdam, einen Zugang zur Welt gehabt hätte: Was für Optionen hätten sich da ergeben?

Der Gedanke Marons ist gut, ein bisschen zeitgemäß sogar. Denn welche Macht die Geographie einnehmen kann, erklärte Tim Marshall in seinem gleichnamigen Bestseller recht nachvollziehbar. Karten beeinflussen die Geschichte, prägen die Politik und sie entscheiden letztlich über den Erfolg und die Langlebigkeit von Staaten und Nationen. Schade ist nur, dass Monika Maron später, nach der Wende nämlich, diese Erkenntnis verdrängt hatte und im Spiegel lieber vom »unüberwindlichen Ekel« fabulierte, der sie immer dann befalle, wenn sie auf ihre ostdeutschen Landsleute treffe. Da machte sie wieder aus der ostdeutschen Misere wieder so ein Mentalitätsding, der geographische Materialismus war ihr entfallen.

War es also alleine der Sozialismus, der chancenlos machte? Natürlich auch. Die Isolation, in die sich der real existierende Sozialismus verstrickte, in die er selbstverständlich auch gedrängt wurde, gebar keine Chancengleichheit. Ein großer Rest war jedoch Zufall, war historisch gewachsene Prämisse – ja war geographisches Pech. Das sind aber Faktoren, die keine Rolle mehr spielen bei der Schau auf die Ereignisse. Sie sind im Orkus einer Geschichtsschreibung verschwunden, die unliebsame Elemente unterschlug und uminterpretierte. Der Westen tut bis heute so, als habe auch der Osten seine Chance gehabt. Ihr habt es vermasselt, spottet er. Und pimpt nebenher den Rhein und die Ruhr als Lebensleistung des Westens auf.

Deutschland den Westdeutschen!



Ihr hattet eure Chance, liebe Ossis. Verkackt habt ihr es. So sieht man das bis heute im Westen. Lebensleistung? Was soll das gewesen sein? Was habt ihr denn gehabt? Klar, jeder hatte seinen Job, war in einer Gemeinschaft der Werktätigen aufgehoben, konnte noch als Rentner in der Kantine seiner Firma was spachteln. Aber was waren denn das für Jobs? Unnötige. Künstlich erzeugte. Das ist freilich der westliche Blick auf die Dinge. Der pekuniäre Blick. Dass man mit allen Mitteln versuchte, den Menschen eine sichere Basis zu ermöglichen, wird verunglimpft und als Sozialromantik verlacht. Aber genau dieser Versuch eines besseren Konzeptes wäre die Essenz des Ostens gewesen, die wir in den Westen hätten einfließen lassen sollen. Gemeinsinn halt. Wertehomogenität. Das klingt nach westlichem Gusto mittlerweile altbacken und spießig. Warum nur?

Die Mär der Wendezeit wollte ja, dass der Ossi als Taugenichts wahrgenommen wird. Ja, nicht mal die friedliche Revolution wollte man den Ostdeutschen lassen. Westliche Künstler meinen bis heute, sie hätten die Wende verursacht. Udo Lindenberg etwa. Oder der Knight Rider persönlich. Im Zweifelsfall konnte man aber auch Franz-Josef Strauß nennen, den Misskredithai von der anderen Seite des Weißwurstäquators. Jeden – nur nicht jemanden aus dem Osten. In einem so pathetisch-westlichen Klima war nie Platz für Gedankenspiele, was uns aus dem Osten hätte bereichern können. Wenn der fickrige alte Mann mit Schlapphut in die Kameras nuschelt, dass sein Sonderzug nach Pankow der Anfang vom Ende der DDR war, dann weiß man die Lebensleistung der ostdeutschen Bürgerinnen und Bürger einordnet: Man lässt ihnen nicht mal die Wende als Leistung – Deutschland den Westdeutschen!



Mit mehr visionärer Kraft hätte der senile Erich vor 30 Jahren von der »geradezu geschichtlichen Notwendigkeit« sprechen können und damit gewisse Werte und Errungenschaften gemeint, die mit in einen potenziellen Vereinigungsprozess zu nehmen seien. Das war es ja, was Gorbatschow ihm stecken wollte. Er hat es nicht kapiert, die ganze Führungsriege war nicht reif dafür. So bekamen wir eine Einheit im kolonialen Stil. Ohne Sozialismus – und was noch schlimmer ist: Entsozialisiert. Dieser romantische Plan, den Bürgern Sicherheiten zu garantieren und sie nicht auf sich alleine zu stellen: Das war ja nicht das blödeste Vorhaben von drüben. Schade drum …