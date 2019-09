Ziemlicher Aufholbedarf

Freudentaumel bei den Sozis: Wegen des schlechtesten Ergebnisses bei einer brandenburgischen Landtagswahl. Warum? Wegen der Aufholjagd? Welche Aufholjagd? Wurden die Genossen verfolgt oder mussten sie hinterherlaufen? Und was genau holten sie auf? Wenn Demoskopie zur Wahrnehmung wird.

Aufholjagd. Das Wort vernahm man oft diese Woche. Dietmar Woidke und seine Brandenburg-SPD hätten ganz schön was aufgeholt. Aufholjagd: Das ist das sozialdemokratische Wort der Woche. Katarina Barley – viele können sich vielleicht noch an sie erinnern, sie hatte ihre fifteen minutes of shame gegen eine anonymere Europakarriere ausgewechselt – erinnerte via Twitter ausdrücklich nochmals daran, woher die Sozis den Grund der Freude rekrutierten: Weil Genosse Woidke aufgeholt hat. Von 17 auf 26 Prozent. Gemeint hat sie 17 Prozent in den Prognosen. Besser gesagt, in einer einzigen Prognose von Forsa. Satte neun Prozent habe er demnach also aufgeholt.

Von was reden diese Leute eigentlich? Wahltag war am Sonntag. Um 18 Uhr hatte man eine Prognose, kurze Minuten später eine erste Hochrechnung. Spätabends existierte dann ein vorläufig amtliches Endergebnis. Die 17 Prozent, die Forsa da ausbaldowert hat: Wen bitte jucken die? Sie haben nie existiert, sind ein rein virtueller Wert. Vom Aufholen kann also keine Rede sein. Wohl aber vom Zurückfallen. Denn als letztmals ein vorläufiges amtliches Endergebnis in Brandenburg feststand, am 14. September 2014 nämlich, hatten die Sozialdemokraten noch satte fünf Prozent mehr. Was seinerzeit aber noch weniger war als noch 2009.

Wir haben es hier mit dem Second Life der politischen Kaste zu tun, mit einer Simulation von Realität. Gespielt wird die mit fiktiven Werten und virtuellen Imagepunkten. Das omnipräsente Ranking hat eine neue Wahrnehmung entstehen lassen. Ein bisschen so wie bei Pokemón-Go-Buddies, die zuweilen recht ferngesteuert parallel zur Wirklichkeit durch die Lande wackeln. Sie sind dermaßen dem Virtuellen verhaftet, dass sie am Ende wirklich glauben, eine Aufholjagd veranstaltet zu haben.

Dabei dauert ein Spiel 90 Minuten. Oder anders gesagt: Wahlabend ist am Wahlabend. Nur da zählt es. Was vorher war, ist völlig belanglos. Denn es hat nie stattgefunden. Nur in den Köpfen und Rechnern der Demoskopen. Hochgerechnet, prognostiziert und geschätzt. Das ist, wie wenn sich der Vorstand des FC Bayern München nach dem Gewinn einer abermaligen Meisterschaft hinstellt und von einer Aufholjagd spricht, weil vor der Saison irgendein Stammtisch aus Holzwickede darauf angestoßen hat, dass die Lederhosen diesmal nicht den Titel holen werden.

Die Demoskopie hat selten gehalten, was sie zu versprechen vorgibt. In ihr voll und ganz aufzugehen, kann ziemlich wirklichkeitsvergessen enden. Man taucht nämlich ab in eine metrische Welt, die so tut, als könne sie die Gefühle, Dynamiken und Antriebe des Wahltages erahnen. Zuweilen ist jedoch der Kaffeesatz genauer. Was genau kümmert es denn, was im März voraussichtlich, vielleicht und unter Umständen passieren könnte, wenn erst im September die Wahl ansteht?

Die Aufholjagd, die zu Anfang dieser Woche das Thema bei den Sozis war, ist ein Hirngespinst. Eines von Leuten, die sich nur noch an fiktiven Werten orientieren und nicht an der realen Welt. Die die Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger mittels Zahlenreihen dokumentieren. Nicht aber im direkten Gespräch recherchieren. Es gibt einen ziemlichen Aufholbedarf bei dieser Art von Wahrnehmung. Sie weist nämlich in die Isolation und entfernt die Politik von der Wählerschaft. Denn letztere existiert ja in diesem Fall nur noch als jederzeit abrufbarer demoskopischer Zahlenwert.



Natürlich ist die Aufholjagd recht bequem als Stilmittel des Imagings. Denn sie kreiert einen Mythos. Und das nicht aus den Zutaten wirklicher Umstände, sondern aus der Fiktion irgendwie erhobenen Zahlenmaterials. Der Stoff aus dem die Träume sind: Bei den Sozis sind es mehr und mehr nur Schäume. Es ist die Aufholjagd des Niedergangs, der an ihnen zerrt. Aber nicht nur an ihnen. Die Volksparteien ziehen sich mehr und mehr in eine Virtualität zurück, die noch Stoff für Aufholjagden und Mythen garantiert.