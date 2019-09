Der optimierte Mensch: Blaß, belanglos und uniform

Fotos gephotoshoped. Profile gepimpt. Lebensläufe geschönt. Und bei Krankheit gedopt. Die Selbstoptimierung ist der beliebteste Volkssport geworden. Der Verrat am Selbst, der als Authenzität verklärt wird, kommt jener sartreschen Hölle gleich, die sich stets aus den anderen zusammensetzt.

Sie sind erkältet? Nase läuft, die Glieder schmerzen und der Kopf fühlt sich an wie ein Zementsack? Zu einer anderen Zeit hätte man Ihnen zu Bettruhe geraten. Schonen Sie sich und so weiter. Lassen Sie es langsam angehen. Das ist heute anders, die Medikamentenhersteller werben mittlerweile aggressiv damit, dass Sie so eine Erkältung nicht mehr aus der Bahn werfen muss. Einlöffeln, einwerfen oder auflösen und trinken: Und ab zur Arbeit. Die Krankheit wird sie nicht mehr aufhalten, Ruhephasen gehören der Vergangenheit an.

Ich erinnere mich, dass in den Spots von Wick Medinait, die ich als Kind sah, der Mittdreißiger im hässlichen Pyjama den Saft einnahm, aber trotzdem ins Bett kroch. Das Mittelchen sollte unterstützen, vielleicht auch ein bisschen Besserung simulieren. Die armen Hustensaftfabrikanten konnten ja nichts anderes als Hustensaft fabrizieren, also mussten sie Bedürfnisse schaffen. Per Werbebotschaft schickten sie den Konsumenten jedoch trotzdem ins Bettchen. Heute schicken sie die abgefuckten, rotgesichtigen Erkältungsopfer zur Arbeit. Glücklich sehen sie dabei nicht aus, aber beruhigt: Sie mussten sich nicht krankmelden. Der Pharmaindustrie sei gedankt! Und nebenbei auch dem großartigen Konzept, das wir Selbstoptimierung nennen.

Der neue Mensch: Ein individuelles Projekt



Der neue Mensch: Mit etwas Mut zur Vereinfachung könnte man behaupten, dass die Ideologien des 20. Jahrhunderts genau dieses Vorhaben angingen. Zum Glück ohne Erfolg. Ob nun Faschisten oder Kommunisten: Sie wollten einen neuen Typus entwerfen – einen, der gerüstet ist für die Zukunft, für moderne Zeiten. Gestählt und auf Linie getrimmt, allen Irrwegen des menschlichen Geschlechts der Vergangenheit ausweichend. Gelungen ist das allerdings und zum Glück nicht, der neue Menschentyp hat sich nicht durchgesetzt.

Die Ideologien haben glücklicherweise auf ganzer Linie versagt, auch weil sie am menschlichen Wesen vorbeibramarbasierten. Die ideologische Marschrichtung unserer Tage allerdings, eine Ideologie, die immer wieder von sich behauptet, dass sie gar keine Ideologie sei, hatte da mehr Erfolg. Sie hat den Menschen dort abgeholt, wo er sich am liebsten sieht: In seiner Einzigartigkeit.

Waren die Existenzgründer der neuen Menschheit aus dem letzten Jahrhundert noch darauf erpicht, ihre Typveränderung in ein gesichtsloses Kollektiv einzupflegen, so hat sich der heutige Typus, der selbstoptimierte »Agenda-Mensch«, wie der Sozialethiker Friedhelm Hengsbach diese Spezies schon vor vielen Jahren nannte, einer anderen Nische bemächtigt. Er ist ein Radikalindividualist. Früher hatten Menschen eine Lebensgeschichte, bis wir in ein Zeitalter traten, da sie einen Lebenslauf aufwiesen, eine aktenfähige Vita und gegebenenfalls eine Karriere. Diese Epoche ist aber auch schon Geschichte, denn heute pflegen Menschen sich als Projekt in eigener Sache, als Reißbrettauftrag an sich selbst. Für einen kollektiven Grundgedanken ist da kein Platz übrig.

Athleten des freien Marktes

Der schon genannte Friedhelm Hengsbach hat sich in den Reformjahren der letzten Dekade mit dem Typus auseinandergesetzt, der von der Politik, der Wirtschaft und eben der Wirtschaftspolitik vehement eingefordert und herbeireformiert, -sanktioniert und -sozialabgebaut wurde. In seinem Buch »Keiner schöner Land« fasste der SZ-Kommentator Heribert Prantl Hengsbachs Kritik einst zusammen. Der Sozialethiker beanstande nämlich, dass man »Athleten des freien Marktes« heranzüchte. Menschen, »die sich den Spielregeln des Marktes unterwerfen, […] die geltenden Steuern und Abgaben als eigentlich unzulässige Eingriffe des Staates in ihre Eigentumsrechte empfinden und denen zuzumuten ist, familiäre und heimatliche Bindungen abzustreifen, wenn diese den Arbeitseinsatz behindern.«

»Der Agenda-Mensch«, so schreibt Prantl über Hengsbachs Analyse weiter, »ist der neue Mensch, derjenige, dem der alte Adam ausgetrieben ist, der ihn – wider alle ökonomische Vernunft – an seinem Herkunftsort, an seiner Familie, an seinen Gewohnheiten und Traditionen festhält. Erfolgreich, das ist die Botschaft des Neoliberalismus, ist am Ende nur der, der sein Leben ganz der okönomischen Rationalität unterwirft, der Rücksichten abwirft und sich selbst zu einem Funktionselement des Marktes macht. […] Wer nicht produziert, ist draußen.«

Das ist nur die halbe Beschreibung unserer heutigen Situation. Auch deshalb, weil zu Beginn des Jahrhunderts und Jahrtausends noch gar nicht absehbar war, wie sich die Selbstvermarktung und der Selbstoptimierung durch gewisse Features wie soziale Netzwerke, Avatare, Fotodienste und so weiter entwickeln würde. Es stimmt ja nach wie vor, wer nicht produziert, der ist draußen. Aber hinzu kommt eine kleine Modifikation dieses Satzes, die da lautet: Wer sich nicht produziert, der ist ebenfalls draußen. Das setzt strenge Optimierung voraus. Tadellose Lebensläufe, formschöne Inszenierung vor der Öffentlichkeit – und natürlich auch Doping, um sein Leben als ewigen Bereitschaftsdienst zu führen.

Die Authenzität des Uniformen oder Mann, seid ihr langweilig!

Man wird bei der Betrachtung der Marktathleten den Eindruck nicht los, dass sie hochgradig depressive Figuren sind. Zerrissen und verunsichert. Sie fürchten sich, dass ihr Gegenüber eine gewisse Regung oder ein Gesichtszucken falsch verstehen könnte. Welche Konsequenzen wird das haben? Wie sieht er mich jetzt? Oh Himmel, mein schönes Image! Aus einem nicht nachvollziehbaren Grund, nennt man dieses optimierte Lebensgefühl auch Authenzität – was gemeinhin so viel wie Echtheit oder original bedeutet. Wenn etwas authentisch ist, dann meint man damit, dass das das Wirkliche ist, so wie es sein sollte, aber meist nicht ist, weil man es aus kulturellen Gründen oder gesellschaftlichen Zwängen verbirgt.

Authentisch waren für Rousseau noch die edlen Wilden. Sie würden das echte Leben erleben. Die Zivilisation und die Kultur hätten dieses Leben für den europäischen Menschen erdolcht. Heute scheint das Gegenteil der Fall zu sein. Wildheit gilt nicht als optimal. Sie ist ein nicht kalkulierbares Risiko. Wildheit ist aber als Attribut zur Selbstdarstellung etwas hochgradig Positives. Man hört oft, dass sich junge Menschen als »positiv verrückt« vorstellen. Meist ist man schnell enttäuscht, denn sie geben diese Eigenschaft nur an, weil sie als Label schön aussieht. Inhaltlich stimmt es nicht. Aber man darf sich trösten, denn Rousseau lag mit seiner Authenzitätsdialektik auch Meilen daneben. So edel waren die Wilden nämlich oft gar nicht, auch sie pflegten Konventionen, die sie anders handeln ließen, als Humanisten es sich vorstellen wollten.



Das Authentische ist heute eine Art Uniform, die man sich mental überstreift, um sich als ganz speziell, einzigartig und nicht wiederholbar aufzuhübschen. Ja, als unersetzlich und unaustauschbar. Urkomisch, dass diese Alltagsphilosophie in einer Zeit heraufbricht, da Tag für Tag am Arbeitsmarkt das glatte Gegenteil bewiesen wird. Jeder ist dort nämlich austausch- und ersetzbar. Vielleicht ist dieser selbstoptimierte Individualismus auch einfach nur die logische Folge eines Gesellschaftsmodells, in dem man keinen Platz mehr sicher hat, keine sozio-ökonomische Identität mehr kennt. Natürlich kann es aber auch sein, dass die Erklärung viel banaler ist. Denn wer Hustensaft säuft und dann auf die Weise gedopt und selbstoptimiert zur Arbeit oder Schule taumelt, der kann auf Dauer nicht ganz bei Trost bleiben. Mit dem Wick Medinait aus der Achtzigerwerbung wäre uns das eventuell nicht passiert.