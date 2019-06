Vom Tamponieren der sozialen Frage

Der Bundestag wird sich mit Tampons beschäftigen müssen. Frauenrechtlerinnen möchten die Steuer gesenkt wissen, denn die Periode sei kein Luxus. Stimmt. Wie man sie allerdings behandelt – da kommt der Luxusgedanken ins Spiel. Wieder mal eine Debatte, die anders geführt werden müsste.

Letzte Woche ging eine erfolgreiche Petition durch die Medien: Die möchte die Steuerpflicht für Tampons auf dem Prüfstand stellen. Das Start-up Einhorn und das Magazin Neon waren die Hauptinitiatoren. Über 80.000 Unterschriften kamen in vier Wochen zusammen. Der Petitionsausschuss des Bundestages wird sich nun folglich damit befassen müssen. Er wird sich fragen lassen müssen, weshalb Tampons mit dem erhöhten Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent belegt wird. Denn die Periode zu bekommen, so argumentieren die Befürworter und Befürworterinnen der Petition, sei ja kein Luxus.

Die Geschichte der Menstruation ist eine Geschichte voller Missverständnisse

Das stimmt natürlich. Was soll daran Luxus sein, wenn ein natürlicher Zustand unangenehme Konsequenzen hat? Dass man allerdings in einem Teil der Welt lebt, in dem es nicht üblich ist, die Regelblutung in ausgehobene Löcher ablaufen zu lassen, wie in manchen afrikanischen Dörfern, darf man allerdings durchaus als luxuriös betrachten. Dass es da gefertigte Helferlein gibt, die das Dilemma einigermaßen hygienisch regeln, ist ja kein Naturzustand, sondern die Folge eines Produktionsprozesses, der solche Hilfsmittel erzeugt und zur Verfügung stellt.

Es ist insofern nicht unbedingt zielführend, wenn man darlegt, dass es kein Luxus sei, seine Menstruation zu bekommen. Wir sprechen ja vom kulturellen und hygienepolitischen Umgang damit – und nicht um die Regel selbst. Das ist wohl ein Unterschied.

Natürlich will das Anliegen auf etwas anderes hinaus: Warum muss man Frauen, die nichts für diesen natürlichen Prozess können, mit einer erhöhten Mehrwertsteuer belasten, wo doch der verminderte Satz angewandt werden könnte? In Kenia sind diese Hygienemittel ja sogar völlig steuerfrei – eben auch deshalb, weil man sich damit einen Sprung bei der allgemeinen Volkshygiene ersehnt.

Warum nicht auch in Deutschland? Wenigstens so ein bisschen? Immerhin kostet die Monatshygiene jede Frau bis zu 5.000 Euro im Leben. Da muss man doch was machen, schon alleine um ein Zeichen zu setzen. Denn in Griechenland zum Beispiel, weiß Jessica von Blazekovic von der FAZ ein bisschen reißerisch zu berichten, sei die »Steuer sogar von 13 auf 23 Prozent angehoben« worden! Dass das vielleicht an den Folgen der Troika liegt und an Brüssels und damit Berlins Spardiktat, heftig angeschoben durch eine Bundeskanzlerin, durch eine Frau also, schenken wir uns als Fußnote in aller gebotenen Selbstgerechtigkeit.

Gutes Beispiel für die Zersetzung der sozialen Frage

Das Anliegen ist natürlich berechtigt. Es gehört immer nachgefragt, ob sich jemand ohne Not übermäßig an der Notlage und den Kalamitäten anderer Menschen bereichert oder nicht. Dabei fällt auf, dass viele andere Artikel, die keinen Luxus voraussetzen, auch mit dem 19-Prozent-Satz belegt sind. Wer mit dem erhöhten Risiko einer Thrombose leben muss und sich auf eigene Kosten Thrombosestrümpfe anschafft, zahlt auch den erhöhten Satz. Würde jemand auf die Idee kommen, von der Thormbose als Luxus zu sprechen?

Nein, hier soll nicht eine eventuell ungerecht behandelte Gruppe gegen die andere ausgespielt werden. Es geht mir viel mehr um den Umgang mit der Mehrwertsteuer. Als sich vor Jahren die Große Koalition dazu entschloss, die Mehrwertsteuer um drei Prozentpunkte zu erhöhen, gab es eine rege Diskussion zur Sache. Als Verbrauchssteuer treffe sie nämlich ganz besonders die Armen der Gesellschaft, wurde kritisiert. Sie müssten die erhöhten Sätze ausbaden.

Vom gesellschaftlichen Rang hört man bei Debattenbeiträgen wie jenem des zu teuren Tampons nichts. Und das ist exemplarisch für identitätspolitisch geerdete Sujets. Sie tamponieren die schwärende Wunde der sozialen Ungerechtigkeit. Man geht galant darüber hinweg. Ganz so, als ob es in Ordnung wäre, dass die Personalchefin 19 Prozent Steuerzuschlag entrichtet, während die Putzfrau (für den denselben Verbrauch bei weitaus weniger Lohn) ebenfalls derart zur Kasse gebeten wird.



Es ist begrüßenswert, wenn die Mehrwertsteuer und wie sie angewandt wird, aufs Tapet kommt. Aber nicht als spalterisches Projekt, das sie soziale Schieflage ausblendet und stattdessen als Surrogat eine ganz andere Front aufreißt: Frauen als Opfer der Natur und des maskulinen Fiskus nämlich. Dieses phantastische Theorem heizt die soziale Spaltung weiter an, weil es die soziale Spaltung gekonnt ignoriert.