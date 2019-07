Skandalrekorde und andere Eklats

Skandal bei Hinz. Eklat bei Kunz. Und dazu Rekord-Juni, Rekordhitze, Rekordtransfers oder Rekord beim Ökostrom. Scheiße, wir leben wirklich den Superlativ. Oder tun jedenfalls so. Wie soll das alles irgendwann getoppt werden?

Erst neulich wieder, da meldete die Einstiegsseite meines Mailingdienstes, dass es einen Eklat in einer TV-Show gab. Was der Gast dort machte, hätte keiner für möglich gehalten – so fixte man die zufällig zur Leserschaft verdammten an. Ja, ich gebe zu, auch ich bin kurz der Versuchung erlegen, tätigte den Klick, der mich von der Neuigkeit noch trennte und habe die Meldung überflogen. Am Ende kam heraus, dass da einer in einem Gespräch widersprochen hat. Wow, wenn das schon ein Eklat ist, dann besteht mein Leben ja fast nur aus Eklats!

Ich kriege die Anekdote nur noch schwerfällig zusammen. Weder weiß ich den Namen der Sendung noch der Beteiligten. Das liegt einerseits daran, dass mein Gedächtnis nicht mehr ganz so gut arbeitet, wie vielleicht noch vor zehn Jahren. Man sortiert Belangloses schneller aus und konzentriert sich auf das Wesentliche. Hinzu kommt, dass es solche Meldungen über Eklats und Skandale ständig gibt. Kein Tag, an dem nicht irgendeine Plattform mit so einer Nachricht das Geschäft belebte.

Skandalös, skandalöser, am skandalösesten

Angereichert wird dieser gezielt angewandte Skandalismus um Rekorde. Eigentlich befinden wir uns dauernd in einer rekordverdächtigen Position. Rekordhitzen drohen und jede Sommerpause hat einen Rekordtransfer mit Rekordgehältern bei Rekordfußballvereinen in petto.

Der hiesige Klickjournalismus, so scheint es, hat sich der Zuspitzung und der Polarisierung verschrieben. Ob nun Skandale, Eklats oder Rekorde: Alle drei Entitäten stellen ja die Spitze des Eisberges dar. Einen Zustand, der einen momentanen Superlativ umschreibt. Etwas nie Dagewesenes, Neuartiges, ja Unvorstellbares. Bis der Rekord getoppt oder der Skandal durch Skandalöseres abgelöst wird. Dieser »Journalismus des höchsten Maßes« forscht, sucht und erfindet geradezu Spitzenzustände, um die eigene Klickrate spitze aussehen zu lassen.

Geschenkt ist natürlich der Einwurf, dass ein bestimmter Teil der Presse immer so gearbeitet hat. Skandale waren stets Verkaufsgaranten für Gazetten. Jede neue Story wurde lauter, reißerischer und abenteuerlicher erzählt, als die vorherige. Selbst dann, wenn sie es objektiv betrachtet ganz und gar nicht war. Der Skandalismus lebte schon in den Urzeiten des Journalismus davon, dass er toppen, überbieten und übertreffen musste. Das ist wie eine Spirale, man kommt nicht mehr raus aus dieser Logik des Dramatisierens.

Jahrhundertskandalismus: Nie war der Skandal so günstig anzudrehen

So billig wie heute allerdings, scheint das in früheren Tagen nicht funktioniert zu haben. Jede Skandal-Story musste geschrieben werden. Man benötigte Content – wie man heute sagen würde. Die Leser wollten solche Geschichten. Fakten waren dabei nur zweitrangig. Man nahm sie gerne mit, brauchte sie aber nicht unbedingt. Information und Unterhaltung gingen eine Liaison ein. In all dem steckte Mühe, Paul Collins erzählt davon äußerst detailgetreu in seinem Buch »Der Mord des Jahrhunderts: Der Fall Guldensuppe«. Damals fingen die Tageszeitungen New Yorks an, sich im Wettbewerb zu überflügeln und an Exklusivmeldungen zu überbieten. Die Herausgeber Hearst und Purlitzer drehten dabei an der Schraube wie nie zuvor und erfanden so mehr oder weniger den Boulevard.

So wurde aus einem Mord schnell mal ein Jahrhundertereignis. Auch das kennen wir heute noch, denn jeder Sommer wird zum Jahrhundertsommer gepusht. Bei Collins liest man aber auch, dass dieser antiquierte Skandalismus viel Arbeit mit sich brachte. Heere von Reportern flogen aus, man musste viele Seiten füllen. Die Leser sollten zugeklatscht werden mit Berichten. Man beleuchtete alles, fragte selbst den Bäcker potenzieller Tatverdächtiger oder es kamen Leute zu Wort, von denen sich herausstellte, dass sie keinen Schimmer von Tat und Täter haben konnten.

Heute steckt im Grunde gar keine Arbeit mehr im Skandalismus. Er ist ein durch und durch billiges Metier geworden. Man füttert die Leute nicht etwa am Zeitungsstand an, sondern während sie Kaffee trinken und in Onlineshops surfen. Eine kleine Meldung, die so tut, als sei Unerhörtes geschehen, reicht schon aus. Sie sollen ja nicht kaufen, sie sollen bloß klicken. Dort findet sich dann ein drei Absätze langer, schlecht verfasster Text. Selten waren vermeintliche Eklats günstiger zu fabrizieren.

Rekord-Uniformismus, Rekord-Superlativ, Rekord-Dummheit

Dem historischen Skandalismus war es eigen, dass er eine Art Ausnahmezustand war. Er versetzte die Bevölkerung in einen Taumel, bestimmte die Inhalte alltäglicher Gespräche. Ich erinnere mich selbst noch an Zeiten, da die klassischen Medien eine Deutungshoheit in dieser Frage aufwiesen. Über Schreinemakers Ego-Show sprach man einfach. Schließlich war das ein Medienthema und alternative Medien gab es so noch nicht. Das hat sich freilich geändert, denn der Skandal, der Eklat und des Superlativ warten an jeder Ecke, sie sind täglich mehrfach, geradezu auf Bestellung zu haben.

Da aber die Summe von Unerhörtem oder potenziell Skandalösem recht eingeschränkt ist, produziert man solche Meldungen, destilliert aus recht normalen Geschehnissen einen Eklat, um die Superlativindustrie füttern zu können. So entstehen dann Meldungen wie jene, die ich kürzlich angeklickt habe. Man skandalisiert ganz normale Dialoge, macht eine fehlende Übereinstimmung in einem Gespräch zur Meldung, um dem Konsumenten seinen Schuss zu garantieren. Dieser Superlativismus äußert sich als Uniformismus, denn er macht jedes Verhalten außerhalb der harmonischen Norm zu einem Fall für die Skandalpresse. Wer dann in einer Talkshow nicht nickt und farblose Statements von sich gibt, könnte schnell zum Fall für jenen Teil der Medienlandschaft werden, der mit wenig Aufwand viele skandalhungrige Klicks generiert. Das erzeugt eine schier paranoide Wahrnehmung, die Geschehnisse nur noch reißerisch einordnen kann.



Auf seiner unersättlichen Jagd nach neuen Top- und noch neueren Noch-Topperen-Meldungen muss der Skandalismus jeden Furz zum Orkan aufblasen. Der größte Skandal ist insofern genau dieser Skandalismus. Dass wir solche Meldungen dann doch immer wieder anklicken, kann für mich nur eine Erkärung haben: Rekord-Dummheit.